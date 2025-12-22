【エデュケーショナルネットワーク】教職員派遣・紹介サービス「E-Staff」を拡大、民間教育関連企業への人材紹介を開始

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社エデュケーショナルネットワーク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大久保忠志）が運営する教職員派遣・紹介サービス「E-Staff （イー・スタッフ）」は、2025年12月22日（月）より、民間の教育関連企業を対象とした人材紹介を開始し、サービスを拡大します。これにより、従来の学校法人向け派遣・紹介サービスに加え、教育業界全体をカバーする人材支援が可能となります。教育の専門性が高い人材を、学校法人や民間企業などの枠を超えて紹介することで、企業・学校、求職者、そして教育業界全体のニーズに応える支援を一層強化します。

サービス拡大の背景

近年、教育業界では AI・ICTの活用、探究学習の拡大、グローバル教育の推進など、急速な社会変化に対応する力が求められています。一方で、慢性的な人材不足が続き、学校法人・教育関連企業の双方で「教育の専門性を持つ人材」の確保が大きな課題となっています。

イー・スタッフは、これまで20年以上にわたり私立学校を中心に人材サービスを展開し、教育機関と教育に関わる人材をつなぐ役割を担ってきました。

2025年12月より、従来の枠にとらわれず、教育を軸に多様なキャリアを志向する人材と、教育分野における新しい採用ニーズを結びつけることを目的に、人材紹介サービスの対象を民間の教育関連企業に拡大します。

サービス拡大の概要

“教育”を軸に、人と社会をつなぐ新しい採用支援を行います。

本サービスでは、イー・スタッフがこれまで行ってきた私立学校への教職員の派遣・紹介に加え、EdTech企業、教材開発会社、学習塾などの民間の教育関連企業へ、営業職・企画職・事務職をはじめとする、幅広い職種に対応する人材紹介を通じた採用支援を行います。

＜特長＞

1.教育業界に特化した精度の高いマッチング

20年以上にわたり教育業界に特化した人材サービスを展開してきたイー・スタッフのノウハウを活用し、教育現場の採用課題や人材特性を深く理解したコーディネーターが、学校法人、教育関連企業それぞれのニーズに即した人材を紹介します。教員免許取得者や教育現場での実務経験を持つ即戦力人材から、教育に関心のある若手人材まで、精度の高いマッチングで幅広く紹介可能です。

2.教育を軸にした多方向キャリアの提示

求職者に対しては、学生時代や学校現場をはじめとするキャリアで培った、教育に関する知識や経験を活かすことが可能な、営業職・企画職・事務職・教材開発職など、多様な職種へのキャリアパスを提案します。教育分野に関わる人が、より柔軟にキャリアを築けるよう支援します。

今後の展開

今後は、全国規模で教育人材の募集・登録を受け付け、教育現場と教育関連企業の多様なニーズに応える人材紹介サービスとして、順次事業を拡大していきます。教育業界の人材不足解消、持続的成長に貢献するとともに、「教育に関わり続けたい」と願う人材の可能性を広げる支援を行います。単なる人材紹介にとどまらず、教育の質の向上と持続可能な人材活用を支えるパートナーとして、新しい価値の提供に取り組んでいきます。

E-Staff（イー・スタッフ）とは

株式会社エデュケーショナルネットワークが運営する教育業界特化の人材サービスブランドです。

・多くの学校に選ばれてきた20年以上の実績

私立学校をはじめとする教育機関に特化し、教職員・学校事務・教育関連企業など、教育分野に関わる多様な人材の紹介・派遣を行ってきました。

2024年度実績：求人数3,900件以上、求人依頼学校数 全国672校（2025年6月時点）

・教育業界との強固なネットワーク

全国の私立学校や教育関連企業と長年にわたり築いた信頼関係に基づき、教育の現場に即した最適な人材マッチングを提供しています。これまでは主に私立学校法人向けに、教員・学校事務・部活動支援員、ICT支援員などをメインに人材派遣・紹介サービスを展開してきました。

イー・スタッフ公式サイト :https://www.e-staff.jp/株式会社エデュケーショナルネットワーク 会社概要

全国の学校、学習塾等の教育機関を顧客として、教材、テストの販売および教職員の紹介・派遣等、幅広い教育支援サービスの提供を行っています。

所在地：東京都千代田区神田猿楽町一丁目5番15号

代表者：代表取締役社長 大久保忠志

設立：2003年5月12日

URL：https://www.e-network.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エデュケーショナルネットワーク

イー・スタッフ東京営業所/大阪営業所

（有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-010930 労働者派遣事業派13-011345 ）

TEL：0120-558-226

（受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00）