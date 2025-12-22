Æî°Í´ô ÆÃÊÌÅ¸¡ÖAlgorithm¡×¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹the from ¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹1F¡¦2F¤ÎÎ¾¥Õ¥í¥¢¤ò»È¤¤³«ºÅ¡£
the from ¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Æî °Í´ô¡Ê¤ß¤Ê¤ß ¤¤¤Ö¤¡Ë¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ÖAlgorithm¡×¤ò1F¤ª¤è¤Ó2F¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æî°Í´ô ÆÃÊÌÅ¸¡Ã·Ý½Ñ¤Î³Ë
Æî °Í´ô¡Ê¤ß¤Ê¤ß ¤¤¤Ö¤¡Ë»á¤¬ÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö·Ý½Ñ¤Î³Ë¡×¤È¤¤¤¦Ãµµæ¤Ï¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ÎÆâÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Õ¾Þ¼Ô¼«¿È¤Î»×¹Í¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¹¤ëÌä¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æî»á¤ÎºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä°Õ»×·èÄê¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î³Ë¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤»É·ã¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
the from¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¼«Á³¤Ë¹Ô¤¸ò¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÆî»á¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤ò´ë²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ý½Ñ¤Î³Ë¤òÃµ¤ëÉ½¸½¤È´Õ¾Þ¼Ô¤Î»×¹Í¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤´Õ¾ÞÂÎ¸³¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢Æî»á¤ÎÃµµæ¤Îµ°À×¤òÃ©¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Õ¾Þ¼Ô¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ë¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¦--¤½¤Î¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ð¡ÃÆî °Í´ô
Æî °Í´ô¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¡¤¤¤Ö¤¡Ë
1995Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢ー¥ÈÂç³Ø¤ÇBFA¤ò¼èÆÀ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤Î³Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ³¨²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤Î³Ë¡×¤òÃµµá¤·Â³¤±¤ë²è²È¡¦Æî °Í´ô¡Ê¤ß¤Ê¤ß ¤¤¤Ö¤¡Ë»á¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æî»á¤¬¡¢¤³¤Î¥Æー¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï14ºÐ¤Îº¢¡£¡Ö·Ý½Ñ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºËÜ¼Á¤È¤Ê¤ëÃæ¿´¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢°Ê¹ß°ì´Ó¤·¤Æ¤½¤Î³Ë¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ìËç¤ÎºîÉÊ¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¡×¤ò¼«¿È¤ÎÀ¸³¶¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî»á¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿12¤Î²¾Àâ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¹Í¤Î¹½Â¤¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡× ¡¢´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ò°·¤¦¡ÖÄÀÅÂ¡× ¡¢ËÜ¼Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¡×¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥·¥êー¥º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö·Ý½Ñ¤Î³Ë¡×¤Ø¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºîÉÊÀ©ºî¤È¤Ï¡¢É½¸½¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌä¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¿¼¤¤»×º÷¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¤â¡Ö·Ý½Ñ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Æî °Í´ô»á¤¬Ä¹Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö·Ý½Ñ¤Î³Ë¡×¤Ø¤ÎÃµµá¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¸ÄÅ¸
2015 ¡ÖALGORITHM¡×¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹Ù³°¤Î¸ø±à¡Ê¥²¥ê¥é¸ÄÅ¸¡Ë
2017 ¡ÖDEPOSITION¡×¥É¥éー¥É¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÅìµþ¡Ë
2018 ¡ÖDEPOSITION¡×¥Õ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¡ÖIbuki Minami SOLO EXHIBITION¡×¥É¥éー¥É¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÅìµþ¡Ë
2019 ¡ÖWedding Solo Exhibition¡×¤ß¤¦¤é¤¸¤í¤¦¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÅìµþ¡Ë
2020 ¡ÖRISING¡×À¾Éð½ÂÃ«Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë
2021 ¡ÖIbuki Minami Commission Work¡×À¾Éð½ÂÃ«Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖTORUS¡×À¾Éð½ÂÃ«Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖIMPULSE¡×ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡ÊÂçºå¡Ë
2022 ¡ÖTORUS-B¡×À¾Éð½ÂÃ«Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖYIN¡×rin art association¡Ê¹âºê¡Ë¡ÖYANG¡×¥¬¥Èー¥Õ¥§¥¹¥¿¥Ï¥é¥ÀËÜ¼Ò¥®¥ã¥é¥êー¡Ê¹âºê¡Ë¡Öéº³Ë°ìÇ¡¡×CADANÍ³ÚÄ®¡ÊÅìµþ¡Ë
2023 ¡ÖALGORITHM¡×ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡ÊÂçºå¡Ë¡ÖBRAINSTORM¡×¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡ÖTHE CORE OF PAINTING, THE ORIGIN OF THOUGHT¡×BUM gallery¡Ê¥½¥¦¥ë¡Ë
2024 ¡ÖALGORITHM¡×À¾Éð½ÂÃ«Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë
¼ç¤Ê¥°¥ëー¥×Å¸
2016 ¡ÖIBA¡×3331¥¢ー¥ÄÀéÂåÅÄ¡ÊÅìµþ¡Ë
2017 ¡ÖClematis¡×¥Ï¥í¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖAAU Spring Show¡×¥¢¥Æ¥ê¥¢¥®¥ã¥é¥êー¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
2021 ¡Önine colors¡×À¾Éð½ÂÃ«Èþ½Ñ²èÏ¡ÊÅìµþ¡Ë¡Öconstellation#02¡×rin art association¡Ê¹âºê¡Ë¡ÖYoung Okazaki vol.01¡×MtK Contemporary Art¡ÊµþÅÔ¡Ë
2022 ¡ÖOKETA COLLECTION : THE SIRIUS¡×¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡ÊÅìµþ¡Ë¡ÖÆî°Í´ô¡¡¹â¶¶¼þÊ¿¡¡Æó¿ÍÅ¸¡× ¥®¥ã¥é¥êーÏÂÅÄ¡ÊÅìµþ¡Ë
¼ç¤Ê¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢
2024¡¡¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢Åìµþ¡ÊÅìµþ¡ËÂæËÌáÄÂå¡ÊÂæËÌ¡Ë
¼ç¤Ê¼ýÂ¢Àè
·²ÇÏ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê·²ÇÏ¡Ë
µþÅÔµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡ÊµþÅÔ¡Ë
³«ºÅ²ñ¾ì¤Î¾Ò²ð¡Ã¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Öthe from¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í·¤Ö¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤ë¡¢¼«Í³¤Ê¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡£
¡ÈÍ·¤Ó¤È»Å»ö¤Î¤¢¤¤¤À¡É¤Ë¤¢¤ë¡¢¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê¾ì½ê――¤½¤ì¤¬¡¢the from¤Ç¤¹¡£
the from¤Ï¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¯¤¯»þ´Ö¤È¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Î¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Î»Å»ö¤ä¥Áー¥à¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Â©È´¤¤ä¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤â¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Work¡Ê»Å»ö¡Ë¡ÜPlay¡ÊÍ·¤Ó¡Ë¡áWorkPlay¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¡¢¤Ò¤é¤á¤¤ä½Ð²ñ¤¤¡¢À®Ä¹¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿ï½ê¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
the from¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î»Å»ö¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¿Í¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È·Ò¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
the from ¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹ 1F¡¦2F¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
the from ¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹¤Ï¡¢1F¤È2F¤Î2¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
the from ¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹1F
1F¤Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ªー¥×¥ó¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓ¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÀÊ¤òÈ÷¤¨¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
the from ¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹2F
2F¤Ï¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¯¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ë¥¿ーÉÕ¤¤ÎÈ¾¸Ä¼¼ÀÊ¤òËÉÙ¤ËÈ÷¤¨¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ë¤â²÷Å¬¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÀÚ¤ÊPC¤ä½ñÎà¤ò°Â¿´¤·¤ÆÊÝ´É¤Ç¤¤ë¸Ä¼¼ÀÊ¡Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
the from ¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹ 2F
¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹
¥®¥ã¥é¥êー¤Î»ý¤ÄÍ·¤Ó¿´¤È¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Æ¯¤¯»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤»É·ã¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÏÄê´üÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤äÀ¤³¦´Ñ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æî°Í´ô ÆÃÊÌÅ¸¡ÃAlgorithm
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～19:00
²ñ¾ì¡§the from ¾¼ÏÂÄÌ¤êÅ¹ 1F¡¦2F
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¡¦·úÊª
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§070-9383-0410¡Ê10:00～19:00¡Ë¡¿ info@the-building.co.jp
