栃木県栃木市とピジョンが包括連携協定を締結｜災害時の物資提供をはじめ、子育て支援やフードロス対策での連携を推進

ピジョン株式会社（本社：東京、社長：矢野 亮）と栃木県栃木市（市長：大川 秀子）は、「子育ちに喜びを感じられるまちの実現に向けた包括連携協定書」を2025年12月19日（金）に締結いたしました。フードロス対策として、出荷期限切れ商品の提供や活用、子育て環境の質向上などで連携を強化するほか、協定に基づく「災害時における物資供給に関する覚書」も交わし、地震等の災害発生時、または発生の可能性があるときに物資を提供いたします。当社の子育てに関する知見やノウハウ、資源、サービス等を活用し、平時にも災害時にも、子育て世帯の不安が少しでも和らぐ「赤ちゃんや子どもにやさしい」地域社会を目指します。

【本協定締結の背景】

当社は、「赤ちゃんをいつも真に見つめ続け、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にします」の存在意義に基づき事業を展開しており、近年では、子育てしやすい街の実現などの子育て支援分野で、地方自治体と連携した育児支援を実施しています。また、「あかちゃんの防災」について当社と同じ想いを持つ自治体や企業が協働し、赤ちゃんにやさしいまちづくりを進める取り組みとして、2022年9月1日より「あかちゃんとそなえの輪 推進プロジェクト」を始動。「あかちゃんの防災」に関する社会への定着化を目指した活動を継続的に行っております。

栃木市では、全てのこども・若者が、身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会の実現に向けて、2025年3月に『栃木市こども計画』を策定。計画に基づき、こどもや若者が各ライフステージにおいて豊かに成長し、安心して暮らせる環境を整えるため、様々な施策を展開しています。一方で、特に災害時においては、保護者が安心できる環境を整備するための、ベビー用品を迅速かつ安定的に供給する体制の構築が課題となっていました。

当社の存在意義と、激甚化する災害への備えの重要性を考慮し、災害時に赤ちゃんやそのご家族が直面する課題を少しでも軽減するため、この度の連携協定締結に至りました。なお、当社における災害時の物資供給協定を含めた包括連携協定の締結は、栃木県では初の事例です。

当社は今後も、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にするために、事業活動を行うすべての国・地域において赤ちゃんとご家族を取り巻く社会課題を解決する様々な取り組みを推進してまいります。

■「子育ちに喜びを感じられるまちの実現に向けた包括連携協定書」に基づく連携事項

1. フードロス削減に寄与する出荷期限切れ商品の提供とその利活用に関すること

2. 子育て環境の質の向上に関すること

3. こどもの災害時の備え及び物資供給に関すること

4. SDGsの達成に関すること

5. その他、両者が協議し、必要と認める取組に関すること

■供給要請対象物資 ※カッコ内は主な品種

1. 哺乳びん類（母乳実感、スリムタイプ、災害用授乳カップ）

2. レトルトフード（たべもの全般）

3. 調乳用水（ピュアウォーター2L、500ml）

4. ペットボトル、紙パック飲料（イオン、果汁、お茶類等）

5. おしりふき（おしりナップ）

6. 洗浄消毒用品（洗える除菌料） 等

■調印式でのコメント（要約）

供給要請対象物資

12月19日（金）に栃木市役所で調印式を執り行いました。調印式には、栃木市の大川秀子市長と当社の執行役員 ベビーケア事業本部長 大口将利が出席し、協定書に調印いたしました。

栃木市 大川 秀子 市長

栃木市は、「こどもまんなか社会」を構築するため、地域社会全体でこども・子育てに関わるという意識を共有し、すべてのこども・若者や子育て家庭への支援を推進しています。本協定の名称にある「子育ちに喜びを感じられる」というフレーズは、昨年度策定した『栃木市こども計画』の目標像の一部となっております。本協定締結により、行政と民間が連携して子育て環境の質を向上させるとともに、子育て家庭の負担や不安を減らし、多方面にわたりきめ細やかな支援を提供することで、子育ちに喜びを感じながら、安心して子育てができる環境づくりを進めていきます。

ピジョン株式会社 執行役員 ベビーケア事業本部 本部長 大口 将利

この度、栃木県栃木市様と「子育ちに喜びを感じられるまちの実現に向けた包括連携協定書」を締結できますこと、大変光栄に存じます。栃木市様は、これまでも子育て世帯含む、市民の皆様の安全・安心のため、多角的な施策に尽力されてこられました。当社は、本協定を通じ、当社が長年培ってまいりましたノウハウや経験を還元することで、保護者や地域の皆様が心から「子育ちに喜びを感じられる」環境づくりに貢献したいと考えております。今回の連携が、栃木市様のさらなる発展の一助となりますよう、誠心誠意努めてまいります。

【参考資料】

あかちゃんとそなえの輪 推進プロジェクト宣言

私たちピジョンは、これまで培った赤ちゃんに関する知見やデータを活用し、どんなときも赤ちゃんをまもり、赤ちゃんにやさしい場所をつくり続けるために、「あかちゃんの防災」をはじめとした、もしもへのそなえを広めていくことを宣言いたします。また、同じ想いで「あかちゃんの防災」に取り組む自治体や企業、団体と協力し、赤ちゃんにやさしいまちづくりを進めていくことを宣言いたします。

〈賛同自治体 一覧〉全56自治体

特設ページを見る :https://baby-bousai.info/sonaenowa/

美唄市（北海道）、滝川市（北海道）、登別市（北海道）、外ヶ浜町（青森県）、盛岡市（岩手県）、白石市（宮城県）、西川町（山形県）、朝日町（山形県）、南相馬市（福島県）、常陸大宮市（茨城県）、行方市（茨城県）、伊勢崎市（群馬県）、川越市（埼玉県）、行田市（埼玉県）、所沢市（埼玉県）、草加市（埼玉県）、横瀬町（埼玉県）、上里町（埼玉県）、品川区（東京都）、稲城市（東京都）、鎌倉市（神奈川県）、上越市（新潟県）、佐渡市（新潟県）、滑川市（富山県）、小松市（石川県）、大月市（山梨県）、飛騨市（岐阜県）、蒲郡市（愛知県）、南知多町（愛知県）、守山市（滋賀県）、甲賀市（滋賀県）、笠置町（京都府）、泉大津市（大阪府）、柏原市（大阪府）、東大阪市（大阪府）、岬町（大阪府）、三木市（兵庫県）、川西市（兵庫県）、三田市（兵庫県）、生駒市（奈良県）、宇陀市（奈良県）、川西町（奈良県）、三宅町（奈良県）、和歌山市（和歌山県）、北栄町（鳥取県）、松江市（島根県）、飯南町（島根県）、鏡野町（岡山県）、阿南市（徳島県）、藍住町（徳島県）、東かがわ市（香川県）、松山市（愛媛県）、高知県、宿毛市（高知県）、熊本市（熊本県）、延岡市（宮崎県）

