高杉真宙さん来場！1/4(日)はJRA中京競馬場へGO！

名古屋競馬株式会社

JRA中京競馬場では、新春イベントとして1月のパークウインズ営業日に家族みんなが楽しめるイベントを開催いたします

新春うまパーク in 中京競馬場

イベント概要

1/4(日)のイベント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38221/table/7_1_ec3b5683c2d73a20c056b899e648380e.jpg?v=202512220422 ]

人気俳優の高杉真宙さんが来場し、当日の中山金杯、京都金杯の予想会やパブリックビューイングなどのトークショーを開催します！

高杉真宙さん来場

1/4(日)限定で、小学生以下のお子さま限定イベント「もちつき体験」や、抽選で500名様にきなことあんこの「もちの振る舞い」を実施します！全長3mを超える巨大おみくじで運試しにも参加しよう！

1/4(日)のみの限定イベント

また当日は先着で「ターフィー＆ハローキティハンドタオル」を先着限定でプレゼント！

4週連続の週替わりイベント

4週連続で実施される週替わりイベントでは、ふわふわ遊具やワークショップ体験、あったかグルメキッチンカーなどが登場！

1/11(日)・18(日)・25(日)の3日間はお子さまに大人気のキャラクターショーも開催いたします

4週連続でイベント盛りだくさん

新年はJRA中京競馬場へGO！皆さまのご来場お待ちしています

新春うまパーク／ポスター