ＪＡ全農は、愛知県・大阪府の直営飲食店舗（３店舗）で、１２月２４日（水）～１月１２日（月・祝）の間、ＪＡわかやまとのコラボレーション企画「和歌山県産冬野菜フェア」を開催します。温暖な気候に恵まれた和歌山県では、冬場にも様々な野菜が栽培されており、生産量全国トップクラスを誇るうすいえんどう「紀州うすい」（地域団体商標制度登録）や、白肌で柔らかくみずみずしい青首大根「わかやま布引だいこん」（地理的表示保護制度（ＧＩ）登録）、国内レタス栽培発祥の地である和歌山で栽培開始から８５周年を迎えるレタスのほか、キャベツ・きぬさやが出荷最盛期を迎えます。フェアでは、冬の「和歌山県産野菜」をたっぷり使用した特別メニューを各店舗で提供します。

【フェア概要】１．期 間：令和７年１２月２４日（水）～令和８年１月１２日（月・祝）２．実施店舗：以下３店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのるダイニング名古屋（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）（２）和牛とごはん焼肉じゅん大阪ドームシティ（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１４）（３）和牛とごはん焼肉じゅん枚方市役所前（大阪府枚方市大垣内町１-４-１０）