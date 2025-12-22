アニメ化漫画『ワンダンス』最新15巻発売　主人公カボ×ヒロイン湾田ふたつでひとつの巨大ダンスビジュアルを新宿駅メトロプロムナードで公開！

株式会社講談社

「月刊アフタヌーン」にて好評連載中の漫画『ワンダンス』（作者：珈琲）の最新15巻が

12月23日（火）に発売されます！ 発売を記念して、新宿駅メトロプロムナードで大型

広告を実施中！ カボとワンダが向きあってダンスバトルをしているかのようなビジュア

ルに加えて、二人の声にならない想いがダンスの軌跡となって表現されています。

『ワンダンス』ならではの、スタイリッシュで斬新な世界観が再現された大型広告をぜひ

現地でご確認ください！

さらにこの大型広告がサイネージとなって西武鉄道池袋駅で放映中です。二人の想いが次

々に浮かんでくる躍動感ある動画が複数モニターから同時に放映される迫力満点の広告を

ぜひお楽しみください！！

■広告掲出概要：

媒体名：新宿メトロツインプレミアムCセット

掲出期間：2025年12月22日（月）～12月28日（日）

掲出形態：大型ポスター

媒体名：西武池袋駅スマイル・ステーションビジョン（地下1階C-1エリア）

掲出期間：2025年12月22日（月）～12月28日（日）

掲出形態：サイネージ

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■商品情報

『ワンダンス（15）』

著者：珈琲

刊行：講談社

発売日：2025年12月23日

定価：税込792円（720円＋税10%）

ISBN：9784065417607

1話試し読み：https://comic-days.com/episode/10834108156655732230

(C)珈琲／講談社