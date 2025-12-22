2026年度の役員体制に関するお知らせ
株式会社電通デジタル
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121065/table/229_1_ace8296c2e210c4abd4f12ae4e4766a6.jpg?v=202512220422 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121065/table/229_2_ded80379f517323a594cfb16e2644493.jpg?v=202512220422 ]
株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒）は、株主総会において2026年度の役員体制を決定いたしましたのでお知らせします。
1．取締役・監査役の新体制について（2026年1月1日付）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121065/table/229_1_ace8296c2e210c4abd4f12ae4e4766a6.jpg?v=202512220422 ]
*は新任
2．取締役の退任について（2025年12月31日付）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121065/table/229_2_ded80379f517323a594cfb16e2644493.jpg?v=202512220422 ]