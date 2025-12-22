【カワコレTGC】MORE STAR、KAWAII LAB. SOUTH出演決定！TGCプロデュース ファッションショー詳細発表！地元4局アナのMCリレーなど異例の横断企画を実施！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、日本のポップカルチャーを世界に発信するカルチャープロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』とタッグを組み、KAWAIIを凝縮した祭典『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』を2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて開催します。この度、追加情報が決定しました。

■2026年初の『KAWAII LAB.』メンバーが大集合するKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC 鮮烈デビューを果たしたMORE STAR、デビューを目指すKAWAII LAB. SOUTHの追加出演が決定！

2026年１月に開催する、TGCとKAWAII LAB.が初めてタッグを組む、KAWAIIを凝縮した祭典「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC（以下、カワコレTGC）」。KAWAII LAB.に所属する、追加グループの出演が決定しました！

追加決定したのは、12月12日に鮮烈デビューを飾った新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの９人組新グループで、未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている平均年齢17.8歳のMORE STAR。そして、デビューを目指し、九州エリアを中心に活動している次世代メンバーKAWAII LAB. SOUTHの二組。いずれも今年初お披露目となった期待のグループが、フレッシュなステージを披露します！

カワコレTGCのコンセプトは『KAWAIIで世界を埋めつくす。』。ファッションや音楽、カルチャーを通じて、“KAWAII”という感性をポジティブな力に変え、日本から世界へと届けていく--そんなKAWAII LAB.の理念を体現し、新しい年の始まりにふさわしい“HAPPY NEW KAWAII”を静岡よりお届けします。

MORE STARコメント

初開催である「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」に出演させていただけること、本当にうれしいです☆

ファッションと音楽の力で、会場に来てくださるみなさんにたくさんの「WITH KAWAII」をお届けできるよう頑張ります！(ハート)

富士山に負けないくらいのパワーで、2026年も一緒にKAWAIIく盛り上がっていきましょう～！☆よろしくお願いします！

KAWAII LAB. SOUTHコメント

KAWAII LAB. SOUTHも出演させて頂ける事、本当に嬉しいです！

皆さんと一緒に素敵な時間を過ごせるのを楽しみにしてます！頑張ります！☀️

■TGCがプロデュースする、グループの粋を超えた３つのファッションショーの詳細決定！さらに、地元4局アナが異例の横断企画！各局のアナウンサーによるMCリレー＆ステージコラボレーション！

カワコレTGCでは、TGCプロデュースによる3つのファッションショーを実施します。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの合計29名のメンバーが、グループの粋を越えてランウェイに登場。普段とは異なるスタイリングに身を包み、それぞれの新たな魅力を引き出します。

新年一発目をカラフルに彩る「COLORFUL KAWAII COLLECTION」では、若手デザイナーによる華やかでポップなルックを中心に、新年の幕開けにふさわしい高揚感あふれるステージを展開。カワコレTGC前日に開催するTGCしずおか2026に初参加するブランド「DOKKA vivid」を手がける菅内のど佳と夏明豊が運営する、大阪文化服装学院（OIF）の卒業生や現役学生のブランドを扱うプレスルーム「SPICE ROOM powered by OIF」から厳選し、アートピースのようなスペシャルルックを披露します。「MONOTONE KAWAII COLLECTION」では、BLACK＆WHITEのモノトーンスタイルで、メンバーの新たな一面を引き出す洗練された世界観を表現。スタイリングは、国内外の雑誌・広告・ショー・アーティストまで幅広く活躍するスタイリスト・沢田結衣が手がけます。そして「STREET KAWAII COLLECTION」では、ロマンティックでガーリーな要素にエッジを効かせたストリート軸のスタイリングを得意とする古川燿が、トレンド感あふれるTGCらしさを取り入れたストリートコーデを創り上げます。

さらに、地元4局のアナウンサーが異例となる横断企画を実現！静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、静岡放送、テレビ静岡の各局アナウンサーが、イベント全編を通してリレー形式でMCを担当。静岡朝日テレビから大場舞桜アナウンサー、静岡第一テレビから澤井志帆アナウンサー、静岡放送から杉本真子アナウンサー、テレビ静岡から弦間彩華アナウンサーが、局の垣根を越え、会場を盛り上げます。そのほか、KAWAII LAB.のメンバーと各局アナウンサーが共演するスペシャルステージも実施！ステージでは、FRUITS ZIPPERの代表曲「わたしの一番かわいいところ」をはじめとする、「NEW KAWAII」「かがみ」など、数多くのヒット曲の作詞・作曲を手がけた、静岡県出身の音楽プロデューサー・ヤマモトショウ氏の楽曲に合わせたランウェイを展開します。地元メディアとアーティストが一体となり、静岡ならではのコラボレーションでイベントを彩ります。

誰がどのステージに登場するかは当日までのお楽しみ！メンバーの新たな姿に、ぜひご注目ください！

MC ※50音順

■TGCでも人気の参加型リクエスト企画『＃カワコレTGC』がスタート！

カワコレTGCに先駆け、TGCでも人気のファン参加型SNSリクエスト企画を実施します。期間中、TGC公式Xで、あなたの“見たい”を大募集！

「あなたが見たい『推しペア』」では、カワコレTGCで見たいメンバー同士の組み合わせを募集するほか、「TGC潜入カメラ」企画では、イベント当日にカメラにとらえて欲しい瞬間を大募集！リクエストいただいた内容は、後日TGC公式SNSにて公開します。いずれの企画も、2025年12月22日（月）～12月28日（日）の期間、指定のハッシュタグをつけて投稿することで参加可能です。是非、ご参加ください！

１. あなたが見たい「推しペア」

投稿日：12月22日（月）～12月28日 （日）

掲載先：TGC公式X

募集方法：#カワコレTGC #カワコレ推しペア をつけて投稿

２. TGC潜入カメラ

投稿日：12月22日（月）～12月28日 （日）

掲載先：TGC公式X

募集方法：#カワコレTGC #TGC潜入カメラ をつけて投稿

■ OPENREC.tvでの独占生配信が決定！年始一発目の大集合をお見逃しなく！

カワコレTGCの全編を、動画配信プラットフォーム『OPENREC.tv』内「KAWAII LAB. チャンネル」にて、独占生配信することが決定しました。年始一発目にKAWAII LAB.グループが大集合する、新しい年の始まりにふさわしい“HAPPY NEW KAWAII”ステージを生配信でお楽しみいただけます。

＜配信情報＞

■配信チャンネル：OPENREC.tv「KAWAII LAB. チャンネル」

■販売URL：https://www.openrec.tv/ppv/kawaiilabcollection

■視聴チケット

一般：3,500円

サブスク会員：3,000円

※価格は税込みです。

※別途手数料があります。

※アーカイブ期間中は何度でもご視聴が可能です。

※出演者の体調不良など、キャンセルに伴うチケット代金・手数料の払い戻しは行いませんので、予めご了承ください。

■チケット購入期間：2025 年12 月22 日（月）13:00～2026 年2 月10 日（⽕）20:00

■アーカイブ視聴期間：公演終了後アーカイブ配信公開から、2026年2月10日(火)23:59まで

※アーカイブ配信公開までは、しばらくお時間をいただく場合がございます。

※アーカイブ視聴期間以降は、全てのコンテンツを視聴できなくなりますので、予めご了承ください。

TGCとKAWAII LAB.が共創し世界へ発信する新たな“KAWAII祭典”にご期待ください！

【 KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC 開催概要 】

※全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC（略称：カワコレTGC）

開催日時：2026年1月11日（日） 開場12:00 開演14:00

会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/kawacolle/

チケット：【入場料（税込）】 ※4歳以上はチケットが必要

指定席 完売

アップグレードチケット ＋4,000円（税込）／枚

【販売スケジュール】

アップグレードチケット 第2弾（抽選）12月20日（土）18:00 - 12月22日（月）23:59

【対象】

KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB先行でチケットをご購入済みの方

アプグレチケットをお持ちではない方

※KAWAII LAB.および各グループのファンクラブ先行でチケットをご購入いただいた方は公演日までファンクラブ会員の継続が必須となります。

配信： OPENREC.tv「KAWAII LAB. チャンネル」

販売URL： https://www.openrec.tv/ppv/kawaiilabcollection

視聴チケット： ※価格はすべて税込み

一般：3,500円

サブスク会員：3,000円

【購入期間】2025年12月22日（月）13:00～2026年2月10日（火）20:00まで

キャスト： FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTH

MC：大場舞桜（静岡朝日テレビアナウンサー）、弦間彩華（テレビ静岡アナウンサー）、澤井志帆（静岡第一テレビアナウンサー）、杉本真子（静岡放送アナウンサー） ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、ライブパフォーマンス、ほか

主催：KAWAII LAB. COLLECTION実行委員会

協賛：サボリーノ（株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー）、

オリジナルセレクトフォトブック（富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）、OPENREC.tv （株式会社OPENREC）、ラムダッシュ パームイン（パナソニック株式会社）、いち髪（クラシエ株式会社） ※ランク別、50音順

協力：東京ガールズコレクション実行委員会

後 援：静岡朝日テレビ、静岡新聞社・静岡放送、静岡第一テレビ、テレビ静岡 ※50音順

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■KAWAII LAB. とは・・・

日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクション、アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」を発足。今後は世界やバーチャル空間で活躍できるアイドルの発掘・育成・輩出を目指し、活動していく。

【KAWAII LAB OFFICIAL SNS】

X：@KAWAII__LAB /YouTube：https://www.youtube.com/@KAWAII_LAB./(https://www.youtube.com/@KAWAII_LAB./)

【TGC OFFICIAL SNS】

X：@TGCnews / TikTok：@TGC__official / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / LINE：@TGC_LINE

YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)

【ハッシュタグ】

#カワコレTGC #KAWAIILAB #TGC