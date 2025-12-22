“極上のSラインボディ”凛咲子、現実が想像を凌駕する。 最新デジタル写真集『PICTURA』1月10日（土）配信開始！

株式会社eye factory

株式会社Eye Factory(所在地:東京都中野区)は、新グラビアレーベル「ファーストグラビア」より、SNS総フォロワー数50万人を超える人気タレント「凛咲子（りさこ）」の最新デジタル写真集『PICTURA（ピクチュラ）』を、2026年1月10日（土）より配信開始いたします。

凛咲子 デジタル写真集『PICTURA』表紙

本作は数々のデジタル写真集ランキングで上位を獲得してきた彼女の意欲作。タイトルの「PICTURA」はラテン語で「絵画」を意味します。今回は彼女の身体が持つ芸術的な「88-55-85」という曲線美、美しさを追求し、その魅力を余すことなく収録。2025年5月から「K-1 GIRLS 2025」としてリングにも立っている彼女の研ぎ澄まされたボディコンディションと、女性としての「表現力」が詰まった一冊となりました。

■撮影コンセプトと制作のこだわり：色彩のドラマと"鑑賞する"グラビア

PICTURAというタイトルには、一過性のデジタルコンテンツとしてではなく、一枚のアートとして長く愛される作品にしたいという意図が込められています。 例えば情熱的な深紅のランジェリーを纏ったカットでは、陶器のように滑らかな肌の質感と、鮮烈な「赤」のコントラストが見る者の視覚を刺激します。また光と影のコントラストを強調したライティングや、被写体の息遣いまで感じさせる高精細なレタッチ技術を駆使。スマートフォンの画面越しでも美術館にいるかのような没入感を提供する「鑑賞するためのグラビア」を目指しました。

■本作の見どころ：アスリート級のボディコンディションと“芸術的”な曲線美

本作のハイライトは、芸術的とも言える彼女のボディライン。ウエスト55cmのくびれからヒップへと続く、建築的とも言えるS字ラインです。学生時代のスポーツ経験や、K-1 GIRLSとしての活動に向けたトレーニングによって培われた、しなやかな筋肉に裏打ちされた身体の芸術的な曲線美。 本作では、健康美と色気が同居する肉体のディテールにフォーカス。加工に頼らない、生身の人間だからこそ表現できる「圧倒的な実在感」を表現しています。

TikTokをはじめとするSNS総フォロワー数は50万人を突破。SNSで時折見せる親しみやすい博多弁のキャラクターと、洗練されたビジュアルとのギャップがZ世代を含む幅広い層に支持されています。 また、これまでに発売されたデジタル写真集ではたびたびランキング上位を獲得するなど「今、最も数字を持っているデジタル写真集モデル」の一人としての地位を確立。本作は、そうした彼女の勢いを象徴する待望の最新作です。

【モデルプロフィール】

凛咲子（Risako） 1998年10月6日生まれ、福岡県出身。身長162cm。B88 W55 H85。 その圧倒的なスタイルから“極上のSラインボディ”と称される。専門学校卒業後、2020年に上京。「第3回サンスポGoGoクイーン」グランプリ受賞。 2025年には「K-1 GIRLS 2025」に抜擢され、格闘技ファンのみならず幅広い層から支持を集める。TikTokのフォロワー数は約26万人、SNS総フォロワー数は50万人を超える（2025年12月時点）。女優、タレントとしてもマルチに活躍中。



“りーちゃん”として親しまれる愛くるしい笑顔と、ふとした瞬間の鋭い色気。相反する二つの魅力が交錯する、グラビアの新たな傑作にご注目ください。

【商品情報】

タイトル：凛咲子 デジタル写真集『PICTURA』

発売日：2026年1月10日（土）

価格：3,500円（税込）

ページ数：149ページ（Amazon Kindle版限定オフショット8ページ付き）

発行元：株式会社Eye Factory

レーベル: FIRST GRAVURE

販売プラットフォーム：Amazon Kindle

配信URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G99GN91P（事前予約受付中）

■FIRST GRAVURE (ファーストグラビア)について

株式会社Eye Factoryが新たに立ち上げたグラビアレーベル。コンセプトは「グラビアを、アートへ。」8Kシネマカメラが捉える圧倒的な映像美と、芸術的な編集技術を融合。モデルの人間的な魅力や葛藤、ふとした瞬間の素顔までを切り取り、これまでのグラビアとは一線を画す高品質な「作品」を世に送り出します。今後は、8K映像作品の魅力を最大限に体験できる自社配信サイトのリリースも予定しており、グラビアコンテンツの新たな可能性を切り拓いていきます。

事前登録用ページ：https://www.firstgravure.jp

X : https://x.com/firstgravure

Instagram : https://www.instagram.com/firstgravure

TikTok : https://www.tiktok.com/@firstgravure

【会社概要】

会社名: 株式会社Eye Factory

所在地: 〒164-0012 東京都中野区本町2-36-10 オーズプラスナイン103

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Eye Factory 広報担当

Email: ebooksupport@eyefactory.co.jp

※営業に関するお問い合わせもこちらまでお願いします