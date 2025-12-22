¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖÅìµþÉñºÂ¡×¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë
´°Á´±ÉÍÜ¢¨1¤Î¼ç¿©¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ½Ø¡¢https://basefood.co.jp¡Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥È¡¦·ÝÇ½¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖBASE UP CULTURE PROJECT¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖÅìµþÉñºÂ¡×¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBASE UP CULTURE PROJECT¡×¤òÄÌ¤¸¤¿³Æ¼ï³èÆ°»Ù±ç
¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ï¡¢¡È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¤òÆü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³èÆ°¡ÖBASE UP PROJECT¡Ê¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±³èÆ°Æâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥È¡¦·ÝÇ½¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖBASE UP CULTURE PROJECT¡Ê¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖÅìµþÉñºÂ¡×¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡ÖÅìµþÉñºÂ¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊý¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¡Ö¿©¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¡ÖBASE FOOD¡×¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤ò¶¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
·Ý½Ñ¤È¼Ò²ñ¤ò¤à¤¹¤Ö¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÉñÂæ¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶µ°é³èÆ°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ¯¿®¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
HP¡§https://tokyobuza.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/tokyobuzadancecompany
YouTube¡§https://www.youtube.com/@tokyobuza
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ùー¥¹¥Õー¥ÉÍÍ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍÙ¤ë¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¡¢ËÜÈÖÁ°¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔµ¬Â§¤Ê»þ´Ö¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤ÎÂ¸ºß¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢°ì¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½¤òÆÏ¤±¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ñ¥ËーÁ´ÂÎ¤Ç·ò¹¯¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBASE UP PROJECT¡×³µÍ×
¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¤½¤ì¤é¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤é±þ±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡ÈÌÀÆü¤Î¾Ð´é¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Ç¤¢¤ë¡ÖBASE FOOD¡×¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥È¡¦·ÝÇ½¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢ー¥È¤Ê¤ÉÁÏºî³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBASE UP CULTURE ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ä
¥¢ー¥È¡¦·ÝÇ½¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBASE FOOD¡×¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡Åù¡¢³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥äー³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡×¤È¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤áÃ»´üÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÊýË¡¤äÊç½¸´ü´Ö¡¢½ô¾ò·ïÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡Û
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡§https://pro.form-mailer.jp/lp/28e1ffe1320682
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥×¥í¥°¥é¥à¡§https://pro.form-mailer.jp/lp/30736b3a320650
▶︎¡ÖBASE UP CULTURE ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖBASE UP CULTURE ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥×¥í¥°¥é¥à¡×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info¡÷baseupculture-project.com
¢£¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖBASE FOOD¡×¤Ï¡¢1¿©¤Ç1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Î1/3¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ì¤ë´°Á´±ÉÍÜ¤Î¼ç¿©¤Ç¤¹¡£Á´Î³Ê´¤äÂçÆ¦¡¢¥Á¥¢¥·ー¥É¤Ê¤É¼ç¤Ë¼«Á³Í³Íè¤Î¸·Áª¤·¤¿¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÇÛ¹ç¤ÈÀ½Ë¡¤Ç¼Â¸½¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢26¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê33¼ïÎà¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯2·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¡¢BASE PASTA¡¢BASE BREAD¡¢BASE Cookies¡¢Deli¤È¥·¥êー¥º¤òÁý¤ä¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï2²¯ÂÞ¤òÆÍÇË¡Ê2024Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢Îß·×Äê´ü¹ØÆþ¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡£
¢£¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢·ò¹¯¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¢¤¿¤é¤·¤¤¼ç¿©¤òÄó°Æ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ© ¡§ 2016Ç¯4·î5Æü
ËÜ¼Ò ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ5-25-2
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ¶¶ËÜ½Ø
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ´°Á´±ÉÍÜ¿©Åù¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL ¡§ https://basefood.co.jp
*1¡¡1¿©Ê¬¡ÊBASE BREAD¤Ï2ÂÞ¡¢BASE Cookies¤Ï4ÂÞ¡¢BASE YAKISOBA¤Ï2¸Ä¡¢BASE RAMEN¤Ï2¸Ä¡¢BASE Pancake Mix¤Ï1ÂÞ¤ÈÍñM¥µ¥¤¥º1¤Ä¡¢µíÆý(À®Ê¬ÌµÄ´À°)100ml¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢»é¼Á¡¦Ë°ÏÂ»éËÃ»À¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç1ÆüÊ¬¤Î´ð½àÃÍ¤Î1/3°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡£