【男女1000人に聞いた】ハワイが似合うと思う女性芸能人ランキング！

■ハワイが似合うと思う女性芸能人は誰？

株式会社NEXER

温暖な気候、青い海、ゆったりとした時間が流れるハワイは、世代を問わず多くの方を魅了する憧れの地です。

芸能人がプライベートやロケで訪れることも多く、開放的でリラックスした姿は「ハワイのイメージ」と重ねられがちです。

では、どのような女性芸能人を見て、ハワイの風景に最も自然に溶け込んでいると感じるのでしょうか。

ということで今回はハワイアンジュエリーのPUA ALLY（プアアリ）と共同で、全国の男女1000名を対象に「ハワイが似合うと思う女性芸能人」についてのアンケートを行いました。

「ハワイが似合うと思う女性芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月4日 ～ 12月15日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「ハワイが似合う」と思う女性芸能人を1人教えてください。

質問2：その女性芸能人を選んだ理由を教えてください。

ハワイが似合うと思う女性芸能人ランキング！

◆第1位 早見優 126票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ハワイ出身だから。（30代・女性）

・昔のテレビのイメージ。（40代・男性）

・ハワイのイメージが強く、浜辺で優雅に過ごしてそう。（50代・男性）

・ハワイ育ちのバイリンガルで、小麦色の肌と青い海がよく似合っていたから。（50代・男性）

・デビュー時にハワイ出身である事を大いにPRしていたので、印象深い。（60代・男性）

1位は、ハワイ出身でバイリンガルという経歴をデビュー当時から強くPRしていた「早見優」さんでした。

回答からは「昔のテレビのイメージ」「ハワイ育ち」といった、長年にわたるパブリックイメージが、ハワイと強く結びついていることが分かります。

健康的な美しさとエキゾチックな雰囲気は、青い海と完璧に調和すると評価され、とくに50代以上の回答者から「ハワイのイメージそのもの」として圧倒的な支持を集めました。

◆第2位 ロ-ラ 96票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・肌の色や雰囲気が南国っぽいので。（20代・女性）

・海外が似合うのと明るいのでハワイが似合いそう。（30代・女性）

・おめめがぱっちりしている人なので、ハワイの華やかな雰囲気にマッチしそう。（30代・女性）

・褐色の肌でハーフ系の顔だから。（40代・男性）

・ビジュアルがハワイの海に合う。（60代・男性）

2位の「ローラ」さんは、主にそのビジュアルと雰囲気が高く評価されました。

「褐色の肌でハーフ系の顔」「おめめがぱっちりしている」といったコメントが多数寄せられ、その健康的で南国的な容姿が、ハワイの華やかで開放的な雰囲気に自然にマッチすると認識されています。

さらに「海外が似合う」「明るい」といったポジティブなパーソナリティも相乗効果を生み出しています。

◆第3位 すみれ 65票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・グローバルなイメージだから。（30代・女性）

・ハワイに住んでいるから。（30代・女性）

・もともと住んでいた、高身長で地黒な雰囲気がハワイに似合う。（40代・女性）

・小麦色の肌と明るい人柄がぴったりだから。（40代・女性）

・ハワイ育ち、ハワイ在住の経験があり、健康的な美しさやエキゾチックな雰囲気が、ハワイアンジュエリーと完璧にマッチする。（50代・男性）

3位は「すみれ」さんでした。

「ハワイに住んでいる」「ハワイ育ち」といった、ハワイという土地との深い結びつきが直接的な理由として多く挙げられました。

また「高身長で地黒」「小麦色の肌」「エキゾチックな雰囲気」といった、すみれさんが持つ健康的で個性的な美しさが、ハワイの自然や文化、ハワイアンジュエリーと完璧に調和すると評価されています。

◆第4位 森泉 43票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・大らかな性格がハワイに合っていそう。（30代・女性）

・ハッピー人間だから。（30代・女性）

・海外で暮らす姿がイメージできるし、健康的な肌がハワイに合うから。（40代・男性）

・ハワイで別荘持っていそう。（50代・男性）

・スタイルも良く健康的でハワイの情景にマッチングしそうなので。（60代・男性）

4位の「森泉」さんは、ライフスタイルとパーソナリティがハワイのイメージと強く結びついています。

「大らかな性格」「ハッピー人間」といった、内面からくるポジティブさが、ハワイの持つゆったりとした空気感に合致すると支持されています。

また「ハワイで別荘を持っていそう」「海外で暮らす姿がイメージできる」といった、セレブ的で優雅な私生活のイメージも加わり、観光ではなく、長期滞在や移住といったリッチで開放的なハワイの情景にマッチングすると評価されています。

◆第5位 デヴィ夫人 40票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・お金持ちだから。（30代・男性）

・贅沢三昧の暮らしをしているから。（40代・男性）

・お金持ちで何となくハワイアンジュエリーなど似合いそうだから。（40代・男性）

・お金持ちのうえ豪遊しそうな雰囲気がある。（50代・女性）

・ゴージャスな感じがハワイに合うと思うから。（60代・男性）

5位は「デヴィ夫人」でした。

「お金持ちだから」「贅沢三昧」「豪遊しそうな雰囲気」といったコメントが圧倒的多数を占め、デヴィ夫人のゴージャスでセレブリティなイメージが、ハワイの高級ホテルやショッピングを楽しむ上流階級の姿と重ねられています。

これは、自然や健康的なイメージが強い他のランキング上位者とは異なり、ハワイの「富と華やかさ」の象徴として選出されたようです。

ハワイアンジュエリーが似合いそうだという意見も、豪華なイメージを補強しています。

◆第6位～同率第9位

ここからは第6位～同率第9位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 長谷川潤 39票

・ナチュラルで爽やかな雰囲気がハワイの自然とマッチしていると感じるから。（30代・男性）

・日焼けして健康的なイメージだから。ハワイ在住だから。（40代・女性）

・ハワイ出身で、ナチュラルビューティーの代表格。現地の空気をまとうような存在感がある。（60代・男性）

第7位 綾瀬はるか 32票

・色白で太陽に負けない感じが良いから。（50代・男性）

・海や太陽が似合う健康的なルックスだから。（50代・男性）

・透明感と素朴さが、ハワイの自然やジュエリーの輝きと調和する感じがする。（60代・男性）

第8位 アンミカ 24票

・明るく陽気なところが。（30代・女性）

・常にポジティブな雰囲気だから。（40代・女性）

・派手なイメージがハワイに合っているから。（60代・男性）

同率第9位 北川景子 23票

・雰囲気などがなんとなく似合うと思いました。（40代・女性）

・ハワイビーチが似合いそう。（50代・男性）

同率第9位 田中律子 23票

・日焼けをしていて、ハワイに合いそうな感じがするから。（40代・男性）

・移住して数十年経過してるから。（50代・男性）

同率第9位 長澤まさみ 23票

・陽気だから。（40代・男性）

・美人でスタイル抜群なので。（50代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

「ハワイが似合う女性芸能人」のアンケートでは、ハワイ出身でバイリンガルの経歴を持つ「早見優」さんが圧倒的な支持で1位でした。

2位は「ローラ」さんで褐色の肌と明るい雰囲気が評価されました。

3位はハワイ在住経験のある「すみれ」さんで、健康的な美しさが高く評価されています。

ランキングの上位は「ハワイとの具体的な縁」や「南国的なビジュアル」を持つ方が占めました。

森泉さんやデヴィ夫人といったセレブリティなイメージを持つ方もランクインしており、ハワイの多様な魅力が反映されました。

