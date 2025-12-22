神戸ルミナリエ×JR西日本 コラボ企画を実施します
西日本旅客鉄道株式会社と神戸ルミナリエ組織委員会は、第31回神戸ルミナリエにおいてコラボレーション企画を実施いたします。第29回（2024年）から販売を開始した有料エリア特別鑑賞券に加え、今回は新たに、各日１組限定の「神戸ルミナリエ点灯体験」や、「WEST EXPRESS銀河」の特別運行プランを発売します。
１．神戸ルミナリエ点灯体験
各日１組（５名まで）限定で、神戸ルミナリエの点灯体験を「tabiwa by WESTER」において発売します。あなたの手で有料エリア約22万球のイルミネーションを灯してみませんか。点灯後は、一般開放が始まる前に、有料エリアのライトアップを最大約30分間貸し切りでお楽しみいただけます。
（１）実施日程 2026年1月31日(土)～２月８日(日)の各日
（２）実施場所 メリケンパーク会場
（３）発売時期 2025年12月23日（火）（予定）頃からtabiwa by WESTERでご購入いただけます。
※詳しくは、「神戸ルミナリエ点灯体験」販売ページをご確認ください
※16:00頃からの開始を予定しており薄暮での実施となります。
※各日３日前までの販売となります。
※所定枚数に達し次第販売終了となります。
2.「神戸ルミナリエ」×「WEST EXPRESS銀河」
京都から「WEST EXPRESS 銀河」に乗り、「神戸ルミナリエ」を満喫できる車中泊プランをtabiwaトラベルにおいて発売します。夜から朝にかけ、琵琶湖1周を予定しており、車内には神戸ルミナリエに関連した装飾を施します。
（１）出発日
2026年1月31日(土)
（２）運行区間・時間
＜１日目＞
京都駅（17:55頃発 +++ <貸切列車「WEST EXPRESS 銀河> +++ 元町駅（19:00頃）・・・
フリータイム（各自で自由に神戸ルミナリエをお楽しみください）・・・
神戸駅（22:00頃・約90分停車）+++（貸切列車「WEST EXPRESS 銀河（夜行/車中泊）+++
＜2日目＞
＋＋＋木ノ本駅（約20分停車）+++<貸切列車WEST EXPRESS 銀河> +++京都駅（8:10頃着）
※運行区間・着発時間は予定であり、変更となる場合があります。
※気象状況等により、催行を中止する場合があります。
※団体臨時列車として運行し、通常の乗車券類の発売はいたしません。
上記で発売する旅行商品に参加のお客様のみがご乗車いただけます。
（３）定員
約90名 ※先着順での受付になります
（４）発売日時・申込方法
2025年12月23日（火） 13：00より、tabiwaトラベル「鉄道ファンの宝箱」ページにて販売開始します
販売サイト：https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/?SITE_ID=66100002
※お電話でのご予約は受け付けておりません。インターネットにてお申込みください。
※2025年12月25日（木）～2026年１月５日（月）はWEB予約販売停止期間のため、ご予約を受け付けておりません。
【参考】特別鑑賞券（前売券）
第31回神戸ルミナリエの有料エリア特別鑑賞券を「tabiwa by WESTER」、「KANSAI MaaS」において販売しています。特別鑑賞券は全て日時指定となります。各日17:30-21:30の間から鑑賞時間帯を選択し、お買い求めください。
（１）発売期間 2026年２月７日（土）まで
（２）金 額 平日500円 土日750円
（３）発売方法 tabiwa by WESTER、KANSAI MaaS
※詳しくは、神戸ルミナリエHP「有料エリア特別鑑賞券購入」をご確認ください
※前売券は各日前日までの販売となります。
※各時間帯における所定枚数に達し次第販売終了となります。