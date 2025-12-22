NARS 2025年年間ベストコスメ受賞最新情報：「ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション」「ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー」「ブラッシュ N」などで複数受賞

資生堂ジャパン株式会社

NY発のメイクアップアーティストブランド「NARS」から 2025年に発売された新商品「ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション」「ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー 03960」「ブラッシュ N 960」などが、本日発売の「美的」「MAQUIA」を筆頭に、多数の雑誌・オンライン媒体の年間ベストコスメを獲得いたしました。

「ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション」は、フォトグラファーでもあるフランソワ・ナーズの哲学を叶える「光の反射」に着目し生まれた、美容液仕立てのクッションファンデーション。NARSクッションファンデーション史上No.1のスキンケア成分を配合し、まるで美容液のような確かなスキンケア効果と、素肌になりすますようなブリーザブルかつシームレスな仕上がりで、細胞のすみずみまで満ちるような潤い、そして澄みわたる透明感を瞬時に叶え、塗った瞬間から輝く肌を長時間叶えます。「ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー」は、フォトグラファーでもあるフランソワ・ナーズの哲学を叶える「光の反射」に着目し生まれた、待望のルミナイジングパウダー。光の拡散でくすみを晴らし、白浮きせずに透明感の高い肌へ導き、長時間キープします。「ブラッシュ N」はパーレセントピグメントによる光の反射効果で、毛穴や色ムラなと気になるアラをぼかし、肌をより美しく魅せるNARSを象徴とするチーク。受賞色の960は、恐れを知らず、堂々としたエネルギーを放つ華やかにきらめくライラック。肌に透明感と洗練の血色感を与えます。

＜受賞アイテム概要＞

〇ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション（レフィル）

全8色 | 税込価格5,940円（本体5,400円＋税）＊ケース別売・アプリケーター付

[ケース]税込価格 2,640円（本体 2,400円＋税）

[アプリケーター] 税込価格 各1,100円（本体 1,000円＋税）

＊セットで掲載の際は、「税込価格 8,580円 （本体 7,800円＋税）（セット価格）」の表記でお願いします。

光のカバー力。

満ちる高揚感、透明感続く。

光のカバー力で、肌に最高のスポットライトを。フォトグラファーとしても活躍し、光を熟知した、フランソワ・ナーズの哲学を叶える「光の反射」に着目し生まれた、美容液仕立てのクッションファンデーション。

肌表面に形成された潤いのヴェール<ブリーザブルハイドラヴェール>が光を反射。透明感を高め、気になる肌イシューをぼかし、肌そのもののような素肌感とカバー力の両立を実現します。＜トリプルＣブライトニングコンプレックス＞や＜ツバキ花エキス＞など、スキンケア成分を73％＊1配合したハイブリッド処方。まるで美容液のような確かなスキンケア効果とともに、塗った瞬間からすみずみまで満ちるような、みずみずしい潤いと透明感を叶えます。＜スキンケアコーテッドピグメント＞が肌に均一に密着。くずれにくく、透明感ある仕上がりが一日中持続します。光を重ねるたび、澄みわたる肌と満ちる高揚感。重ねるほど放つ、確かな輝き。

＊１・・・NARSクッションファンデーション史上No.1

【受賞タイトルの一部紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2025年年間ベストコスメ」メイクアップ部門 クッションファンデーション編 第1位

MAQUIA 年間ベストヒットコスメ2025 メイクアップ部門2位

ELLE 読者が選ぶビューティアワード2025 ファンデーション部門 第4位

〇ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー 03960

全5色 | 税込価格6,050円 （本体 5,500円＋税）

光を受け、魅力が輝く。

光の反射で透明感のある肌に導くNARSを代表するライトリフレクティングコレクションによる新感覚のルミナイジングパウダー。ライトリフレクティング(TM)コンプレックス N*1配合。が小ジワや毛穴をぼかし、肌イシューの気にならない美しく輝く肌に整えます。

美容成分ｘパウダーのハイブリッドフォーミュラが叶える想像を超える肌なじみで、溶け込むよう密着。まるで素肌のようなみずみずしいツヤ感を与えます。重ねても軽さをキープし、やわらかなツヤからまばゆいツヤまで狙い通りの印象を自在に演出。汗や水にも強く、みずみずしく透明感ある輝きが長時間*2持続します。ハイライトとしてはもちろん、チークやボディなど、光を反射させたい箇所に上品な光沢感を与えるハイパフォーマンスなハイライター。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ。

＊1 ・・・ トリ[カプリル酸／カプリン酸]グリセリル(なめらか成分)、ラミナリアオクロロイカエキス(保湿成分)、マイカ(光反射成分)

＊２・・・１０時間仕上がりデータ取得済み(メーキャップのくずれのなさ）。仕上がりには個人差があります。

【受賞タイトルの一部紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2025年年間ベストコスメ」ベースメイク部門ハイライター＆シェーディング編 第2位

MAQUIA 年間ベストヒットコスメ2025 メイクアップ部門 10位

美的GRAND 年間ベストコスメ ハイライター・シェーディング部門（賢者） 第3位

〇ブラッシュ N 960

全27色│内容量 各4.8g｜税込価格 各5,060円（本体 各4,600円＋税 )

4種のピグメントを独自にブレンドしたピュアピグメントブレンドで、インパクトのある純度の高い見たままの発色を実現。

まるでルースパウダーに血色をプラスしたような繊細なフォーミュラが、内側からにじみ出るようなシアーな発色を叶えます。

シームレスな仕上がりと軽く心地よい使用感が長時間*続き、パーレセントピグメントによる光の反射効果で、毛穴や色ムラなど気になるアラをぼかし、肌をより美しく魅せます。

*16時間化粧もち（ヨレ）データ取得済。（仕上がりには個人差があります）

【受賞タイトルの一部紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2025年年間ベストコスメ」メイクアップ部門チーク編 第3位

美的GRAND 年間ベストコスメ チーク部門（賢者） 第1位