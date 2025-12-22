BITPOINT、法人向けイーサリアム活用支援の新体制を構築

株式会社ビットポイントジャパンDef consulting・P2P.org の3社連携で法人向けETH活用基盤を強化

SBIグループ傘下の暗号資産交換業者である株式会社ビットポイントジャパン（ブランド名：BITPOINT、本社：東京都港区、代表取締役社長：中田 健、以下「当社」）は、株式会社Def consulting（証券コード：4833、本社：東京都港区、代表取締役社長：下村 優太、以下「Def consulting」）および世界最大級のステーキングインフラプロバイダーである P2P.org（ケイマン諸島ジョージタウン、Co-CEO:Alexander Esin）と連携し、企業が保有するイーサリアム（ETH）を、安全かつ戦略的に活用できるよう支援する体制を新たに構築したことをお知らせいたします。

今回の連携では、当社が提供する法人向け暗号資産の取得・保管・活用支援サービスを基盤に、Def consulting が取り組むイーサリアムを活用した財務戦略を、P2P.org の高度なステーキング技術と組み合わせて支援してまいります。

3社の強みを掛け合わせることで、国内企業に向けたイーサリアム活用の新たなモデルケースを創出します。

本連携に関わるパートナー企業について

当社はこれまで、企業が暗号資産を安全に保有し、財務戦略として活用できる環境の整備を進めてきました。

2025年10月20日に発表したDef consultingとの業務提携に基づき、同社のイーサリアム活用支援を継続しており、今回の3社連携はその取り組みをさらに発展させるものです。

P2P.orgは、40以上のブロックチェーンをサポートする世界最大規模のステーキングインフラ企業であり、高い信頼性を備えたノンカストディアル型ステーキング技術を提供しています。

代表者コメント

■株式会社Def consulting 代表取締役社長 下村 優太 氏

「イーサリアムトレジャリー戦略を加速させる上で、国内トップクラスの実績を持つBITPOINT様、そして世界最高峰の技術力を誇るP2P.org様という強力なパートナーと連携できることは、当社にとって大きな意義があります。この3社体制により、当社の保有するイーサリアム資産の戦略的活用をさらに高度化し、ステークホルダーの皆様への価値還元を最大化してまいります。」

■P2P.org Co-CEO Alexander Esin氏

「日本市場における革新的なイーサリアムトレジャリー企業であるDef consulting様、そして国内有数の暗号資産交換業者であるBITPOINT様との協業を大変光栄に思います。今回の協業は、日本における機関投資家レベルのデジタル資産インフラを構築するという、共通のコミットメントを反映しています。P2P.orgは、世界中のパートナーに提供しているのと同等の信頼性、セキュリティ、透明性をもって、日本市場におけるEthereumのステーキングおよびトレジャリー運用をサポートし、市場の発展に貢献できることを誇りに思います。」

■株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役社長 中田 健

「今回、Def consulting様とP2P.org様との3社連携が実現できたことを大変嬉しく思います。世界最高水準の技術力を持つP2P.org様と協働することで、当社が提供するイーサリアム活用支援サービスは新たな次元に到達します。法人の財務戦略におけるデジタル資産活用の可能性を、この連携を通じて広く示してまいります。」

今後の展望

当社は、今回の3社連携を通じ、法人向けイーサリアム活用支援サービスのさらなる拡充を図ってまいります。

また、P2P.orgとのパートナーシップを活かし、国内企業に対してグローバル基準の暗号資産活用手法を提供することで、日本における企業のデジタル資産活用の高度化を推進してまいります。

今後もSBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、顧客満足度を高めるべく、サービスの安定的な提供及びサービス品質のさらなる向上に努めてまいります。

【会社概要】

■株式会社Def consulting

Def consultingは、ITソリューションを軸とした総合コンサルティングファームです。

2025年より新たにデジタル資産トレジャリー事業を開始し、イーサリアムを中心としたデジタル資産をバランスシートに組み入れることで、持続的な企業価値向上を目指しています。

公式サイト：https://def-consulting.co.jp/

■P2P.org

P2P.orgは、2018年に設立された世界最大規模のノンカストディアル型ステーキングインフラストラクチャプロバイダーです。40以上のブロックチェーンネットワークをサポートし、130以上の機関投資家向けクライアントに対してステーキングサービスを提供しています。70億ドル以上の資産運用実績を持ち、Web3ウォレット、取引所、カストディアン向けに高度なステーキング技術とインフラストラクチャソリューションを提供しています。

公式サイト: https://p2p.org/

■株式会社ビットポイントジャパン

ビットポイントジャパンは、SBIグループ傘下の暗号資産交換業者として、暗号資産販売所サービス「BITPOINT」を展開し、法人・個人向けにビットコインをはじめとする暗号資産の売買・保管・活用サービスを提供しています。

手数料無料の「ゼロつみたて」や手数料無料・国内No.1※の年率を誇るステーキングサービスなど、暗号資産による資産形成に適した革新的なサービスを展開しています。

※国内暗号資産交換所比較、2025年12月22日当社調べ。

公式サイト: https://www.bitpoint.co.jp/

（株式会社ビットポイントジャパン）

【暗号資産取引に関するリスク説明】

暗号資産取引は、価格変動・流動性・システム・信用リスクなど、様々なリスクが存在しますので、取引の特徴、仕組み及びリスクについて、十分にご理解いただいたうえで、自己の責任とご判断によりお取引ください。詳しくは当社提供の約款、説明書などをご覧ください。

【暗号資産に関する留意事項】

当社が取り扱う暗号資産は、当社自身が資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。

金融庁・財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。

暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。

暗号資産の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。

《暗号資産を利用する際の一般的な注意点》

暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

暗号資産は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

当社の提示する売付価格と買付価格には価格差（スプレッド）があり、その差額がお客様の取引コストとなります。

暗号資産の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。

その他の重要事項及び取引内容、手数料等につきましては、「取引約款」「暗号資産現物取引に関する説明書」をご確認ください。

商号等 ：株式会社ビットポイントジャパン

暗号資産交換業 ：関東財務局長 第00009号

加入協会 ：一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会