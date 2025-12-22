大人気アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」、「ABEMA」で2026年1月8日（木）夜25時30分より無料放送決定！12月11日（木）からは新映像含むTVアニメシリーズの全話無料配信も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年冬の新作アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」を、2026年1月8日（木）夜25時30分より（以降毎週木曜日夜25時より）無料放送いたします。また2025年12月11日（木）から第3期の放送期間中ずっと、第1期から第3期最新話まで全話を無料配信いたします。

『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、本作では特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が、呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれます。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部を突破。2020年10月、2023年7月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年1月より、虎杖と、虎杖の死刑執行人として姿を現した特級術師・乙骨憂太の死闘を描くTVアニメ第3期「死滅回游 前編」の放送を控えており、多くのファンが期待を寄せています。

このたび「ABEMA」にて2026年1月8日（木）夜25時30分より（以降毎週木曜日夜25時より）より、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の無料放送が決定いたしました。初回は第48話・第49話の2話連続放送でお届けいたします。

また合わせてTVアニメシリーズの全話無料配信も決定。第3期の放送に先駆け、2025年12月11日（木）より第1期と第2期の無料配信を開始し、以降第3期の放送期間中はずっと、第1期から第3期最新話まで全話を無料でお楽しみいただけます。

なお12月11日（木）より無料配信している第1期と第2期の映像は、これまでの映像をブラッシュアップしたBlu-ray & DVD収録バージョンとなります。ぜひ新たな映像と合わせて、第3期開幕前に『呪術廻戦』のこれまでの戦いを無料でイッキに振り返りましょう。

■『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」無料放送 概要

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月8日（木）夜25時30分～（以降、毎週木曜日夜25時より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

初回URL：https://abema.go.link/7f3Be

※初回は第48話・第49話の2話連続放送でお届けいたします。

・12月11日（木）午前0時よりTVアニメシリーズ全話無料配信開始中！第3期放送期間中は第1期から第3期最新話までいつでも無料で見放題！

番組URL：https://abema.go.link/3X9se

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）