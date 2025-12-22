【高槻市長VS島本町長】プロ棋士・女流棋士ら豪華出演陣を交えて中将棋対局第６局開催

高槻市

令和8年1月18日（日曜日）、人気企画「【高槻市長VS島本町長】BOTTOたかつき中将棋対局」第6局をニコニコ生放送で生配信します。今回は、「決着まで見たい！」という視聴者の声にお応えし対局時間を大幅拡大。おなじみ名解説コンビの福崎文吾九段と浦野真彦八段、「ニコニコ動画」で絶大な人気を誇る糸谷哲郎八段、将棋のまち高槻PR大使のつるの剛士さん、指南役の加藤桃子女流四段と長谷川優貴女流三段という豪華出演陣が対局を盛り上げます。

本市では、「高槻市に行けば、好きなことに没頭できる」というテーマのもと、将棋、グルメ、歴史などから１つのジャンルを絞り、そのジャンルが好きな人に対して深くPRする観光プロモーション「BOTTOたかつき」を展開中。中でも「【高槻市長VS島本町長】BOTTOたかつき中将棋対局」は、令和2年度から毎年実施している人気企画です。第6局は本市移転オープン1周年を迎えた関西将棋会館が対局の舞台。「決着まで見たい！」という視聴者の声にお応えし、前回まで2時間だった対局時間を4時間に大幅拡大し、配信をお送りします。

プロ棋士・女流棋士が多数出演する豪華さが毎回話題になっている当企画ですが、今回は第1局から出演しているおなじみの名解説コンビ福崎文吾九段と浦野真彦八段、「ニコニコ動画」で絶大な人気を誇る糸谷哲郎八段に加え、将棋のまち高槻PR大使のつるの剛士さんもゲストとして初出演。また、女流タイトル獲得経験のある加藤桃子女流四段、第5局でも指南役を務めた長谷川優貴女流三段も濱田剛史市長・山田紘平町長の指南役として出演します。

対局の様子は、令和8年1月18日（日曜日）15時30分からニコニコ生放送で配信。濱田市長の4勝1敗で迎える今回の対局は、果たしてどちらが勝利するのか。浦野真彦八段による中将棋の詰将棋クイズなど視聴者参加型企画や「将棋のまち高槻PR大使」のつるの剛士さんによる将棋のまち高槻PRコーナー、昨年引退した福崎文吾九段の近況トークなど企画が盛りだくさん。対局も対局以外も要注目の一戦、ぜひご覧ください。

【高槻市と島本町の将棋との関わり】

高槻市では、武家屋敷が広がっていた高槻城三の丸跡から江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され、初代高槻藩主である永井直清は文化に造詣が深く、古くから広く将棋がたしなまれていたことがうかがえます。そして令和6年12月には、将棋の聖地である関西将棋会館が移転オープンしました。

一方、島本町にある水無瀬神宮には、約400年前の安土桃山時代の公家・水無瀬兼成（みなせかねなり）によって書かれた中将棋の駒が伝わっており、町指定文化財となっています。

両市町は隣接し、歴史的・文化的なつながりが強いことから、「観光振興に関する連携協定」を締結して両市町と関わりの深い中将棋での対局を実施し、広く両市町の魅力を発信しています。

【配信概要】

番組名：【高槻市長VS島本町長】BOTTOたかつき中将棋対局 第6局

配信日：令和8年1月18日（日曜日）15時30分配信開始

視聴方法：

ニコニコ生放送（生配信）

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349305087

出演者：

対局者 濱田剛史高槻市長、山田紘平島本町長

指南役 加藤桃子女流四段、長谷川優貴女流三段

解説 福崎文吾九段、浦野真彦八段、糸谷哲郎八段

ゲスト つるの剛士さん（将棋のまち高槻PR大使）

【関連ホームページ】

BOTTOたかつきホームページ

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/botto/