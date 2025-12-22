東京 - データ統合、データ分析、人工知能(AI)のグローバルリーダーである Qlik(R) ( https://www.qlik.com/ja-jp )は本日、Gartner(R)による2025年データ統合ツールの Magic Quadrant(TM)においてリーダーの1社として評価されたことを発表しました。

過去10年間で、Qlik が Magic Quadrant(TM)においてリーダーとして評価されたのは今回で10回目となります。Qlik は、この持続的な評価が、変化するアーキテクチャや AI に求められる要件に対応可能な、信頼性の高いオープンデータ基盤の提供に注力してきたことの証だと考えています。





本評価は、Qlik Talend Cloud(R)を含む Qlik のデータ統合ポートフォリオを対象としています。Qlik Talend Cloud は、Qlik の中核となるデータ統合ソリューションであり、製品開発における重要な注力部分です。データ統合、データ品質、ガバナンスの各機能を単一の統合された環境として提供し、オープンレイクハウスアーキテクチャや AI 活用を前提としたデータ製品といった最新の活用形態を支援するよう設計されています。





Qlik の CEO であるマイク・カポネ(Mike Capone)は次のように述べています。

「AI は、これまでに私たちが経験してきたどのテクノロジーの成長サイクルよりも急速に進化しています。そして唯一持続的な競争優位となり得るのは、柔軟で信頼できるデータプラットフォームだけです。私たちの現在の注力点は、顧客がどのクラウド、モデル、アシスタントを選択しても接続可能な、レイクハウスおよび AI プロジェクトのためのオープンで独立した基盤を提供することです。そして、私たちが10年連続でリーダーとして評価されてきたことは、アーキテクチャが今後どこへ向かうのかに注目し続け、顧客に将来を見据えた開かれた選択肢を提供することの重要性を、改めて示しています。」





Qlik のデータ統合機能は、分断されたデータパイプラインから、分析、アプリケーション、AI で活用できる、ガバナンスの効いた再利用可能なデータ製品へと顧客が移行できるよう設計されています。





・リアルタイムおよび大量データ移動： ログベースの変更データキャプチャと高性能な一括ローダーにより、クラウド移行、分析、ハイブリッドアーキテクチャ向けに、データを継続的かつ大規模に移動することができます。

・豊富なデータ変換と接続性： 成熟したデータ変換機能と豊富なコネクタライブラリにより、多様なデータソースからのデータを加工・統合し、一貫性のある分析可能なデータセットを作成できます。

・信頼性の高いデータ製品とオープンレイクハウス： Qlik Talend Cloud を利用することで、顧客はデータ製品を定義・管理・公開し、Apache Iceberg などのオープンテーブル形式に基づくオープンレイクハウスアーキテクチャをサポートしながら、好みのクラウドプラットフォームやツールを引き続き利用することができます。

・AI 対応かつ自律的なパイプライン： Qlik は、データパイプラインの構築や運用を目的としたエージェント型アプローチを含む AI 機能への投資を進めています。これにより、ユーザーは AI や分析向けのデータ準備・監視・最適化に関わる作業の多くを自動化できるようにします。





業界や地域を問わず、Qlik は顧客がデータ基盤の近代化やワークロードのクラウド移行を進めるとともに、共有されガバナンスが効いたデータ製品上での分析や AI を統合できるよう支援しています。Qlik のオープンかつハイブリッドなアプローチにより、顧客は主要なクラウドプロバイダーやレイクハウスパートナーと連携しつつ、自身のアーキテクチャとコストを管理しながら作業をすることができます。





Qlik Talend Cloud の詳細情報やトライアル開始については、こちらのページをご覧ください。

https://www.qlik.com/ja-jp/trial/qlik-talend-cloud-b

2025年 Gartner データ統合ツールの Magic Quadrant レポートは、こちらのリンクから入手できます。

https://www.qlik.com/ja-jp/gartner-magic-quadrant-for-data-integration-tools?utm_source=outlook&utm_medium=email&utm_campaign=gartner&utm_content=oft&utm_team=sls









■Qlikについて

クリックテック・ジャパン株式会社は、米国 Qlik Technologies Inc. の日本法人です。Qlik は、複雑なデータ状況を実用的なインサイトに変換し、戦略的なビジネス成果を促進します。世界 40,000 社以上の顧客にサービスを提供している Qlik の製品ポートフォリオは、最先端かつエンタープライズ水準の AI / 機械学習、データの統合と分析を提供します。さらに、実用的で高度な拡張性を備えた Qlik の AI / 機械学習ツールで、適切で迅速な意思決定を可能にします。また、優れたデータ統合およびデータ統制、多様なデータソースに対応する包括的なソリューションを提供しています。Qlik の直感的でリアルタイムの分析は、隠れたパターンの発見や複雑なビジネス課題の解決、新たなビジネスチャンスの獲得を支援します。Qlik は顧客の戦略的パートナーとして、プラットフォームに依存しないテクノロジーと専門知識で、顧客の競争力を高めます。





