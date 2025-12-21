B2Ê¡²¬¡Ã¹¶¼é¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 ¥·ー¥º¥ó¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« vs.ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¡ÛÀï¤Ï¡¢¡ÈÊ¡²¬ 79-65 ÀÄ¿¹¡É¤ÇÊ¡²¬¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û79-65¡ÚÀÄ¿¹¡Û
1Q 22-17
2Q 20-20
3Q 21-16
4Q 16-12
¡ÚÀïÉ¾¡Û
¡ãÁ°È¾¡ä
GAME1¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿#5¥êー¥É¤¬¡¢º£Àá½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢½øÈ×¤Ï¸ß¤¤¤Ë¹¶¼é¤Ç°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£¥êー¥É¤Î3P¥·¥åー¥È¡¢#34¥¢¥®¥éー¥ë¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë#33²ÃÆ£¤â3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢½ù¡¹¤ËÎ®¤ì¤ÏÊ¡²¬¤Ø·¹¤¯¡£¥êー¥É¤Ï1Q¤À¤±¤Ç11ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢Ê¡²¬¤¬5ÅÀ¥êー¥É¤Ç2Q¤Ø¡£
2Q¤Ï¥¢¥®¥éー¥ë¤Î¥·¥ãー¥×¤Ê¥À¥ó¥¯¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢Â³¤±¤Æ#7À¾Àî¤¬¹â¤¤¥¢ー¥Á¤Î3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¤·¤«¤·ÀÄ¿¹¤¬Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Î®¤ì¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â#8ÀÄÌÚ¤¬¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ø¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌÀ¤±¤Ï¥êー¥É¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò4ËÜÏ¢Â³¤ÇÄÀ¤á¤ÆºÆ¤ÓÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¶¯ÅÙ¤ò¹â¤áÀÄ¿¹¤Ë´ÊÃ±¤ÊÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢½ªÈ×¤ËÀÄ¿¹¡¦#91»ûÅè¤Î3P¥·¥åー¥È¤òµö¤¹¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¥êー¥É¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢À¾Àî¤â²ÃÅÀ¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢Ê¡²¬¤¬5ÅÀ¥êー¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ã¸åÈ¾¡ä
3Q¤Ï¸ß¤¤¤Ë¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÆÀÅÀ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥êー¥É¤¬¸£°ú¤·ÀÄÌÚ¡¢¥¢¥®¥éー¥ë¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÊ¡²¬¤¬²ÃÅÀ¡¢ÅÀº¹¤ò¹¤²¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢ÀÄ¿¹¤âÇ´¤ê¶¯¤¯ÄÉ¿ï¤¹¤ë¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥íー¥ë¤«¤é¥¢¥®¥éー¥ë¤¬¥À¥ó¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢ÀÄ¿¹¡¦»ûÅè¤Î3P¥·¥åー¥È¤Ç±þÀï¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¥êー¥É¤¬3P¥·¥åー¥È¤Ç¤ä¤êÊÖ¤¹¡£#0ÐòÅÄ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤È¡¢¥¢¥®¥éー¥ë¤¬¹â³ÎÎ¨¤Î3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢Î®¤ì¤ÏÊ¡²¬¤Ø¡£¤¿¤Þ¤é¤ºÀÄ¿¹¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£°Ê¹ß¤ÏÀÄ¿¹¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÍ¶È¯¤·¡¢ÐòÅÄ¤Î3P¥·¥åー¥È¤Ç°ì»þ¤Ï15ÅÀº¹¤Ë¡£½ªÈ×¤ÏÁê¼ê¤ÎÈ¿·â¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢Ê¡²¬¤¬10ÅÀ¥êー¥É¤Ç4Q¤Ø¡£
4Q¤ÏÀÄ¿¹¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¢¥®¥éー¥ë¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¥¹¥Ôー¥É¤ò³è¤«¤·¤¿ÀÄÌÚ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ç²ÃÅÀ¤¹¤ë¤¬¡¢ÀÄ¿¹¡¦#22¥Ò¥µ¥¿¥±¤Ë¥À¥ó¥¯¤òµö¤·°ì»þ¤ÏÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÄÌÚ¤¬3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤ÆºÆ¤ÓÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢#1¥±¥êー¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÀÄ¿¹¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈµÍ¤á´ó¤ëÅ¸³«¤Ë¡£½ªÈ×¤Ï¥êー¥É¤¬²Ì´º¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¤·ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Â®¹¶¤«¤é¥¢¥®¥éー¥ë¤¬³Î¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤¹¤ë¡£¥êー¥É¤Ï¤³¤ÎÆü29ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÄÀ¤á¤ë¡£Ê¡²¬¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¾ー¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¯ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÀÄ¿¹¤òÉõ¤¸¡¢Ê¡²¬¤¬Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç²í¿ÍHC
°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥êー¥É¤¬ºòÆü¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤ºÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤äºÙ¤«¤¤½¤Àµ¤ÎÉôÊ¬¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥²ー¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯ºî¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤â¡¢¤¦¤Á¤âÀÄ¿¹¤µ¤ó¤â1¿Í¥í¥¹¥¿ー¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼êÆ±»Î¤Î°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¾¯¤·¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Æü¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Èó¾ï¤Ë·ëÂ«¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JB¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾¡¢ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¹õÃì¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´¨ÃÝ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬¥Áー¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥²ー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Î¥²ー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥Ü¥ó¡¦¥êー¥ÉÁª¼ê
ºòÆü¤ÎÀÜÀï¤«¤é¼è¤êÊÖ¤¹·Á¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç1¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Á¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ûー¥à¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï1»î¹ç¤º¤Ä¤·¤Ã¤«¤êÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀá¤ò2¾¡¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=oS7wDz73sb4 ]
¡Ú¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¡Û
https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505677?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022(https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505677?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022)