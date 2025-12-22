Meitu新機能登場！冬にピッタリAI加工をご紹介
寒さが増す今日この頃、場所によっては雪が降り始め、冬の本格化が始まっています。
冬はイベントが多く、写真を撮る機会も自然と増えます。特にクリスマスシーズンは、友人や家族、ペットとの思い出を残す絶好のタイミング。
でも、写真を撮った後に「なんだか物足りない…」と感じることはありませんか？
そんな時に役立つのが、Meituの新しい冬限定AI加工機能です。現在、クリスマスや冬のイベントにぴったりな加工が続々登場し、既に多くのユーザーが利用しています！
今回は、特におすすめの新機能をご紹介します。
◼️クリスマスドーム
一枚の写真を読み込むだけで、まるで写真全体がクリスマスのドームに包まれたかのような演出が可能です。ペットの写真や小物を使った写真で特に人気の機能です。
現在Xでは沢山のペット界隈の方々にご投稿いただいており、この機能に関する投稿だけでも累計約2200万以上の閲覧数があり、現在人気が出ている機能と言えます。
実際にペットの写真を使用してみましたが、本当に可愛いですね。。。
◼️サンタ帽
「クリスマスの写真に何か足りない！」そんな時にはこの加工。
写真を一枚読み込むだけで、被写体にサンタ帽を自動で追加してくれます。
Before
After
Before
After
◼️クリスマス9コマ
1枚の写真から、9コマのクリスマス効果を作成できる新機能。
動物や人どちらも作成でき、効果は少しアニメ化の様な感じに生成されるのが特徴的です
複数のバリエーションを一度に楽しめるため、SNS投稿にもぴったりです。
◼️ホワイトクリスマス
一枚の写真を読み込むだけで、まるでクリスマスパーティーで撮影したかのような華やかな演出が可能。雪やイルミネーションの雰囲気を手軽に再現できます。
◼️機能の場所・操作方法
サンタ帽 / クリスマス9コマ / ホワイトクリスマス
Meituトップ → 写真 → AI加工 → クリスマス
クリスマスドーム
Meituトップ → 写真 → AI加工 → 新登場
この冬、誰よりもトレンドに乗って写真を楽しむなら、Meituで決まり！
ぜひ新機能を使って、特別な思い出を彩ってみてください。