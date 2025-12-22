最短3日で動く画面を実装、PoC・MVP開発の手戻りを50%削減する「画面実装ファースト開発支援」開始

Ragate株式会社

Ragate（ラーゲイト）株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト）は、新規事業やDX推進におけるPoC・MVP開発の手戻りとコストを削減する「画面実装ファースト型MVP開発支援サービス」の提供を開始しました。従来のFigma等による静止画プロトタイピング工程を完全に省略し、バイブコーディング技術により最短3日で実際に動作するWEB画面を提供。AI駆動開発とAWSサーバーレスアーキテクチャの組み合わせにより、従来比30～50%の開発期間短縮とコスト削減を実現します。

本サービスは、「百聞は一見にしかず」の価値観に基づき、静止画デザインではなく実際に動作する画面で早期にユーザー体験を検証し、確実な事業検証を実現します。

1. バイブコーディングによる画面実装ファースト開発

- 従来のFigma・XDによる静止画プロトタイピング工程を完全省略- 最短3日で実際に操作可能なWEB画面を実装し、ステークホルダー全員が実画面上でユーザー体験を直接確認- 静止画では伝わらないインタラクションや画面遷移を早期に検証でき、認識齟齬による手戻りを最大限削減- 実画面をベースにバックエンド設計へ移行するため、開発全体のリードタイムを圧縮

2. AI駆動開発による圧倒的な開発スピード

- 独自のプロンプト設計とLLMの最適な使い分けノウハウを活用- フロントエンド・バックエンド両領域でAI統合し、従来比30～50%の開発期間短縮を実現- GraphQL/REST APIの設計から実装、認証・認可機能まで高速に開発- ローコードの生産性とプロコードの拡張性を両立し、将来の保守・拡張に対応

3. AWSサーバーレスによる本番環境まで一気通貫

■ サービス提供の背景

- AWS Lambda・API Gateway・DynamoDB等で構成されるスケーラブルな本番環境を構築- AWS CDKによるInfrastructure as Code実装で、環境構築をコード化し内製化を支援- 従量課金で初期インフラコストを最小化し、コストも30～50%削減- フロントエンドからバックエンド、インフラまでワンストップで対応し、複数ベンダー調整の負荷を解消AWS CDKで本番環境を自動構築、内製化を見据えた設計を提供

DX推進や新規事業開発の現場では、アイデアを形にするスピードが競争力を左右します。しかし、多くの企業が「Figmaでプロトタイプを作成し、仕様を固め、開発に着手する」という従来型のプロセスに時間を費やし、市場投入のタイミングを逃しているのが実態です。

特に深刻なのは、静止画プロトタイプでは実際の操作感やユーザー体験を十分に検証できず、実装後に大幅な手戻りが発生するという課題です。画面デザインを見ただけでは伝わらないインタラクションや画面遷移の問題が、開発完了後に発覚し、追加の工数とコストが膨らむケースが後を絶ちません。

また、PoC・MVP開発において、フロントエンドからバックエンド、インフラ構築まで一貫して対応できる技術パートナーが見つからず、複数ベンダーの調整に疲弊している企業も少なくありません。技術選定の基準が不明確なまま開発が進み、拡張性や保守性に課題を抱えるケースも多く見られます。

こうした構造的課題を解決するため、当社はAWS Partner of the Year 2022受賞企業としての技術力と、AWS Service Delivery Program認定を活かした本サービスを開始しました。

■ 当社の考察と今後の展望

PoC・MVP開発における最大の課題は、「アイデアの検証」と「技術実装」の間にある時間的・コスト的なギャップです。従来の静止画プロトタイピングは、デザインの確認には有効ですが、実際のユーザー体験を検証する手段としては不十分でした。その結果、実装後に「想像していたものと違う」という手戻りが頻発し、プロジェクト全体のコストと工数を圧迫してきました。

当社が提唱する画面実装ファーストのアプローチは、この構造的課題を根本から解決します。バイブコーディング技術により、デザイン工程を省略して直接動く画面を実装することで、ステークホルダーは「見る」のではなく「使う」ことで体験を検証できます。この体験ファーストの検証プロセスこそが、確実な事業検証とスピーディな市場投入を両立する鍵となります。

さらに、AI駆動開発の進化により、開発生産性は今後も飛躍的に向上していくと予測されます。当社は、LLMの最適な使い分けノウハウや独自のプロンプト設計資産を継続的にアップデートし、お客様に最新の技術トレンドと実践知を提供してまいります。

また、AWS内製化推進パートナーとしての強みを活かし、MVP開発後の本格展開や内製化支援まで一貫して伴走します。単なる開発支援にとどまらず、技術移転やドキュメント整備を通じて、お客様が自走できる開発体制の構築を段階的にサポートすることで、長期的な競争力強化に貢献してまいります。

今後は、本サービスで蓄積される業界別・業務別のMVP開発パターンをナレッジベース化し、さらに迅速かつ高精度な開発支援を実現していく予定です。日本企業の新規事業創出とDX推進を技術面から支え、グローバル競争力の向上に貢献してまいります。

企業情報

サービス概要

