Meitu新機能登場！冬にピッタリAI加工をご紹介

寒さが増す今日この頃、場所によっては雪が降り始め、冬の本格化が始まっています。

冬はイベントが多く、写真を撮る機会も自然と増えます。特にクリスマスシーズンは、友人や家族、ペットとの思い出を残す絶好のタイミング。

でも、写真を撮った後に「なんだか物足りない…」と感じることはありませんか？

そんな時に役立つのが、Meituの新しい冬限定AI加工機能です。現在、クリスマスや冬のイベントにぴったりな加工が続々登場し、既に多くのユーザーが利用しています！

今回は、特におすすめの新機能をご紹介します。

◼️クリスマスドーム

一枚の写真を読み込むだけで、まるで写真全体がクリスマスのドームに包まれたかのような演出が可能です。ペットの写真や小物を使った写真で特に人気の機能です。

現在Xでは沢山のペット界隈の方々にご投稿いただいており、この機能に関する投稿だけでも累計約2200万以上の閲覧数があり、現在人気が出ている機能と言えます。

実際にペットの写真を使用してみましたが、本当に可愛いですね。。。

◼️サンタ帽

「クリスマスの写真に何か足りない！」そんな時にはこの加工。

写真を一枚読み込むだけで、被写体にサンタ帽を自動で追加してくれます。

BeforeAfterBeforeAfter◼️クリスマス9コマ

1枚の写真から、9コマのクリスマス効果を作成できる新機能。

動物や人どちらも作成でき、効果は少しアニメ化の様な感じに生成されるのが特徴的です

複数のバリエーションを一度に楽しめるため、SNS投稿にもぴったりです。

◼️ホワイトクリスマス

一枚の写真を読み込むだけで、まるでクリスマスパーティーで撮影したかのような華やかな演出が可能。雪やイルミネーションの雰囲気を手軽に再現できます。

◼️機能の場所・操作方法

サンタ帽 / クリスマス9コマ / ホワイトクリスマス

Meituトップ → 写真 → AI加工 → クリスマス

クリスマスドーム

Meituトップ → 写真 → AI加工 → 新登場

この冬、誰よりもトレンドに乗って写真を楽しむなら、Meituで決まり！

ぜひ新機能を使って、特別な思い出を彩ってみてください。