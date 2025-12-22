¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸È¯¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È VTA(¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー) ËÜÆü2025Ç¯12·î22Æü(·î)¤è¤ê¿·µ¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«»Ï¡ª¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢VTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È VTA(¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー)¤Î¿·µ¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
VTA¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª
ËÜÆü2025Ç¯12·î22Æü(·î)¤è¤ê¡¢VTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È VTA¤Ë¤Æ¡¢²¼µ3¼ï¤Î¿·µ¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü(·î)12:00¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢VTA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¡ÖNIJISANJI VTA AUDITION¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÏËÜ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://vta.anycolor.co.jp
VTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¶¦¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯³§ÍÍ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ VTAÁÐ»Ò/·»Äï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡ã±þÊç¾ò·ï¡ä
¡¦ÃËÀ¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤ÆÇÛ¿®³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÊý¡£
¡¦ÁÐ»Ò¤â¤·¤¯¤Ï·»Äï¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤ÄÍ¥ÀèÅª¤Ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°¤Ç¤¤ëÊý¡£
¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¤´»²²Ã¤Ç¤¤ëÊý¡£
¡¦Ç¯ÎðÉÔÌä¡¢·Ð¸³Ìä¤ï¤º¡¢³Ø¤Ö»ÑÀª¤Î¤¢¤ëÊý¡£
¡¦¥Ú¥¢¤È¤Ê¤ëÎ¾¼Ô¤¬¡¢ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÊý¤¬¤´±þÊç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/jH3v9qWM2ThzxLjw9
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ VTA¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥¤¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡ã±þÊç¾ò·ï¡ä
¡¦¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¼«¿®¤Î¤¢¤ëÊý¡£
¡¦·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤ÄÍ¥ÀèÅª¤Ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°¤Ç¤¤ëÊý¡£
¡¦Åìµþ¤Þ¤¿¤ÏÂçºå¤Ç¤ÎÁª¹Í¤Ë¤´»²²Ã¤Ç¤¤ëÊý¡£
¡¦Æþ³Ø¸å¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÊý¡£(Åìµþ¤Þ¤¿¤ÏÂçºå¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹)
¡¦Ç¯ÎðÉÔÌä¡¢·Ð¸³Ìä¤ï¤º¡¢³Ø¤Ö»ÑÀª¤Î¤¢¤ëÊý¡£
¡¦Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÊý¤¬¤´±þÊç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/bBwukgFg4ZU8CVaS9
VTAÄÌ¾ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡ã±þÊç¾ò·ï¡ä
¡¦·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤ÄÍ¥ÀèÅª¤Ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°¤Ç¤¤ëÊý¡£
¡¦Åìµþ¤Þ¤¿¤ÏÂçºå¤Ç¤ÎÁª¹Í¤Ë¤´»²²Ã¤Ç¤¤ëÊý¡£
¡¦Æþ³Ø¸å¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÊý¡£(Åìµþ¤Þ¤¿¤ÏÂçºå¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹)
¡¦Ç¯ÎðÉÔÌä¡¢·Ð¸³Ìä¤ï¤º¡¢³Ø¤Ö»ÑÀª¤Î¤¢¤ëÊý¡£
¡¦Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÊý¤¬¤´±þÊç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×°Ê³°¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/8EjDyrZVk6D2rHa3A
VTA¤ÏÇÛ¿®·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âVTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ³«¹Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤«¤éRanunculus¤äVOLTACTION¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î¥é¥¤¥Ðー¤¬VTA¤è¤ê¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¸½ºßX(µìTwitter)¤äYouTubeÅù¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
(»²¹Í)
Ranunculus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000405.000030865.html
VOLTACTION¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000457.000030865.html
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³µÍ×
¢£ ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î22Æü(·î) ～ 2026Ç¯1·î19Æü(·î)12:00¤Þ¤Ç
Áª¹ÍÆüÄø¡§
¡¦½ñÎà¿³ºº
¡¦ÌÌÀÜ¤Ê¤ÉÊ£¿ô²ó¤Î¿³ºº
¡¦ºÇ½ªÌÌÃÌ(Åìµþ)
¢£ ±þÊçÊýË¡
VTA¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃí°Õ»ö¹àÅù¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡¢ËÜµ¤¤ÎÊý¡¹¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://vta.anycolor.co.jp/audition/
¢§±þÊç¥Õ¥©ー¥à
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ VTAÁÐ»Ò/·»Äï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡§https://forms.gle/jH3v9qWM2ThzxLjw9
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ VTA¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥¤¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡§https://forms.gle/bBwukgFg4ZU8CVaS9
VTAÄÌ¾ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡§https://forms.gle/8EjDyrZVk6D2rHa3A
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡¢VTA¸ø¼°XÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦VTA¸ø¼°X¡§https://x.com/VTA_ANYCOLOR
¡ÚVTA(¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー(VTuber)¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¸þ¾å¤È¡¢ºÍÇ½¤ò³è¤«¤¹³èÆ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー ¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡ä
¡¦VTA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://vta.anycolor.co.jp/audition/
¡¦X¡§https://x.com/VTA_ANYCOLOR
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/vta_anycolor(https://www.instagram.com/vta_anycolor/)
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@VTA
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦