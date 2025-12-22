ゼクシィ15代目CMガール池端杏慈が『ゼクシィ』本誌登場 多幸感あふれるウエディングドレス姿で『ゼクシィ』初表紙を飾る

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が発行する結婚情報誌『ゼクシィ』2月号（2025年12月23日（火）発売 ※一部地域を除く）で、俳優の池端杏慈さんが表紙を飾ることになりましたので概要をお知らせします。『ゼクシィ』初表紙となる今回はピンクのボリュームドレス姿を披露。インタビューではゼクシィ15代目CMガールに就いてからの反響や大活躍だった2025年を振り返ってくれました。

■「部屋が埋まるくらい」のボリュームドレスで多幸感あふれるドレス姿を披露

ゼクシィ15代目CMガールを務める池端杏慈さんが、ウエディングドレス姿で初めて『ゼクシィ』表紙を飾ります。「自分がゼクシィの表紙を飾れると聞いたときから撮影の日までずっとワクワクしていました」と話す池端さん。今回の撮影に向けて顔だけでなく肩まわりのケアを意識し、日々のマッサージやフェイスパックを徹底。撮影当日も朝からストレッチや舌の運動を行い、ベストコンディションで臨んでくれました。今回着用されたドレスについて、「1個の部屋が埋まるくらいのふわふわのボリュームがとにかくかわいくて、細かいレースの重なりが気持ちをグッと上げてくれました」とお気に入り。今回の表紙にタイトルをつけるなら？ という問いには「幸せピンクのときめきの1枚」と表現し、多幸感あふれるドレス姿に納得の様子でした。

■「ナイス、ゼクシィ！」の声掛けも ゼクシィCMガール就任からもうすぐ1年

ゼクシィCMガール就任からまもなく1年。「今でも夢のよう」と語る池端さんですが、周りの人から「CM見たよ」と声を掛けられる機会が増えたそうで、「自分の出演が誰かのパワーやエネルギーになっているかもしれないと感じられることをとてもありがたく思っています」。友人からは何かあると「ナイス、ゼクシィ！」という言葉が冗談交じりで飛び出すこともあり、「微笑ましくてつい笑ってしまう」とのことでした。

■今年を象徴する漢字は“豊”！ 2026年の目標は？ 理想のクリスマスデートも

映画にCMに引っ張りだこだった2025年。今年を象徴する漢字を聞かれた池端さんが選んだのは“豊”でした。「お仕事はもちろん、プライベートでもライブに参加するなど、いつも充実していろんな経験をさせてもらえました。全体的に“豊か”だった1年で、心も豊かになった気がします」と振り返ります。2026年の目標を聞くと、「海外映画祭に出られるような作品に出演することです。お仕事で海外に行けたらかっこいいし、ワクワクします」と目を輝かせて答えてくれました。また、12月発売号ということで理想のクリスマスデートについて聞くと、「やりたいことたくさんあります！ イルミネーションデート、食べ歩き、鍋パーティー、プレゼント交換。とにかく楽しく過ごせたらそれが1番ですが、なんでも一緒にやってみたいです」。公私にわたって積極的で活発な池端さんの2026年にも注目です。

■アザーカット

■出演者情報

池端 杏慈 Anji Ikehata

2007年9月8日生まれ 東京都出身

第25回ニコラモデルオーディションにてグランプリを獲得し、2年半雑誌『ニコラ』の専属モデルを務めた。

2022年放送のTBS日曜劇場『オールドルーキー』でテレビドラマ初出演。同年12月公開の映画『かがみの孤城』にて声優として映画初出演。

2024年には、映画『矢野くんの普通の日々』（11月15日公開）にて実写映画初出演・初ヒロインを務める。

2025年10月17日公開の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』に出演。

今後の作品として、映画『白の花実』（2025年12月26日公開）が控えている。

