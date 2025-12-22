アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也）は、物流ニッポン新聞社と共催で、物流業界の未来を見据えたオンラインセミナー「【物流ニッポン×東海電子】物流業界2030年のニューノーマル ―『トラック事業許可更新制』のある世界―」を、2026年1月30日（金）に無料開催いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_doOYceULStWPLRD1gNXmXw#/registration

開催日時：2026年1月30日（金）13時30分～15時50分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）物流業界は2024年問題をいかにして乗り切り、いかにして来る“物流2030年危機”へ備えるべきか？そして来るトラックの事業許可更新制が貸切バスと同じだったら、運行管理や点呼はどうなる？◆第1部 13：30～14：30『物流ニッポンエース記者、改正物流2法 全力解説！』・物流の「２０２４年問題」→「２０３０年危機」・「新物流２法」を 真に理解している経営者はいるのか？・「トラック適正化２法」を真に理解している荷主はいるのか？・事業許可更新制を踏み絵ではなく、次世代へジャンプする「踏み台」に・もう下請法とは言わない、「取適法」をしらずに傭車を使えるか？・軽油引取税の暫定税率廃止と交付金の堅持は、業界に何をもたらすか？スピーカー：物流ニッポン新聞社記者：田中 信也◆第2部 14：35～15：20『もしもトラックの更新制が 貸切バスの更新制と同じだったら？』・軽井沢スキーツアーバス事故と、トラック事業許可に何の関係があるか？・プラン2025でほぼ完了、自動点呼と遠隔点呼。もう何も出てこない？・プラン2030の目玉施策は、デジタコ義務化か？ ドラレコ義務化か？ ・トラックも、アルコールチェックのデジタル写真が義務化されるだろうか？・トラック事故、裁判事例から見る、運行管理者の「有罪」概念・プラン2030施策を、大胆不敵に予測する。スピーカー：運輸安全JOURNAL編集長／東海電子株式会社 代表取締役：杉本 哲也◆15：20～15：40田中氏・杉本 反省会ミニトークセッション田中記者が答えづらい業界の質問をぶつけて困らせよう！コーナー♡みなさまのご参加をお待ちしております。■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

