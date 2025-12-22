英語嫌いをなくそう！学校で「eスポーツ英単語バトル」大会開催へ！ミントフラッグ、東京都「PoC Ground Tokyo」に採択

ミントフラッグ株式会社

遊ぶだけで英語上達アプリ「マグナとふしぎの少女」を開発・運営するミントフラッグ株式会社は、東京都が主導するスタートアップ社会実装促進事業「PoC Ground Tokyo（令和7年度短期集中コース）」の採択企業に選出されました。

当社はこれまで、教育現場での活用に特化した学校版「マグナとふしぎの少女」を開発し、全国230を超える小学校、中学校等へ無償で提供して参りました。導入先の小学校では、170名の生徒が11ヶ月で合計25,000以上の英単語を習得したほか、わずか4ヶ月で中学卒業レベルの英単語数(1,200単語)を超える1,250単語を習得する生徒が現れています。

本事業は、生徒たちみんなが英語を「好き」になり「上達」し、そして自分は英語を話せるようになる！という英語に対する「自己肯定感」を持つことを目指し、その成果を確認するものです。2026年1月より2月末までの期間、東京都内の公立小学校と共に、「Academic eSports（アカデミック・eスポーツ）」の概念を取り入れた英語学習の社会実装に向けた効果検証を実施いたします。

■ 「Academic eSports（アカデミック・eスポーツ）」とは？

一般的なeスポーツは、シューティングや格闘ゲームなど、反射神経や操作技術を競うエンターテインメントとして広く認知されています。これに対し、ミントフラッグが提唱する「Academic eSports（アカデミック・eスポーツ）」は、ゲームが持つ「楽しさ」はそのままに、勝敗を決する鍵を『学習量（知識）』に置いた新しい教育競技です。

本プロジェクトで子供たちは、友人たちと遊びたい、競いたい、という気持ちをもとに、英単語を学んで行きます。ゲームを活用しつつ、その目的を「対戦の勝利」ではなく、その過程で得られる「自発的な学習の継続」に定めています。

■ 実施の背景：加速する子供たちの「英語嫌い」

グローバル化が進む一方で、子供たちの「英語嫌い」は増加傾向にあります。ベネッセの調査（2024）によると、英語が好きな小学生の割合は2015年の75.8%から66.7%へと約10ポイント低下しています。



今回、東京都のスタートアップ支援事業「PoC Ground Tokyo」の採択を受け、都の支援のもとで、この「Academic eSports（アカデミック・eスポーツ）」が、公立小学校の授業における子供たちの学習意欲、英語力の向上を効果検証します。

■ 効果検証の概要

本事業では、学校版「マグナとふしぎの少女」導入校である東京都内の小学校の5年生、6年生を対象に、アプリ内の対戦機能を用いた「eスポーツ英単語バトル」を授業内および休み時間等に実施します。

プロジェクト名： 英語嫌いをなくそう！学校で「eスポーツ英単語バトル」プロジェクト

期間： 2026年1月～2月末（予定）

検証内容：

- 英語スキルの評価：英単語習得数等の変化

- 英語に対する好意、自己効力感等の変化

■ 遊ぶだけで英語上達 アプリ「マグナとふしぎの少女」について

アニメやゲームを友達や家族と楽しんでいるだけで、AI英語アプリです。3,000超の高校卒業レベル・英検2級レベルの英単語、1800超の中学卒業レベルの文型・フレーズを習得できるようになっており、AI英会話にも楽しみながら取り組むことができます。

◎学校版「マグナとふしぎの少女」

全国の公的教育機関にて完全無料でご利用頂けます。

下記の公式サイトにて、ご利用のお申し込みを頂けます。

https://mintflag.com/education

＜テレビ紹介実績＞

TBS系列「THE TIME, 」、「がっちりマンデー!!」

フジテレビ系列「ノンストップ！」、「Live News α」

「マグナとふしぎの少女」大人気コーナー英語バトルシーンより

「発音」で攻撃！単語/フレーズの難易度は徐々に高校卒業レベル(英検(R)️2級相当)まで上がっていきます。アプリで数千の単語を習得する小中学生が続出中！

■ 東京都「PoC Ground Tokyo」採択について

「PoC Ground Tokyo」は、東京都が革新的なビジネスモデルやテクノロジーの社会実装を支援・加速させるプログラムです。本事業での成果は、都内および全国の自治体への「新しい英語学習モデル」としての横展開が期待されています。ミントフラッグは本事業を通じ、英語を自ら楽しんで学ぶ「ファンラーナー」を育成するエコシステムを構築し、日本人の英語コンプレックス解消を目指します。

＜参考URL＞ PoC Ground Tokyo：https://poc-ground.metro.tokyo.lg.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ミントフラッグ株式会社

https://mintflag.com/

pr@mintflag.com

【ミントフラッグ株式会社】

会社概要：ミントフラッグ株式会社

代表者：片山崇（代表取締役社長&CEO）、山中裕斗（代表取締役副社長&COO）

連絡先：pr@mintflag.com

設立：2018年1月31日

事業内容：ファンラーニング型教育サービスの企画・開発・販売・運営

共同研究パートナー 東京学芸大学

インパクトスタートアップ協会 正会員

2025年東京都スタートアップ社会実装促進事業 採択

2023年度経産省Edtechイノベーター支援プログラム採択

2021年日本e-Learning大賞 アクティブラーニング 特別部門賞受賞

2019年日本e-Learning大賞 AI・人工知能 特別部門賞受賞