新作スマホゲーム『アウトランカーズ』 「シーズン2」開催間近！最新情報をお届けするYouTube特番を配信

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭 允哲、以下「でらゲー」）は、同社がサービスする新作ゲームアプリ『アウトランカーズ』において、2025年12月22日（月）16時より「アウトランカーズ シーズン2直前特番！」を配信することを発表しました。また、次回「シーズン2」にて実施されるアップデート情報についても一部公開いたします。

■『アウトランカーズ』「シーズン2」直前特番が配信決定！

2025年12月22日（月）16時より、YouTubeの「OUTRANKERS-アウトランカーズ-公式チャンネル（https://www.youtube.com/@outrankers_official）」にて「アウトランカーズ シーズン2直前特番！」を公開します。当番組は11月よりサービスを開始した『アウトランカーズ』の近況報告に加え、12月末に実施するアップデート「シーズン2」に登場予定の新キャラクター「レイ」や新システム「9ランカーズ（ナインランカーズ）」などの要素を、プレイ画面も交えてご視聴いただけます。

ゲストは開発プロデューサーである西谷 亮氏、同開発ディレクターの美根俊一氏、そして本作のタイアップ楽曲を担当する「OVAL SISTEM」の皆様という豪華メンバーとなっており、余すところなく『アウトランカーズ』の魅力をお伝えします。

【「アウトランカーズ シーズン2直前特番」概要】

配信URL ： https://youtu.be/b_8FKhdNvNA

公開日時 ： 2025年12月22日（月）16時

出演 ： 西谷 亮（『アウトランカーズ』開発プロデューサー）

美根 俊一（『アウトランカーズ』開発ディレクター）

OVAL SISTEM（音楽ユニット／『アウトランカーズ』

タイアップ楽曲「風に舞う戦士」担当）

■「シーズン2」にて実装される新キャラクターや新システムを公開！

『アウトランカーズ』はシーズン制を採用しており、各シーズンにおいてランキングバトルの集計が行われる仕組みとなっています。また、各シーズンはアップデートの節目ともなっており、「シーズン2」は初の大型アップデートとなるタイミングでもあります。以下ではその「シーズン2」におけるアップデート内容についてお伝えします。

・新キャラクター「レイ」を追加

今回追加される新キャラクターの「レイ」は、遠距離からの一撃に長けているのが特徴のランカーです。Skill1のボムで敵をけん制しながら相手の行動範囲を絞り、そこに高威力のSkill2を使って大きなダメージを与えるスタイルを得意としています。また、SPでは超遠距離の敵が狙えるスナイピングモードを使用できます。なお「レイ」のCVは河西健吾さんが担当しています。

新キャラクター「レイ」（CV：河西健吾）

・一部のキャラクターに新スキルを実装

すでに実装されているキャラクターのうち「アダラ」「アンフェル」「クラリス」に新スキルが実装されます。なお、追加されるスキルは同スロットにある既存のスキルとどちらを使うのかを選択することになります。

【追加スキル一覧】

アダラ ：Skill1【アイシクルウォール】 ／ 氷柱を地面に突き刺し壁にする。氷柱に通常攻撃を当てると砕けて周囲にダメージを与える

アンフェル ：SP【蜘蛛の依妬】 ／ 蜘蛛の形をした亡者を呼び出し攻撃させる

クラリス ：SP【村雨】 ／ 上空にカラスを集め、そのカラスが杭に姿を変えて降り注ぐ

・新マップ＆新ハプニングが登場

新マップ「高層ビル屋上」が登場します。「地上に残っていた高層ビルを競技用に改造したスタジアム」というシチュエーションで構成されており、E-スフィアどうしの距離が離れているのが特徴です。また、新ハプニングも追加されました

・新ストーリー＆新衣装を追加

新年をモチーフとしたストーリーと新衣装を新たに用意しました。また、新キャラクター「レイ」のエピソードなども追加されます。

・新モード「9ランカーズ（ナインランカーズ）」を実装

通常のランクマッチとは別のモードとして、新たに「9ランカーズ」という新モードが実装されます。

AIなしの完全対人戦となっており、全員プレイヤーの3人×3チームのバトルが楽しめるのが特徴で、専用のミッション報酬を獲得できます。毎週木曜日から週末にかけての限定開催。なお、オートモードは非対応です。

※初回のみ12月29日（月）～31日（水）に実施されます。

■XにてQUOカードPayやゲーム内アイテムがもらえるキャンペーンを実施！

「アウトランカーズ シーズン2直前特番！」配信記念および、『アウトランカーズ』における仲間募集を目的としたキャンペーンをXにて実施します。詳細については各キャンペーンの概要をご参照ください。

・「アウトランカーズ シーズン2直前特番！」配信記念キャンペーン

キャンペーン期間中、Xの「OUTRANKERS（アウトランカーズ）公式」(https://x.com/outrankers)アカウントをフォローし、当アカウントより発信される投稿をリポストまたは引用リポスト後、抽選ページ(https://outrankers.ownly.jp/lot/36426)にアクセスすると、抽選でQUOカードPayがもらえるキャンペーンを実施します。詳細については下記をご確認ください。

【実施期間】

2025年12月22日（月）16：00～2025年12月28日（日）23：59

【応募方法】

1：Xアカウントの@outrankersをフォロー

2：本キャンペーンの投稿をリポストまたは引用ポスト

3：抽選ページ(https://outrankers.ownly.jp/lot/36426)から結果を確認

【特典】

QUOカードPay10,000円分……9名様

QUOカードPay100円分……990名様

・「仲間募集」キャンペーン

キャンペーン期間中、「#アウトランカーズ」を付けてゲームからプロフィール画像をXに投稿すると、抽選で10名様にゲーム内アイテム「プリズムカラーチケット」×10枚が当たるキャンペーンを実施します。詳細は下記をご確認ください。

【実施期間】

2025年12月22日（月）16：00～2025年12月28日（日）23：59

【応募方法】

ゲームの「プロフィールシェア」にてXに投稿する。その際に「#アウトランカーズ」を付ける

【抽選でプレゼント】

ゲーム内アイテム「プリズムカラーチケット」×10枚……10名様

『アウトランカーズ』は今後も皆様からのフィードバックに耳を傾け、より楽しいゲームにしてまいります。

ぜひ一度、ご体験ください。

◼️『アウトランカーズ』について

『アウトランカーズ』は、3人編成の3チームが入り混じる「奪い合いアクションバトル」です。プレイヤーはあらゆる状況で出現する貴重な資源「エルピス」を集めながら、勝利のためには「やれることは何をしても良い」というルールのもと、共闘や裏切り、そしてハプニングなど、ゲームの展開によってはいつ順位が大逆転するか分からない、スリリングな約3分間のプレイで勝利を目指してバトルを繰り広げます。

レジェンドクリエイターたちの「神ゲーつくろう」というYouTube動画から誕生したプロジェクト『アウトランカーズ』は、伝説的かつ今も世界中で多くの人に愛され続ける対戦格闘ゲームを生み出したことで知られる、岡本吉起氏、船水紀孝氏、西谷亮氏が監修・総合的なプロデュースという立場で関わり、老若男女だれもが楽しめるゲームというコンセプトを、新世代の開発チーム（バオバブゲームスタジオ）がゲームデザインに落とし込みました。

『アウトランカーズ』iOS：AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/id6746602455

『アウトランカーズ』Android: Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dxg.OUTRANKERS

■公式チャンネル URL

『アウトランカーズ』公式サイト ：https://outrankers.jp

『アウトランカーズ』公式X ：https://x.com/outrankers

『アウトランカーズ』公式YouTube ：https://www.youtube.com/@outrankers_official

■OVAL SISTEM（オーバルシステム）

プロフィール

OVAL SISTEM（オーバルシステム）は、 小室哲哉氏がプロデュースする新時代の音楽ユニット。円周率のように割り切れず、 永遠に変わり続けるサウンドをコンセプトに、エレクトロ、 ロック、 ポップの要素を融合させた音楽を展開する。

メンバー：写真左から mochilucaさん(キーボード)、住田愛子さん（ボーカル）、iBerryさん(ギター)

OVAL SISTEM（オーバルシステム）公式サイト：https://ovalsistem.work/

【ゲーム概要】

タイトル ：アウトランカーズ

ジャンル ：奪い合いアクションバトル

対応プラットフォーム ：iOS / Android

価格 ：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

サービス開始日 ：2025年11月6日（木）

【会社概要】

▷会社名 ：株式会社でらゲー

▷本社所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目６－３ 渋谷363清水ビル 9F

▷代表者 ：代表取締役社長：鄭 允哲

▷事業内容 ：ゲームの企画・開発・運営

【権利表記】

(C)Deluxe Games Inc.