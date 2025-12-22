かわいい猫の無料パズルゲーム『もふもふ大脱走』と有名ゆるキャラ彦根市の『ひこにゃん』とコラボ開催！

株式会社POCKET RD

株式会社POCKET RD（本社：東京都港区、代表取締役：籾倉宏哉、以下、「POCKET RD」）のかわいいネコが大活躍するLINEミニアプリ版パズルゲーム「もふもふ大脱走」は滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」とコラボイベントを開催します！

■コラボ記念！期間限定で「★3 彦根市のひこにゃん」を全員にプレゼント！

コラボ実施を記念して、期間限定でログインしたユーザー全員に「★3 彦根市のひこにゃん」をプレゼントいたします。

LINEミニアプリ版「もふもふ大脱走」はLINEアプリさえあればアプリのダウンロード不要。是非ゲットしてください。

【キャンペーン期間】

2026年1月30日（金）16：00 まで

※反映までお時間がかかる可能性もございます。

【獲得方法】

コラボ開始後の期間内にログインした方全員に、メッセージボックスへお届けいたします。

【プレゼント（イメージ）】

★3 彦根市のひこにゃん

彦根藩・井伊家二代当主・井伊直孝公を、お寺の門前で手招きして雷雨から救ったと伝えられる“招き猫”と、戦国時代の“赤備え”を象徴する兜（かぶと）が合体して生まれたキャラクター。誕生日は2006年4月13日。趣味は彦根城や街中をのんびりお散歩すること。

■ひこにゃんコラボガチャが期間限定で登場！

ひこにゃんが抽選で手に入るコラボガチャが期間限定で登場！様々な「ひこにゃん」をこの期間にGETしよう！

【コラボガチャ登場期間】

2026年1月30日（金）16：00 まで

※反映までお時間がかかる可能性もございます。

※アップデートが反映されない場合は、右上の□ボタンにある【更新】を何度かお試しください。

■ひこにゃんイベントランキングを開催！

ひこにゃんが対象となるイベントランキングを期間限定で実施！ランキング上位を目指し、限定ひこにゃんをGETしよう！

【イベントランキング期間】

2026年1月7日（水）16：00 まで

※スコアデータの反映には時間が掛かる場合がございます。

※運営が意図しない方法によるスコアの記録を確認された場合、ランキングから除外させていただきます。

▼「ひこにゃん」概要

彦根藩井伊家二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招きして雷雨から救ったと伝えられる"招き猫”と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え（戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編成のこと）の兜（かぶと）を合体させて生まれたキャラクター。

愛称の「ひこにゃん」は、全国よりお寄せいただいた1167点のなかから決定。また、巷ではひそかに「モチ」という愛称も…

X公式アカウント ：https://x.com/iinosuke_hikone

▼LINEミニアプリ版「もふもふ大脱走」概要

タイトル： LINEミニアプリ版 もふもふ大脱走

価 格 ： 無料(一部有料コンテンツあり)

ジャンル： もふもふパズルゲーム

LINEミニアプリ ：https://miniapp.line.me/2006619282-dm97n9zk

LINE公式アカウント ：https://line.me/R/ti/p/@699pmbgt

公式X：https://x.com/mofumofu_escape

シンプルだけど奥が深い、簡単だけどハマっちゃうパズルゲームが登場！かわいいネコたちを1列揃えると、ニャーっと大脱走！いっぱいネコを脱走させて、ハイスコアを狙おう。

LINEミニアプリ版「もふもふ大脱走」はLINEアプリさえあればアプリのダウンロード不要です。

ゲームに登場するネコは全部で51種類。それぞれのネコに世界観があり、おしゃべりしてくれる内容もゲームのプレイ回数で変化！あなたのお気に入りのネコを探して仲良くなってください。

■LINEミニアプリとは

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。また「LINE公式アカウント」との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、「LINEミニアプリ」を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、より効率的な販促活動を実現します。

*LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/

■POCKET RDについて

POCKET RDの使命は、世界中の人々のあらゆるコミュニケーションをより表現力豊かにすること。

ブロックチェーンとアバターを活用して現在をアップデートし、まだ見ぬ未来を築き上げていきます。 また私たちは「あたりまえが、世界基準」をモットーに世界的に重要なインフラの創造を目指します。

単なる利益追求型のマーケティング戦略にとどまらず、人と人、そして企業がより豊かになるために、

会社名 ： 株式会社POCKET RD

代表者 ： 代表取締役 籾倉 宏哉

所在地 ： 東京都港区赤坂4-8-18 赤坂JEBL 9F

URL ： https://pocket-rd.com/