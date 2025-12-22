Kカルチャーに続き「中国発トレンド」の存在感が拡大した2025年のアジアのトレンド／TNCアジアトレンドラボ【アジア8エリア トレンドランキング 2025-2026】を発表！

株式会社TNC

「アジア8エリア トレンドランキング2025-2026」は、株式会社TNCが運営する「TNCアジアトレンドラボ」（https://tnc-trend.jp/）が、中国・韓国・台湾・タイ・ベトナム・インドネシア・フィリピン・インドを対象に行った調査をもとに作成しております。

2025年に各国で「なにがヒットしトレンドになったのか？」、現地ボードメンバーに対するヒアリングや実態調査を行い、TNCアジアトレンドラボで分析をして、上位5位のランキング形式にまとめた

レポートです。

どのようなトレンドが生まれたのか、なぜ人気なのか、くわしくはレポートをぜひご覧ください。

レポートの請求 URL: https://forms.gle/dVsuGFgbDmGhLZuD6(https://forms.gle/dVsuGFgbDmGhLZuD6)

■アジア8エリア トレンドランキング 2025-2026

【中国】トレンドランキング

１.中国アニメ映画「哪吒2」の大ヒットで関連グッズも人気２.Z世代に広がる「LABUBU」熱で関連市場も活性化３.中国産ゲーム「黒神話悟空」と聖地巡礼観光４.コスパ重視で日本の回転寿司チェーンが盛況５.暮らすように滞在する、新たな旅行スタイル「旅居」

他者との共感やコミュニティへの参加を通じて、帰属意識や精神的な満足を求める若者が増えています。「RED（小紅書）」などのSNSで日常や購買体験を発信する行動も、その流れの一つです。特に、期間限定コラボ商品や数量限定商品はSNS上で注目を集めやすく、投稿することで自己肯定感が高まり、承認欲求が満たされる傾向が見られます。「LABUBU」をはじめ、アパレルブランドや外食チェーンによる企業・アニメ作品との期間限定コラボ商品は、SNSでの発信をきっかけにファンコミュニティを形成し、トレンドの広がりを後押ししています。

【韓国】トレンドランキング

１.ヘルシープレジャーのトレンドで「ゼロシュガー市場」が急成長２.韓国メイクの新トレンド「モカムース」カラー、他分野にも波及３.推し活・コスメ・レトロなど、アイテムが多様化するキーリング４.高品質×低価格の「DAISOコスメ」でコスパ美容５.SNS発のトレンドが生む、2025年の大ヒットコンビニスイーツ

韓国の食トレンドは多様化が進んでいます。「0キロカロリー」「0シュガー」などの「ゼロ」商品は、楽しみながら健康を維持したいという「ヘルシープレジャー」の価値観を背景に人気を拡大しています。一方で、SNSをきっかけに話題となる新作コンビニスイーツも、Z世代を中心に根強い支持を集めています。トレンドへの感度が高い若者層では消費サイクルが短い傾向にあるものの、身体的な健康と精神的な満足の両方を、気分やシーンに応じて柔軟に選び分ける消費行動がみられます。

【台湾】トレンドランキング

１.「ちいかわ」ブームが継続中、イベントに600万人が来場２.目玉焼き味の大ヒットで、「変わり種スナック」が続々登場３.AI製茶が話題のドリンクスタンド「UG TEA」４.Threadsが生む新たな台湾フードトレンド５.「味の冒険」で広がるパクチーフレーバーブーム

2025年の台湾では、SNSを起点としたトレンドフードが次々と登場しました。目玉焼き味やカクテル味といった変わり種のポテトチップスがThreadsを中心に話題を集め、SNSやネット上では賛否両論を巻き起こすパクチーブームも過熱しました。料理からスイーツまで幅広い商品が注目を集める中、「脆皮烤年糕（台湾カヌレ）」などのスイーツもSNS発で話題となっています。台湾ではZ世代を中心にThreadsの利用が定着しており、同アプリはトレンド情報を収集するうえで欠かせないツールとなっています。

【タイ】トレンドランキング

１.低カロリーの「ピリ辛こんにゃくスナック」が大ヒット２.日本発祥「塩パン」がSNSでトレンドフードに３.「チビTシャツ」人気が再燃、Y2K×古着のリバイバル４.ハイセンスな若者が集う「コミュニティスペース」５.Butterbear＆モンチッチ、人気ブランドがコラボを展開

近年、SNSを通じて海外発のフードトレンドがタイに流入するケースが増えています。2025年は、中国発のこんにゃくスナックやもち入りアイスミルクティー、日本発祥の塩パンなどが人気を集めました。タイのメーカーや飲食店は、こうした海外の流行をそのまま取り入れるのではなく、味や食感、香りなどをタイ人の嗜好に合わせてアレンジすることで、独自のヒット商品を生み出しています。また、キャラクター分野では「モンチッチ」がタイのファッションブランドやフォトブースショップとのコラボレーションを通じて展開され、Z世代を中心とした若い女性から支持を集めました。

【ベトナム】トレンドランキング

１.映え×ヘルシーな「抹茶×ココナッツ」ドリンク２.「VinFast」が都市型EVと配車アプリで市場のEV化を加速３.ラインナップが拡大する自熱式食品「Cơm tự sôi」４.デリバリー参入で進化する、屋台・ストリートフード文化５.ブラインドボックスでZ世代が熱狂する「Baby Three」

ベトナムではZ世代を中心に、SNSを起点としたトレンドが急速に拡大しています。中国発のアートトイ「Baby Three」は、開封動画をきっかけに爆発的なブームとなり、何が出るか分からない「ワクワク感」や高い「収集性」が若者の消費行動を刺激しました。また、「抹茶×ココナッツジュース」は、ヘルシーさとSNS映えするビジュアルが注目され、全国のカフェで新商品が次々と登場しています。さらに、発熱パックで温める「自熱式食品」は、国産メーカーの参入によって選択肢が広がり、手軽さと満足感を両立する商品として、忙しい都市生活者の新たな食の選択肢となりました。

【インドネシア】トレンドランキング

１.中国茶ミルクティーが「新定番」のドリンクとして台頭２.新スポーツ「パデル」、SNS・国際大会で注目され大ブーム３.中国発アートトイの「ブラインドボックス」４.自分好みを探す「アートマーケット」がカルチャースポットに５.若者文化が根付く「ブロック M」に人気店が続々オープン

近年のインドネシアでは、中国発のカルチャーや商品が若者を中心に急速に浸透しています。中国系ファンシーショップの台頭により、オリジナルキャラクターグッズやコラボ商品が街中に広がり、そこからブラインドボックスのブームが生まれました。また、長く続いてきたタピオカミルクティー人気にも変化が見られ、中国茶ベースのミルクティーやフラッペが新たな飲料ジャンルとしてZ世代の支持を獲得しています。ローカルブランドによる中国茶カフェも店舗数を伸ばしており、「中国発カルチャー」の受容は、飲食や雑貨といった幅広い領域へと広がっています。

【フィリピン】トレンドランキング

１.安価でファッションを楽しめる古着屋「ウカイウカイ」２.各地のモールでコート急増中、新スポーツ「ピックルボール」３.欧米風ペイストリーが「おやつ文化」の新定番に４.伝統素材を現代風にアレンジした新ファッションアイテム５.配車アプリ市場で多様なサービスを展開するサービスが登場

甘いペイストリーとコーヒーを組み合わせて楽しむ「カフェ時間」が、若者の新たな過ごし方として定着しつつあります。SNSにはペイストリーを囲んだ写真が多く投稿されており、ウベなど現地食材を取り入れたローカライズメニューも人気を集めています。また、フィリピン各地のショッピングモールではピックルボールのコートが急増しており、家族や友人と気軽に楽しめるスポーツとしてZ世代を中心に急速に広がっています。カフェで過ごす時間や身近なスポーツを楽しむ動きは、都市生活における新しい余暇スタイルとして定着しつつあります。

【インド】トレンドランキング

１.抹茶ブームが拡大、健康志向層が「抹茶ドリンク」を支持２.民族衣装×洋服のハイブリッドスタイルがトレンドファッション３.Z世代が熱狂するモダンな辛さ「チリオイル」４.伝統的な宗教行事・お祭りがフェスとして新しいカルチャーに５.日本のアニメ文化が若者カルチャーとして定着

購入する商品や参加するイベントを通じて、自身の価値観やスタイルを表現する若者が増えています。健康志向の高まりを背景に抹茶ドリンクが人気を集める一方で、宗教行事もダンディヤナイトのようにフェス感覚で楽しむスタイルが広がっています。また、日本のアニメは配信サービスの普及や多言語対応を追い風に、日常的なエンターテインメントとして定着しました。コスプレやファンアートなどの創作活動を通じて自己表現や交流の場として機能しており、伝統や形式にとらわれず、自分らしく楽しむ姿勢が都市部のZ世代を中心にみられます。

レポートの請求 URL: https://forms.gle/dVsuGFgbDmGhLZuD6(https://forms.gle/dVsuGFgbDmGhLZuD6)

■調査概要

調査方法：TNCアジアトレンドラボ、現地ボードメンバーを中心としたグループインタビュー、

およびライフスタイル・リサーチャーによる定性調査

調査時期：2025年1月～12月

調査対象者：各国の主要都市に5年以上居住する男女、かつアッパーミドル以上の生活者、

10代後半～20代のトレンドに敏感な層

調査実施機関：株式会社TNC（https://www.tenace.co.jp/）

■株式会社TNC

各国の高感度層で構成される現地ボードメンバーと共にグループインタビューやリサーチを定期的に行い、ウェブサイトで情報発信や分析を行う「TNCアジアトレンドラボ」を2015年8月よりサービス開始。また70カ国100地域在住600人の日本人女性ネットワーク「ライフスタイル・リサーチャー」を主軸とした海外リサーチ、マーケティング、PR業務を行う会社です。現地に精通した日本人女性が、その国に長く暮らさないとわからない文化や、数字に潜む意味をひもとき、日本人が未だ知らない斬新なモノやコトを探すインバウンド、日本企業が進出する際のベースとなるリサーチによるアウトバンドや、現地の人たちの暮らしぶりや生活習慣のレポートから、海外におけるヒント探し、市場レポートなど幅広く対応します。また、レポートに基づいた視察のアテンドも行っています。

■問い合わせ先

株式会社TNC TNCアジアトレンドラボ編集部

お問い合わせフォーム：https://tnc-trend.jp/contact/