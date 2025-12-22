絵本作家・五味太郎×豪華ゲストが登壇！ チケット完売のギャラリートーク、本日より独占オンライン配信開始！
『きんぎょがにげた』『さる・るるる』などで知られる、日本を代表する絵本作家・五味太郎さん。
デビューから50年以上にわたり、約400冊もの絵本を手がけてきた五味さんの作品が一堂に会する展覧会『五味太郎 絵本出版年代記展 ON THE TABLE』が、東京・代官山で好評開催中です。
今回、展覧会の会期中、金曜日の夜に行われるギャラリートーク(全5回)について、小学館が独占オンライン配信することが決定！
本日、初回分のアーカイブ配信がスタートいたしました。
祖父江 慎さん(ブックデザイナー)、荒俣 宏さん(作家・博物学者)、金原瑞人さん(翻訳家)、ロバート キャンベルさん(日本文学研究者)など、そうそうたるゲストをお迎えして開かれるトークイベント。
リアルタイムでご視聴いただける【ライブ配信】と、イベント終了後、お好きなタイミングでご視聴いただける【アーカイブ配信】の2種のチケットが購入いただけます。
【特設サイト】 https://dps.shogakukan.co.jp/gomitaro50
『きんぎょがにげた』ほか大ベストセラーについての制作秘話や、ここでしか聞くことのできないゲストとのスペシャルトーク。
会場でのリアル参加チケットは完売が続いている人気イベントが、オンラインで視聴できるのはここだけ！
ぜひお楽しください。
【ギャラリートーク詳細】
12月19日（金）／アーカイブ配信中
「歴代編集者の皆さんと、あの絵本はどのように生まれたのか？ 思い出してみる。」
開催日時：実施済み／アーカイブ配信中
ゲスト：歴代編集者の皆さん
12月26日（金）
「祖父江 慎さんをお招きして、紙を素材に印刷という手法を使って【本】を作ることについて、あれこれしてみる。」
開催日時：2025年12月26日(金)
18：00～20：00予定
ゲスト：祖父江 慎さん(ブックデザイナー)
2026年１月9日（金）
「荒俣 宏さんをお招きして、広大な書籍の世界について語り合う。」
開催日時：2026年1月9日(金)
18：00～20：00予定
ゲスト：荒俣 宏さん(作家・博物学者)
2026年1月16日(金)
「金原瑞人さんをお招きして、『JAZZ SONG BOOK』などを巡って、翻訳の楽しみを語る。」
開催日時：2026年1月16日(金)
18：00～20：00予定
ゲスト：金原瑞人さん(翻訳家)
2026年１月30日（金）
「ロバート キャンベルさんをお招きして、言葉の魅力と不思議を考える。」
開催日時：2026年1月30日(金)
18：00～20：00予定
ゲスト：ロバート キャンベルさん(日本文学研究者)
【イベント詳細】
五味太郎 絵本出版年代記展 ON THE TABLE
会場：LURF GALLERY（東京・代官山）
https://lurfgallery.com/blogs/current-exhibitions/gomi-taro