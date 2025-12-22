絵本作家・五味太郎×豪華ゲストが登壇！　チケット完売のギャラリートーク、本日より独占オンライン配信開始！

株式会社小学館

『きんぎょがにげた』『さる・るるる』などで知られる、日本を代表する絵本作家・五味太郎さん。

デビューから50年以上にわたり、約400冊もの絵本を手がけてきた五味さんの作品が一堂に会する展覧会『五味太郎 絵本出版年代記展 ON THE TABLE』が、東京・代官山で好評開催中です。

今回、展覧会の会期中、金曜日の夜に行われるギャラリートーク(全5回)について、小学館が独占オンライン配信することが決定！

本日、初回分のアーカイブ配信がスタートいたしました。

祖父江 慎さん(ブックデザイナー)、荒俣 宏さん(作家・博物学者)、金原瑞人さん(翻訳家)、ロバート キャンベルさん(日本文学研究者)など、そうそうたるゲストをお迎えして開かれるトークイベント。

リアルタイムでご視聴いただける【ライブ配信】と、イベント終了後、お好きなタイミングでご視聴いただける【アーカイブ配信】の2種のチケットが購入いただけます。

【特設サイト】 https://dps.shogakukan.co.jp/gomitaro50

『きんぎょがにげた』ほか大ベストセラーについての制作秘話や、ここでしか聞くことのできないゲストとのスペシャルトーク。

会場でのリアル参加チケットは完売が続いている人気イベントが、オンラインで視聴できるのはここだけ！

ぜひお楽しください。

【ギャラリートーク詳細】

12月19日（金）／アーカイブ配信中

「歴代編集者の皆さんと、あの絵本はどのように生まれたのか？ 思い出してみる。」

開催日時：実施済み／アーカイブ配信中

ゲスト：歴代編集者の皆さん

12月26日（金）

「祖父江 慎さんをお招きして、紙を素材に印刷という手法を使って【本】を作ることについて、あれこれしてみる。」

開催日時：2025年12月26日(金)

18：00～20：00予定

ゲスト：祖父江 慎さん(ブックデザイナー)

2026年１月9日（金）

「荒俣 宏さんをお招きして、広大な書籍の世界について語り合う。」

開催日時：2026年1月9日(金)

18：00～20：00予定

ゲスト：荒俣 宏さん(作家・博物学者)

2026年1月16日(金)

「金原瑞人さんをお招きして、『JAZZ SONG BOOK』などを巡って、翻訳の楽しみを語る。」

開催日時：2026年1月16日(金)

18：00～20：00予定

ゲスト：金原瑞人さん(翻訳家)

2026年１月30日（金）

「ロバート キャンベルさんをお招きして、言葉の魅力と不思議を考える。」

開催日時：2026年1月30日(金)

18：00～20：00予定

ゲスト：ロバート キャンベルさん(日本文学研究者)

【イベント詳細】

五味太郎 絵本出版年代記展 ON THE TABLE

会場：LURF GALLERY（東京・代官山）

https://lurfgallery.com/blogs/current-exhibitions/gomi-taro