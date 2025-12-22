阪神・淡路大震災の発生月である1月に開催！「親子で見て、触って、学べる！防災ひろば in大阪」

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、防災知識の普及啓発を図るイベントとして、日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 小池 信也、以下「日本郵便」）と共同で、2026年1月10日（土）に、イオンモール大日において、「親子で見て、触って、学べる！防災ひろば in大阪」を開催いたします。

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の貴重な教訓を風化させず、今後発生が懸念される南海トラフ地震への万全な備えを認識していただくことを目的として、本イベントを大阪で開催いたします。日本郵便との共催に加え、江崎グリコ株式会社、大阪府危機管理室、大塚製薬株式会社、サラヤ株式会社、総務省消防庁、ソフトバンク株式会社、守口市、株式会社ワッツの各社、行政機関、自治体にブース出展やトークショーの出演にご協力いただきます。

司会として、吉本芸人の藤崎マーケットさんとspan!さんに本イベントを盛り上げていただき、当社ブースでは耐震や防災クエスト、地震発生シミュレーションゲームなどを楽しみながら学んでいただきます。

イベント概要

イベント名：親子で見て、触って、学べる！防災ひろば in大阪

日時：2026年1月10日（土）ブース11：00～16：00 トークショー13：00～14：30

場所：イオンモール大日（大阪府守口市大日東町1－18）

交通アクセス：大阪メトロ谷町線・大阪モノレール「大日駅」直結

※入場者数によっては一時的に入場規制をかける可能性があります



各ブース出展内容

当社

大人気ゲームで、地震発生時の避難を体験！楽しく身の守り方を学び、家族の命を守る「耐震住宅」の大切さについても考えよう！

日本郵便株式会社

防災備蓄を考える！災害で必要になるもの、なくしたくないものは何だろう？『防災ゆうストレージ』に預けるものを考えてみよう！

江崎グリコ株式会社

災害備蓄食のご紹介。災害発生時の初動に適したビスコと、電気やガスが止まっていても、温めずにそのまま食べられるレトルトカレーをご紹介！

大阪府 危機管理室

防災への取組について。大阪府における防災に関する取組などについてPRします！お越しいただいた方に防災グッズをお配りしますので是非お越しください！

大塚製薬株式会社

ローリングストックについて。ローリングストックについて学べるクイズをご用意。正解された方にカロリーメイトブロック（2本入）をプレゼント！（300名限定）

サラヤ株式会社

避難所の衛生・感染対策について。災害時の断水・避難所で高まる感染リスクを解説し、日常の消毒習慣を活かす防災備蓄を紹介します。

総務省消防庁

総務省消防庁では、消防団の入団促進広報を行っています。消防団への入団にご興味がある方も、そうでない方も、「防災力診断テスト」で一緒に防災力を身につけよう！

ソフトバンク株式会社

「スマホ避難シミュレーション」で防災行動力を高めよう。あなたは正しい行動を選択できますか？ 「スマホ避難シミュレーション」で防災行動力を高めよう。

株式会社ワッツ

ワッツで備える！お手軽防災!! 防災に関するアンケートに答えて、ガラポン抽選に参加しよう！（先着300名様）ワッツで備える『防災チェックリスト』配布、実際の商品を展示中！

本イベント開催の背景について

新築戸建ての供給を通じて街づくりに携わる当社は、日頃より様々な防災の取り組みを行っています。 以前に東京で開催した同様のイベントを通じて、防災啓発活動を継続していくことの重要性を強く認識し、その第2回として関西にて積極的に防災啓発活動を行っている団体のみなさまに協力を依頼し、本イベントが実現する運びとなりました。回は、阪神・淡路大震災発生から31年を迎え、震災を直接経験していない若年層への防災意識の呼びかけを重点課題としました。

また、当社と包括連携協定を結んでいる守口市は、防災公園の設置、防災センターを新設するなど防災啓発活動を積極的に行っていらっしゃるため、今回のイベントにもご協力いただきました。

今後も啓蒙イベントを定期的に開催することで、お客様の防災知識の向上を図り、「安心して住み続けられる街づくり」に貢献できるよう、全社一丸となってまい進してまいります。

