[イベント開催]神田明神 「江戸園芸市」

一般社団法人千代田中央文化交流推進機構

一般社団法人千代田中央文化交流推進機構（東京都千代田区外神田2-17-4 代表理事：清水祥彦）は、(株)石原和幸デザイン研究所が主催する「神田明神 江戸園芸市」を令和7年12月27日９時から１８時の予定で、神田明神境内にて開催します。

開催の背景

弊社団法人は、文化芸術イベント等の開催を通して、地域全体の活性化、地域への来街者の増加を目指しております。本イベントは、盆栽や門松、正月飾りなどの縁起物を揃え、昔ながらの園芸文化を今に伝えます。神田明神から、江戸の風情と花の心を伝統的な日本文化を体験しながら、お伝えします。

イベントの詳細

江戸園芸市と「催し物」

◆世界的庭園デザイナー石原和幸による門松フラワーパフォーマンス！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98502/table/9_1_e74746594ec9b1e47be4f6ad71a1c1a7.jpg?v=202512220422 ]12:00～12:30

石原和幸の迫力あるパフォーマンスで、お正月のお花を使った縁起の良い門松が目の前で仕上がります。 新年を迎える特別な瞬間をぜひご体験ください。

◆花いけ男子部 正則学園高等学校×庭園デザイナー石原和幸 花いけバトル！

16:00～16:30

華道の流派といったジャンルを超え、個性や独創性を大いに生かし、５分間で作品を作り競い合う花いけバトル。 2024年度の総文祭兼全国選抜大会で日本一 2025年関東大会優勝の実績がある正則学園高等学校の生徒と石原和幸のコラボレーション作品をお楽しみください。

江戸園芸市 出店各社

●株式会社石原和幸デザイン研究所 お正月飾り販売

庭園デザイナー石原和幸と、吉本興業所属のお笑い芸人シークエンスはやとも初のコラボレーション商品・お正月飾りを販売いたします。

●スリーアール株式会社 Wazakura Japan 園芸鋏販売

スリーアール株式会社が展開する盆栽・生花道具ブランド「Wazakura Japan」と庭園デザイナー石原和幸がコラボレーション。100% Made in Japanの園芸を販売いたします。

●株式会社凡才盆栽販

「盆栽の価値を、未来へ繋ぐ」ことをミッションに掲げています。業界全体と協奏しながら、盆栽文化の活性化を目指します。

●株式会社ANTIDOTE 盆栽・多肉植物販売

多肉植物、観葉植物、ドライフラワー、ガーデニング・ファッション雑貨を販売いたします。

●株式会社RIN ロスフラワー(R)の縁起物リレー販

花農家の規格外花（ロスフラワー(R)）を使って、フラワーバトンをテーマに、縁起物の良い正月飾りをご用意いたします。紅白はもちろん、現代風のしめ縄飾りなど華やかな商品を販売致します。

●はちす葉BONSAI-Art 盆栽販売・小さな盆栽づくり（ワークショップ）

「はちす葉」は川口市指定文化財「赤山陣屋絵図面」の考証により、伊奈氏家来の屋敷跡に位置している事が明らかになった唯一無二の盆栽園喜楽園の監修の元、伝統を軸に新しい盆栽表現・普及活動をしています。

開催場所マップ