今年の年末は“ベルゼバブ”もらえる！『グランブルーファンタジー』新TVCM放送のおしらせ

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、サイゲームスの子会社である、デザイン制作・ゲーム企画事業を展開する株式会社CyDesignation（以下、サイデザイネイション、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：皆葉英夫）との共同制作によるソーシャルゲーム『グランブルーファンタジー』（以下、グラブル）において、12月23日(火)より、新 TVCM「今年はこの男がやってくる！」篇を放送開始することをお知らせいたします。

■ベルゼバブが……リングに登場！？新TVCM「今年はこの男がやってくる！」篇放送！

本TVCMは、12月23日(火) AM0:00より『グランブルーファンタジー』のゲーム内にて開催する「毎日最高200連ガチャ無料ルーレットキャンペーン」ならびに「ゆく年くる年スペシャル 召喚石プレゼントキャンペーン」を紹介する内容となっています。

リングに君臨する一人の男。異様な空気を醸し出すその男は、赤く光る眼を覗かせ不敵な笑みを浮かべる。

ローブを脱ぎ捨て現れたのは、あらゆる存在の頂点に立とうとする至高の存在──“ベルゼバブ”だ。

続きは映像でお楽しみください。

●CM概要

「今年はこの男がやってくる！」篇(15 秒)：https://youtu.be/_nQrkg1zoyc

・放送地域：全国

・放送開始日：12月23日(火)

●CMカット

■棚橋弘至選手がベルゼバブになりきる！ハイフライフローにも注目

『グランブルーファンタジー』屈指の気高きヴィラン・ベルゼバブを演じるのは、新日本プロレス所属のプロレスラー・棚橋弘至選手。

ベルゼバブの衣装は、鍛え抜かれた体躯にぴったり。全身を使ったアクション、そして棚橋選手の代名詞ともいえる「ハイフライフロー」は必見です。ベルゼバブらしさを魅力的に表現いただいた演技に、ぜひご注目ください。

本CMの撮影に際し、『グランブルーファンタジー』について、そして引退試合を控えた今の心境について、棚橋選手よりコメントをいただきました。

●棚橋弘至選手インタビュー

(C) New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd.

──CM 出演のお話を聞いた時の率直なお気持ちをお聞かせください

嬉しかったですね。そしてびっくりしました。自身の引退試合を控えているタイミングで声をかけていただき、タイミングもバッチリでしたね。

『グランブルーファンタジー』のユーザー数はとても多いと思いますし、そういったところに僕を知ってもらえるのは嬉しいことです。

──「ベルゼバブ」の衣装を初めてご覧になったときの率直な感想を教えてください

僕のイメージは、明るくて、元気で、楽しくて……なんですが、

ベルゼバブは、クールで、かっこよくて……という僕にないキャラクターだったので、少し不安でしたが……似合ってました。(笑)

──「イッテンヨン」まで、のこり 2 か月弱となりました（取材日：11 月初旬）。今のご自身のお気持ちをお聞かせください

引退を発表したのが2024年の 10 月で、「まだ 1 年 2ヶ月ある」という気持ちだったんですけど、あっという間でした。

──引退について、実感はありますか？

引退試合が終わった1 月 5 日になってみないと、実感は沸かないかもしれません。1 月 5 日の朝起きて、ああ、引退したんだな、と。多分（実感するのは）そこだと思います。

──今回の CM 撮影について感想をお聞かせください

僕は人をびっくりさせるのが好きなんですけど、今回もきっとプロレスファンはびっくりしてくれるだろうし、喜んでくれると思いますし、引退試合とは別にいいサプライズにできたらいいですね。

あとは、後輩の選手たちに、まずはプロレスを頑張って、その先にこういったお仕事も待っているかもしれないっていう、いい後ろ姿を見せることができたかなと思います。

──最後に、この CM を見てくださった『グランブルーファンタジー』のファン、そして棚橋さんのファンへメッセージをお願いします

『グラブル』ファンの方に、「オリジナルキャラクターと違うじゃないか」と思われることがあったとしたら、本当にすみません。ただ、僕は心から楽しんでやらせていただきました。本当にありがとうございます。

新日本プロレスのファンに僕がシェアしたいなと思うのは、楽しかったこと、美味しかったものなど、生活が充実する、豊かになる情報なので、こういったゲームをスキマ時間にやって、楽しい気持ちになってくれたら嬉しいなと思います。

──（余談）「ベルゼバブ」と戦う際には、どんな技を仕掛けて倒したいですか？

ベルゼバブはスタイルが良くて、足も長い。上半身の筋量に比べて、やっぱり足がスマートなので、まずゴングが鳴ったら低空ドロップキックをする。膝を痛めたところにドラゴンスクリュー。そこからテキサスクローバーホールドですね。でも、最初のこの低空ドロップキックを避けられたら、多分負けでしょうね。

■ゆく年くる年キャンペーン開催！

2025年12月23日(火) 0:00 より、ゲーム内にて「ゆく年くる年キャンペーン」を開催します。

本キャンペーンでは期間中、毎日のログイン時に無料で10連ガチャが引ける回数が決まる「ルーレット」を回すことができる「毎日最高200連ガチャ無料ルーレットキャンペーン」を開催します。

今年は、ルーレットで当選した無料10連ガチャを初めて引く時に1回だけ、10連ガチャの後に「ゆく年くる年スペシャル 召喚石プレゼントキャンペーン」が発生し、選択した報酬アイテムがプレゼントされます。

報酬アイテムは、召喚石「ベルゼバブ」、召喚石「ベルゼバブ(水着バージョン)」、金剛晶の中からお好きなものを1つ選ぶことができます。

●毎日最高200連ガチャ無料ルーレットキャンペーン

開催期間：2025年12月23日(火) 0:00 ～ 2026年1月6日(火) 4:59

※初日のみ、12月23日(火) 0:00 ～ 12月24日(水) 4:59の29時間以内に1回ルーレットを回すことが可能です

●最終日は全員「200連ガチャ無料」確定！

キャンペーン最終日の2026年1月5日(月) 5:00 ～ 2025年1月6日(火) 4:59は、「200連ガチャ無料」の当選確率が100%になります。

そのほか、毎日のログインボーナスに【宝晶石】200個を追加する「ゆく年くる年スペシャルスタンプログインキャンペーン」など、さまざまなゲーム内キャンペーンを実施します。詳細は下記よりご確認ください。

詳細を見る :https://granbluefantasy.jp/pages/?p=64552

■ゲーム概要

『グランブルーファンタジー』は2014年3月10日にリリースされ、来年の3月で12周年を迎える累計登録者数3,800万人を突破する王道スマホRPGです。

プレイヤーは主人公として騎空士（きくうし）となり、騎空艇（きくうてい）に乗って空に浮かぶ島々を旅します。キャラクター、星晶獣（せいしょうじゅう）などの美麗イラストが冒険を彩ります。

また、属性、アビリティ、奥義、チェインバーストなどを盛り込んだコマンドバトルシステムが爽快で、各種マルチバトルでは他騎空士とともにリアルタイムバトルを楽しむことができます。また、70種類以上の多彩なジョブ、キャラクターや武器の育成システムは奥深く、やりこみ要素も数多く用意されています。

タイトル：グランブルーファンタジー

サービス開始日：2014年3月10日

開発・運営：株式会社Cygames

ゲームURL：

【App Store】https://itunes.apple.com/jp/app/guranburufantaji/id852882903?mt=8

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja)

【AndApp】https://granbluefantasy.jp/download/index.php

【ブラウザ】https://game.granbluefantasy.jp/

※App Store版、Google Play版、AndApp版のご利用にあたっては「Mobage」への会員登録が必要です

※ブラウザ版のご利用にあたっては「Mobage」、「GREE」、「DMM」、「Yahoo! JAPAN」のいずれかへの会員登録が必要です

(C) Cygames, Inc.