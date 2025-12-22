『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』×TVアニメ『リコリス・リコイル』コラボイベント再開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』とTVアニメ『リコリス・リコイル』のコラボイベントを、本日2025年12月22日（月）より再開催しております。

【公式サイト】https://colopl.co.jp/shironekoproject/(https://colopl.co.jp/shironekoproject/)

本イベントは、2023年4月に開催したTVアニメ『リコリス・リコイル』とのコラボイベントです。『白猫』の世界に転移してしまった錦木千束（CV：安済知佳）、井ノ上たきな（CV：若山詩音）、クルミ（CV：久野美咲）、真島（CV：松岡禎丞）らが、元の世界に戻るために奮闘するオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

イベントの再開催にあわせて、錦木千束、井ノ上たきな、クルミ、真島を仲間にできるコラボキャラガチャが再登場しております。期間中、1日1回ガチャを無料で引くことができるほか、グランドクラスの解放も行っております。

また、イベントの再開催を記念して、錦木千束、井ノ上たきな、クルミのクリスマス衣装が新登場しております。『白猫』公式ストアでも購入できる「モードチェンジ付きジュエルパック」を購入し、対象キャラクターを仲間にすることで衣装を変更できます。

さらに、TVアニメ『リコリス・リコイル』に登場する制服を身にまとったリルテットとフェネッカを仲間にできる「再登場コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」をはじめ、錦木千束や井ノ上たきな、クルミを「喫茶リコリコ制服ver.」にモードチェンジできる権利がついた「モードチェンジ付きジュエルパック」や、愛でグッズ「ホットチョコパフェ」がついた「再登場愛でグッズ付きジュエルパック」なども販売しております。

■コラボイベント「白猫プロジェクト NEW WORLD'S×リコリス・リコイル」再開催！

●あらすじ

シズが買ったバンズ島の土地に謎の喫茶店が出現！

現れたのは千束にたきな、クルミたち喫茶リコリコの面々だった。

時を同じくしてカルマの元に現れる真島とロボ太。

彼女たちは元の世界に戻れるのか？

喫茶リコリコ異世界出張版グランドオープン！！

●開催期間

2025年12月22日（月）16：00～12月31日（水）23：59 予定

〇キャラガチャ登場キャラクター

イベントで活躍する錦木千束、井ノ上たきな、クルミ、真島が登場するキャラガチャを再開催中です。本キャラガチャは期間中毎日、1日1回無料で引くことが可能です。

さらに、再開催にあわせてグランドクラスを解放しております。

錦木千束（CV：安済知佳）

秘密組織DAに所属する歴代最強と称されるリコリス。とある件で真島とは因縁がある。

井ノ上たきな（CV：若山詩音）

秘密組織ＤＡに所属するリコリス。ある事件をきっかけに喫茶リコリコに転属となった。

クルミ（CV：久野美咲）

世界一と称されていた凄腕のハッカー。

喫茶リコリコに身を寄せている。

真島（CV：松岡禎丞）

秘密組織ＤＡに敵対するテロリスト。

自分なりの正義のために戦っている。

●開催期間

2025年12月22日（月）16：00～12月31日（水）23：59 予定

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。 ※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。 ※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

■『白猫』公式ストアにて、クリスマス衣装にモードチェンジできるジュエルパックが新登場！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは、コラボイベント再開催を記念して、錦木千束、井ノ上たきな、クルミをクリスマス衣装にモードチェンジできる権利がついた特別なジュエルパックを販売しております。

〇モードチェンジ付きジュエルパック

価格：6,000円（税込）

内容物：「ジュエル」400個、「無償ジュエル」40個、「モードチェンジ（クリスマス衣装ver.）」

※本ジュエルパックを購入すると、錦木千束、井ノ上たきな、クルミを「クリスマス衣装ver.」にモードチェンジできるようになります。詳しくはゲーム内をご確認ください。

・クリスマス衣装ver.

錦木千束

井ノ上たきな

クルミ

また、過去に販売した各ジュエルパックも再登場しております。

〇【再登場】プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「★5キャラ1体確定権」、「スタンプ」4個 など

※このほかにも様々なアイテムが含まれます。

〇【再登場】コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」40個、「コラボ衣装キャラ交換券」1枚

※「コラボ衣装キャラ交換券」はTVアニメ『リコリス・リコイル』に登場する制服をモチーフにした衣装を着た「リルテット」もしくは「フェネッカ」と交換できる権利となります。詳しい交換条件はゲーム内をご確認ください。

〇【再登場】モードチェンジ付きジュエルパック

価格：6,000円（税込）

内容物：「ジュエル」400個、「無償ジュエル」40個、「モードチェンジ（喫茶リコリコ制服ver.）」

※本ジュエルパックを購入すると、錦木千束、井ノ上たきな、クルミを「喫茶リコリコ制服ver.」にモードチェンジできるようになります。詳しくはゲーム内をご確認ください。

〇【再登場】コラボ記念ジュエルパック

価格：800円（税込）

内容物：「ジュエル」54個、「無償ジュエル」5個「動くスタンプ」1個、「虹のルーンの欠片」4,000個

〇【再登場】愛でグッズ付きジュエルパック

価格：800円（税込）

内容物：「ジュエル」54個、「無償ジュエル」5個愛でグッズ「ホットチョコパフェ」1個、「虹のルーンの欠片」4,000個

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）

2025年12月22日（月）16：00～12月31日（水）23：59 予定

TVアニメ『リコリス・リコイル』とは

平穏な日々――その裏には秘密がある。犯罪を未然に防ぐ秘密組織――「DA（Direct Attack）」。そのエージェントである少女たち――「リコリス」。当たり前の日常も、彼女たちのおかげ。歴代最強のリコリスと称されるエリート・錦木千束、優秀だけどワケありリコリス・井ノ上たきなが働く喫茶「リコリコ」もその支部のひとつ。ここが受けるオーダーは、コーヒーやスイーツの注文から、こどものお世話、買い物代行、外国人向けの日本語講師etc、「リコリス」らしからぬものばかり。自由気ままな楽天家、平和主義の千束とクールで効率主義のたきな、二人の凸凹コンビのハチャメチャな毎日がはじまる。

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1uog7ohe/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。