『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』のレジャーシートが本日2025年12月22日に発売！　ゲーム内の東日本、西日本のMAPデザインをあしらった両面仕様のレジャーシート

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編 両面MAPレジャーシート』を、2025年12月22日（月）に発売しました。

本商品は、2025年11月13日（木）に発売されたNintendo Switch＆Nintendo Switch 2用ソフト『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』（発売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント）の、東日本編と西日本編のMAPをそれぞれ印刷した、両面仕様のレジャーシートです。サイズは1030mm×1456mmと大きめなので、家族やお友達と使うのにピッタリです。『桃太郎電鉄２』を遊びながら、レジャーシートに描かれたMAPであなたの町の駅を探してみてはいかがでしょうか。

■東日本編（縦1456mm×横1030mm）

■西日本編（縦1030mm×横1456mm）

概要

【商品名】桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編 両面MAPレジャーシート

【発売日】2025年12月22日発売

【価 格】2,600円（2,364円＋税）

【仕 様】レジャーシート：B0判 両面フルカラー／リーフレット：A4変形4ページ フルカラー／外箱

【発 行】KADOKAWA Game Linkage

【発 売】KADOKAWA

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000473/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTLVBR3T/

(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment

『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』について

シリーズ累計販売本数1890万本を超える『桃太郎電鉄』シリーズの最新作で、株式会社コナミデジタルエンタテインメントから2025年11月13日（木）に発売された、Nintendo Switch＆Nintendo Switch 2用ソフト。今回の『桃鉄』は物件駅数も物件数も過去最多のシリーズ史上最大ボリュームで、「東日本編」「西日本編」の2つのマップが登場します。片方のマップだけでも、2020年発売の『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』より多い物件駅数・物件数を搭載しており、両方のマップをあわせると、物件駅数は約3倍のおよそ1000駅、物件数は約6000件に。きめ細かく各地の特徴が描かれているので、日本全国のさまざまな魅力を思いっきり堪能できます。

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp