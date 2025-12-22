デジタル資産が企業価値を変える──BITPOINT・P2P.orgとの三社連携でイーサリアムトレジャリー戦略を強化

株式会社Def consulting国内大手BITPOINTと世界最大級P2P.orgとの三社連携

株式会社Def consulting（本社：東京都港区、代表取締役社長：下村優太、証券コード：4833、以下「当社」）は、株式会社ビットポイントジャパン（以下「BITPOINT」）、および世界最大級のステーキングインフラプロバイダーであるP2P.orgと連携し、当社が保有するイーサリアム（ETH）の資産運用体制を強化いたします。

本連携を通じ、当社のトレジャリー戦略を骨太なものとし、日本企業のデジタル資産活用における新たなモデルケースの確立を目指します。

■提携の背景

当社は、2025年9月より「イーサリアム（ETH）トレジャリー戦略」を掲げ、デジタル資産をバランスシートへ積極的に組み入れる新たな財務アプローチを推進してまいりました。これは、資産価値の向上のみならず、企業としての成長力・競争力を高める中長期的な取り組みであります。

本戦略の始動にあたり、当社はBITPOINTと提携し、当社が行う暗号資産運用を国内で適切に実施するための管理体制の整備を進めており、BITPOINTが有する国内トップレベルの暗号資産管理 ‧ 取扱いに関する知見は、当社のトレジャリー戦略を支える重要な柱となっております。

今回さらに、世界最大級のノンカストディアル型ステーキングインフラ企業であるP2P.orgが加わることで、当社のイーサリアム（ETH）運用はグローバル水準へと進化します。

P2P.orgは40以上のチェーンに対応し、130以上の機関投資家向けにステーキングサービスを提供、7 0億ドル超の運用実績を持つなど、世界最高峰の実績を持つプロバイダーであります。

この3社連携により、当社のイーサリアム（ETH）資産に対して戦略的・多角的な運用オプションが広がり、日本における企業のデジタル資産活用に新たな標準を提示することを目指します。

■今後の展望

当社は、今回の3社連携を契機として、イーサリアム（ETH）を中心とするデジタル資産の運用基盤をさらに強固なものとしていきます。BITPOINTとの協働により国内市場に最適化された管理・取扱い体制を整備しつつ、P2P.orgが持つグローバル水準の技術力 ‧ セキュリティ ‧ 透明性を活用することで、当社のトレジャリー戦略を進化させます。

さらに、当社ではイーサリアム（ETH）ステーキングをはじめとする分散型金融領域を進め、企業財務におけるデジタル資産活用の高度化に貢献してまいります。

これにより、持続的な企業価値向上、ステークホルダーへの還元強化、そして新たな財務戦略の創出を実現してまいります。

今後も、当社は「人的資本×デジタル資本」という新たな領域におけるリーディングカンパニーとして、戦略的なパートナーシップや新規事業開発を加速させ、株主 ‧ 投資家の皆様にとって未来を感じていただける成長ストーリーを創出してまいります。

■当社代表取締役 下村のコメント

当社代表取締役 下村 優太

「イーサリアム（ETH）トレジャリー戦略を加速させる上で、国内トップクラスの実績を持つBITPOINT様、そして世界最高峰の技術力を誇るP2P.org様という強力なパートナーと連携できることは、当社にとって大きな意義があります。この3社連携体制により、当社の保有するイーサリアム（ETH）資産の戦略的活用をさらに高度化し、ステークホルダーの皆様への価値還元を最大化してまいります。」

■参考

2025年10月8日付

「日本発、イーサリアム（ETH）トレジャリー戦略を本格加速(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000001212.html)」

2025年10月17日付

「SBI VCトレード株式会社との業務連携に関するお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000001212.html)」

2025年10月20日付

「SBIグループ傘下の株式会社ビットポイントジャパンと業務提携し、イーサリアムトレジャリー事業の高度化を推進(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000179.000001212.html)」

2025年10月22日付

「デジタル資産戦略を本格化させる経営基盤強化へ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000001212.html)」

2025年11月17日付

「日本を代表するデジタル資産トレジャリー企業へ向けた新体制始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000001212.html)」