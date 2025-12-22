CLOViZ株式会社

CLOViZ、ポーカー学習アプリ『POKER Q’z』、正式版リリースからわずか半年で累計50,000DLを突破

CLOViZ株式会社（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：真崎 颯太郎）は、東大発のポーカー学習アプリ『POKER Q’z（ポーカーキューズ）』が、正式版リリースから約半年で累計50,000ダウンロード、レビュー数1,000件（App Store☆4.6）を突破したことをお知らせします。この間、ポーカー学習アプリにおいて、ダウンロード国内No.1（当社調べ）となっています。

アプリには新たに「トーナメント学習プラン」を搭載。1から体系的に学べるレッスン学習と、実践形式のクイズ問題により、トーナメント形式でのポーカーの戦略を効率的に学ぶことができます。

『POKER Q’z』学習の流れ学習のサイクル

ポーカーを上達するのに、最も効率的な方法は下記の通りだと考えています。

“ポーカー戦略の基礎・基準を知る”

↓

“基準からどのように自分がズレているかを知る”

↓

“基準からズレた対戦相手への最善の戦い方を学ぶ”

これらのサイクルを回すために、以下のような機能をアプリ内で搭載しています。

・基礎から学べる、対話形式のレッスン

・毎日解ける実践クイズ問題

・問題ごとの平均点や回答分布、ランキング表示

・得点・上位％・偏差値で自分の上達度を可視化

・プレイタイプ/スキル診断

“学ぶ→測る→改善する”を短いサイクルで回し、実戦での再現性を高めます。

🎊50,000ダウンロード記念 友達紹介キャンペーン開催！50,000ダウンロード記念 友達紹介キャンペーン開催！

50,000ダウンロードを記念して、期間内にPOKER Q’z を友だちに紹介すると、景品がどんどん豪華になるキャンペーンを実施します。

-キャンペーン内容-

紹介した友だちの人数に応じて、参加できる抽選がランクアップ！

🔻期間内 紹介人数ごとの抽選内容

1人紹介

→ 1万円分Amazonギフト券 × 1名

2人紹介

→ 2万円Amazonギフト券 × 1名

3人紹介

→ 3万円分Amazonギフト券 × 1名

5人以上紹介

→ 5万円分Amazonギフト券 × 1名

※ただし…

キャンペーン期間中に 紹介経由の新規DLが1,000名を超えた場合、

各抽選が1名→2名に総額プライズアップ！

景品総額22万円分！！

課金ユーザー特典

期間中にPOKER Q’z内で課金しているユーザーは、キャンペーン期間中にPOKER Q’zをサブスク利用しているユーザーは、抽選口数が1口分追加され、当選チャンスが広がります。



・無料参加者：抽選口数 1口

・サブスク課金者：抽選口数 2口



※キャンペーン終了日時点でサブスク利用の方

※キャンペーン自体はどなたでも無料で参加できます。

まとめ

友だちを呼べば呼ぶほど、

抽選ランクが上がる！

最大“10万円“当たるチャンス！ （※期間内に紹介経由で500名DL達成時）

課金ユーザーは当選確率UP！

キャンペーン実施期間 12月22日～1月︎31日

※本キャンペーンについては、期間内での紹介数のみカウントされます。期間終了後に抽選を行います。 ※本キャンペーンへの参加は無料です。課金は抽選参加の条件ではありません。

ポーカー学習アプリ「POKER Q’z」の概要

POKER Q’zは、東京大学のAIエンジニアを中心に、競技としてのポーカーの戦略に関する研究と開発を行なっています。スキマ時間に効率よく戦略を学べるポーカー学習アプリを提供しています。リング・トーナメント両方を学習するモードを搭載。全世界の、”ポーカーを上達したい方”の一番近いパートナーのような存在になることを目標としています。

ダウンロードはこちら(https://pokerqz.com/ja)

CLOViZ株式会社

所在地：東京都世田谷区赤堤４－１３－７

代表取締役 真崎颯太郎

事業内容：競技ポーカーの研究・学習アプリ開発

公式サイト(https://cloviz.co.jp/)