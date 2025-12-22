まるまるひがしにほんで「東日本酒博覧会～年越し酒～」を開催します！
さいたま市
東日本の「ヒト・モノ・情報」がさいたま市の大宮に集合！交流・発信・活性化を促す地方創生の場「まるまるひがしにほん」で開催するイベント情報をお知らせします。
令和7年12月24日(水)～29日(月) 11時～19時
新潟、秋田、福島、福井やさいたまを中心とした東日本各地の日本酒販売
さいたま市経済政策課
まるまるひがしにほんでは、12月24日(水)から29日(月)まで「東日本酒博覧会～年越し酒～」を開催します。
新潟、秋田、福島、福井に加えさいたまを中心に東日本各地の日本酒が集結！また、まるまるひがしにほんの年間売上ベスト5商品や迎春用のお酒も取り揃えます！まるまるひがしにほんへぜひお越しください！
1 名称
「東日本酒博覧会～年越し酒～」
2 日時
令和7年12月24日(水)～29日(月) 11時～19時
※最終日の29日は18時に閉館します。
3 場所
まるまるひがしにほん(さいたま市大宮区大門町1-6-1)
4 内容
新潟、秋田、福島、福井やさいたまを中心とした東日本各地の日本酒販売
※開催内容については、予告なく変更となる場合があります。
5 まるまるひがしにほん（東日本連携センター）とは
「東日本の玄関口」であるさいたま市のメリットを生かし、東日本の「ヒト・モノ・情報」の交流・発信を促進し、さいたま市を含めた東日本の地域経済を活性化することで、東日本地域の地方創生に寄与することを目的として開設されました。開設以来、シティプロモーションの場として、さいたま市や東日本の魅力を広く発信するとともに、ビジネスマッチングの場として、東日本各地の事業者と市内事業者の取引拡大を支援しています。
まるまるひがしにほん（東日本連携センター）https://marumaru-higashinihon.jp/
6 問い合わせ先
さいたま市経済政策課
電話：048-829-1401
