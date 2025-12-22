【新機能】MS-Japan、AIが「求人の最適度」を転職希望者の経験・希望に基づいて判定する「AIスコアリング検索」を提供開始。当社の転職支援データを学習した独自AIモデルを利用。

株式会社MS-Japan

株式会社MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長 CEO：有本隆浩／以下MS-Japan 証券コード：6539)は、同社が運営する管理部門・士業特化の総合転職支援サービス「MS Career（エムエスキャリア）」にて、2025年12月22日(月)より新機能として「AIスコアリング検索」の提供を開始したことをお知らせ致します。

■「AIスコアリング検索」で、求人検索の不効率と機会損失を解消

本機能は、管理部門・士業特化型エージェント転職支援実績No.1※を誇るMS-Japanの転職支援実績データを学習した独自AIが、求職者と求人のマッチ度を5段階（S・A・B・C・D）で算出・表示するものです。

※厚生労働省「人材サービス総合サイト」における管理部門・士業領域に特化した有料職業紹介事業者の「無期雇用および4ヶ月以上の有期雇用の就職者数」（2024年度実績を自社集計）による。なお、管理部門・士業領域への特化の有無は、当社において比較対象の有料職業紹介事業者のウェブサイトを全件閲覧して判断。（2025年8月1日時点）

求人メディアの求人検索機能は「新着順」が一般的で、条件を広く設定すると非効率、狭く設定すると優良求人を見落とす機会損失が生じていました。

これに対して、当社が管理部門・士業特化の転職エージェント（人材紹介）事業で培った、最適な求人を選別するノウハウをAIに活用して、求人検索機能に組み込むことで、最適な求人と効率的に出会える体験を提供するために「AIスコアリング検索」を開発致しました。

■AIスコアリング検索が提供する提供価値

「AIスコアリング検索」詳細はこちらから :https://www.jmsc.co.jp/ai/search/lp/https://www.jmsc.co.jp/ai/search/lp/

本機能により、「MS Career」を利用する求職者には、主に3つの価値を提供できます。

・時間短縮

検索条件を広く設定しても、マッチ度順に求人一覧が表示されるので、上位から優先的に求人を確認できるため、検索時間を大幅に短縮することができます。

・選択肢拡大

検索条件を狭く設定したことで見落としていた優良求人、新着順の求人一覧に埋もれてしまっていた優良求人などをもれなく検討することができ、機会損失を防ぐことができます。

・安心感

これまで自分にあっている求人なのかわからず、応募を躊躇していた求人については、客観的な実績データに基づくマッチ度を参照することで、自信を持って応募のアクションを起こすことができるようになります。

■ 今後の展望

MS-Japanは、全ての管理部門・士業の皆さまが効率的に、正しい選択肢と新しい可能性を発見できる転職支援サービスを提供し続けていきたいと考えております。

そのために、これまで培った転職エージェントの高い品質の転職支援サービスを、AIをはじめとしたテクノロジーを積極的に活用して、求人メディアでも手軽に体験できる機能開発に取り組んでまいります。

【株式会社MS-Japanについて】

創業より35年以上に渡り、経理・人事・法務といった「管理部門」と、公認会計士・税理士・弁護士などの「士業」に特化し、人材紹介事業・メディア事業を行っています。「人」と「情報」のマッチングをキーワードに、個人、企業、または社会の方々が当社と関わる中で､困っていること、悩んでいることを解決できる「心のサービス」をご提供しています。

公式X：https://twitter.com/MSJapan7373

総合転職サービス「MS Career」

https://www.jmsc.co.jp/career/

管理部門職種と士業に特化して、創業以来35年以上の転職支援実績を有しています。取扱い求人数は、業界最大級19,000件の求人数を誇る総合転職サービスです。一度の登録で、人材紹介サービス「MS Agent」とダイレクトリクルーティングサービス「MS Jobs」をまとめて、選んでご利用いただけます。

人材紹介サービス「MS Agent」

https://www.jmsc.co.jp/

管理部門・士業に精通したキャリアアドバイザーが転職活動全般をサポート。カウンセリングを通じて、ご志向やパーソナリティを詳細に把握し、キャリアデザインに関わるアドバイスや、マッチした求人情報のご提供を行います。

ダイレクトリクルーティングサービス「MS Jobs」

業界最大級の掲載求人に直接応募ができることに加え、スカウト機能を活用した転職も可能に。あなたの可能性を広げる求人スカウトが採用担当者から直接届きます。

メディアサービス「Manegy」

https://www.manegy.com/

管理部門・士業のためのビジネスメディア「Manegy（マネジー）」の運営も実施しているMS-Japanは、転職だけにとどまらない管理部門・士業の皆さまおひとりおひとりの理想のキャリアの実現をサポートするべく、サービスの品質向上を追求し続けてまいります。