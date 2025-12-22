冬季限定の人気イベント!!炭火でじっくり、冬のごちそう。本格牡蠣小屋が服部緑地で3年目の開催決定!!
お好きな食材を炭火焼きでリーズナブルに楽しめる移動出店型の本格牡蠣小屋です。
服部緑地での開催は今年で3回目!!
毎年多くの方が訪れ、週末には行列ができる人気イベントとなっています。
「屋外で炭火を囲みながら味わう冬の味覚」をテーマに、
寒い季節でも温かく、心がほぐれる空間をお届けします。
炭火で本格的に味わう、全国の厳選ブランド牡蠣を堪能できる絶好の機会
本イベントでは、全国各地から厳選したブランド牡蠣を販売。
小豆島産や広島宮島産の高級牡蠣など、
また微力ながら少しでも応援できればと思い石川県能登産の牡蠣も販売致します。
炭火でじっくり焼き上げることで、牡蠣の旨味と香ばしさを引き立てます。
その他にも、ホタテや蛤、牡蠣を使ったアヒージョなどの海の幸も豊富にございます。
魚介類だけでなく、牛串やポテト、唐揚げなど多彩なメニューも取り揃え、
お子様から大人まで幅広いお客様にお楽しみいただけます。
お子様も楽しめる縁日コーナー、わんちゃんも一緒にテラス席も充実
会場にはお子様向けの縁日コーナー、
わんちゃんも一緒に楽しめるテラス席もご用意しております。
焼き牡蠣だけでなく、冬でも笑顔あふれるイベント空間として、
ご家族でのお出かけにもぴったりです。
開催概要
開催場所：服部緑地（豊中市）
〒561-0873 大阪府豊中市服部緑地1-1 西中央広場
開催期間：2026年1月15日（木）～2026年3月1日（日）
営業時間：11時～21時（LO20時半）
開催実績
2024年1/15～2/29 服部緑地
2024年11/15～12/27 住之江公園
2025年1/15～3/2 服部緑地
2025年2/22～3/31 イオンモール綾川
2025年11/15～12/27 星の里いわふね
株式会社EightDining
https://eightdining.jp/
https://bbq-takuhai.net/kakigoya_hattori/
※予定が変更となる場合がございます。