星ひとみ・彌彌告のZoom鑑定が当たる！最大100％OFFの特典も！年末年始だけの豪華キャンペーンを開催

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館』にて、2025年12月22日（月）より「占いを思う存分に満喫！冬の5大キャンペーン」を開始いたしました。

■冬の5大キャンペーン開催

「占いを思う存分に満喫！冬の5大キャンペーン」では、星ひとみ氏・彌彌告氏のZoom鑑定が抽選で当たる企画をはじめ、人気占い師が監修する特別鑑定、占いメニュー購入者全員が必ず当たる「運だめしコイン」や、さらに最大100％OFFクーポンが手に入るお得な企画など、年末年始だけの特典を多数ご用意しました。また、プライム会員スタンダードコースへの新規入会者は、登録日から1ヶ月分の料金が無料になる特別キャンペーンも同時開催。ぜひこの機会をお見逃しなく。

- キャンペーンページ：https://honkaku-uranai.jp/special_ex/202512campaign/

■キャンペーン概要

- 期間：2025年12月22日（月）～最大2026年1月31日（土）※上記期間中で企画により開催期間が異なります。- 対象：各企画により異なります。各企画の詳細をご確認ください。- キャンペーン詳細URL：https://honkaku-uranai.jp/special_ex/202512campaign/

■キャンペーン内容

１.大人気占い師6名が集結！2026年あなたの運勢鑑定

星ひとみ、島田秀平、水晶玉子、シウマ、彌彌告、木村藤子の豪華6名が一堂に会し、あなたの2026年を総合鑑定。恋愛、仕事、人生の転機まで、第一線で活躍する占い師が新年の運勢を徹底ナビゲートします。ここでしか読めない限定メッセージや、気軽に試せる無料占いもご用意。2026年を最高の形で迎えるための特別な運勢鑑定企画です。

２.占い購入で全員にチャンス！運試しコイン

2025年12月22日（月）～2026年1月5日（月）の期間中、占いメニューをご購入いただいた皆さまに『運だめしコイン』をプレゼント。購入後の画面に表示されるプレゼントボックスを開くと、1000コイン・100コイン・10コインのいずれかが必ず当たります。コインは、1コイン＝1円として次回占い購入時に利用可能。年末年始の“運試し”として、ぜひお楽しみください。

３.お正月の占い巡り

2025年12月25日（木）～2026年1月31日（土）の期間中、占いメニューの購入回数に応じて30％OFF・50％OFF・100％OFFのいずれかのチケットをプレゼントいたします。気になるメニューをお得に楽しめる特別企画です。

※ 定価1,000円以上の占いメニュー購入が対象です

※ 期間終了後に購入回数に応じたチケットがプレゼントされます

４.直接占ってもらうチャンス！星ひとみ・彌彌告のZoom鑑定プレゼント

2025年12月26日（金）～2026年1月26日（月）の期間中、対象の占いメニューをご購入いただいた方の中から抽選で各1名様に、星ひとみ、彌彌告による特別Zoom鑑定が当たります。対象メニューなどの詳細は個別ページにてご確認ください。当選者にはメールにてご連絡いたします。

星ひとみの占いメニューをご購入の方の中から1名様に、星ひとみによるZoom鑑定が当たります。

彌彌告の占いメニューをご購入の方の中から1名様に、彌彌告によるZoom鑑定が当たります。

５.プライム会員のスタンダードコースが初月無料！

2025年12月25日（木）～2026年1月12日（月）の期間中、プライム会員スタンダードコースへの新規入会者を対象に、登録日から1ヶ月分のコース料金が無料となるキャンペーンを実施します。なお、先着1万人に達し次第終了となりますのでご注意ください。年末年始のお得な機会に、ぜひご利用ください。

※1ヶ月以降は毎月料金が発生します。無料期間中でも解約は可能です。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢254名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、12,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2025年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

