放送開始から５０周年！！『宇宙戦艦ヤマト』より香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載（(C)東北新社／著作総監修 西崎彰司） をお願いいたします。

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は『宇宙戦艦ヤマト』より、香水を発売します。

商品のラインナップは宇宙戦艦ヤマトの香水と、主人公の古代進、ヒロインの森雪の３種類です。

当社が運営するオンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」で12月22日(月)より販売を開始します。

宇宙戦艦ヤマト50周年記念商品

『宇宙戦艦ヤマト』は、第一作となるTVシリーズ『宇宙戦艦ヤマト』からはじまり、その後も数多くのTVシリーズ・劇場用映画・実写映画が製作され、今なお新作が製作されている『宇宙戦艦ヤマト』は多くの人に愛されているSFアニメの金字塔である。

＜ストーリー＞

西暦2199年、人類は滅亡の危機にあった。地球侵略を企てる謎の星ガミラスの攻撃により、海は蒸発し、地表は放射能に汚染されていた。そんな中、イスカンダル星より放射能除去装置・コスモクリーナーDの情報がもたらされる。人類はメッセージと共に送られてきた波動エンジンの設計図を基に、第2次世界大戦の戦艦「大和」を宇宙戦艦として再建造し、コスモクリーナーDを受け取るためイスカンダルに向かって発信する。人類滅亡の日まであと１年。

ヤマトは往復29万6千光年の旅から無事に地球へと帰り着けるのだろうか……。

宇宙戦艦ヤマト オードパルファム

「宇宙戦艦ヤマト」をイメージした香水です。

トップノートのジューシーなシトラスノートは、地球を救うためにイスカンダルへ旅立つヤマトが発進するシーンが思い浮かびます。アニスやオリーブが独特な苦さを与えるミドルノートは、広大な宇宙空間を航海するヤマトの存在感を感じます。ラストノートはスモーキーノート、レザーアコードが官能的な甘さの余韻を残しながら持続します。

香調：スパイシーウッディノート

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、レモン

ミドルノート：スターアニス、オリーブブロッサム、グアイアックウッド

ラストノート：レザー、トンカビーン、タバコアコード

宇宙戦艦ヤマト 古代進 オードパルファム

古代進をイメージした香水です。

勢いのあるベルガモットとジンジャーと、爽やかな果実の香りが広がるップノートは、古代の真っ直ぐで純粋な性格を映し出しています。セージやゼラニウムのフレッシュなハーバルノートに変化するミドルノートは、航海の中で成長していく古代の姿が思い浮かびます。ラストノートは、アンバーやトンカビーンが温かい深みを与えながら持続します。

香調：ハーバルウッディノート

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、ジンジャー、アップル

ミドルノート：セージ、ジュニパーベリー、ゼラニウム

ラストノート：アンバーウッド、トンカビーン、オリバナム

宇宙戦艦ヤマト 森雪 オードパルファム

森雪をイメージした香水です。

トップに広がる、透明感のあるシトラスノートは、ヤマトの船内で紅一点の大美女の姿が思い浮かびます。ミドルノートは、華やかなフローラルブーケが合わさり、ラストノートは華やかな余韻を残しながら、古代や仲間を支える彼女の存在感を感じるかのような温かいムスキーノートに変化します。

香調：ウォータリーフローラルノート

＜香りイメージ＞

トップノート：シトラス、洋ナシ、ウォータリーノート

ミドルノート：ピオニー、ジャスミン、スズラン

ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド、アンバー

【商品概要】

商品名 ：宇宙戦艦ヤマト オードパルファム

容量 ：75ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール・香料・水

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：宇宙戦艦ヤマト 古代進 オードパルファム

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール・香料・水

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：宇宙戦艦ヤマト 森雪 オードパルファム

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール・香料・水

価格 ：5,500円（税込）

「宇宙戦艦ヤマト」50周年記念 特設サイト：http://tfc-chara.net/yamato50th/

「宇宙戦艦ヤマト」公式X：https://x.com/Yamato50th

フェアリーテイル株式会社 「宇宙戦艦ヤマト」商品ページ：https://fairytail.jp/products/yamato50th/parfum/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

(C)東北新社／著作総監修 西崎彰司

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/