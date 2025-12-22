【現役大学生が開発】検索に疲れない店探しを。AI×ショート動画×マップのグルメアプリ「ペコナビ」リリース

Yappe株式会社

Yappe株式会社（本社：福島県郡山市、代表取締役：隂山弘暉）は、SNSの反応や口コミ、写真・動画などインターネット上の公開情報をAIが横断的に分析し、飲食店が「どのような理由・傾向で支持されているのか」を地図上で見られるマップ型グルメアプリ「ペコナビ」を、2025年12月19日（金）に正式リリースいたしました。

「ペコナビ」は、単に話題店を並べるのではなく、評価の“中身”を分解して可視化することで、ユーザーが目的や気分に合ったお店を直感的に選べる体験を提供します。

ペコナビとは？

ペコナビは、SNS・口コミ・写真・動画などネット上に散在する飲食店情報をAIが分析し、「なぜ評価されているのか（評価の傾向）」をカテゴリ別に整理して、マップ上で見られるグルメアプリです。

高評価を一括りにせず、たとえば「話題性（SNSで拡散されやすい）」「安心感（口コミ評価が安定している）」「地元視点（地域で継続的に支持される）」など、性質の異なる評価を分けて表示することで、ユーザーが目的や気分に合ったお店を直感的に選べる体験を提供します。

ダウンロードはこちら :https://onelink.to/n3wfdn

ペコナビの特徴

１. 公開情報をAIが整理し、評価の傾向をマップ上で可視化

ペコナビでは、SNSの投稿や口コミ、写真・動画などの公開情報をAIが分析・整理し、飲食店の評価を傾向としてマップ上に可視化しています。

その結果を「SNSで話題」「地元の人に人気」「はずさない」などのカテゴリとして表示し、直感的にお店を探せる体験を提供します。

２. ショート動画起点で、確認・比較・来店判断まで一画面で完結

ショート動画でお店の雰囲気を知り、気になったらそのまま口コミや評価、場所を確認する。

ペコナビは、こうした自然な流れを一つの画面にまとめ、動画で惹かれたお店を、比較から来店判断までスムーズにつなげます。

複数のアプリや検索結果を行き来することなく、直感を逃さないお店選び体験を提供します。

お店選びのプロセスは、こう変わります

これまでのお店選びでは、検索結果やランキングを見比べ、口コミを一つずつ確認しながら判断する必要がありました。

ペコナビでは、複数の評価や反応をAIが整理し、その傾向をマップ上に可視化。検索に時間をかけることなく、直感的にお店を選ぶことができます。

ランキングや広告表示を前提とせず、評価の理由や傾向を理解したうえで選べる点が、ペコナビならではの特徴です。

サービス立ち上げの背景

SNSの普及により、飲食店に関する情報はこれまでになく増えています。

一方で、「どの評価を信じればいいのか分からない」「話題でも本当に良い店なのか判断しづらい」と感じる場面も増えています。

ペコナビは、こうした迷いの原因が「情報の量」ではなく、評価の中身や理由が見えにくいことにあると考えました。

そこで、評価をただ集めるのではなく、その傾向や性質ごとに整理・可視化するというアプローチで、お店選びの負担を減らすことを目指しています。

本サービスは、SNSを日常的に活用する現役大学生・若い世代を中心としたチームが、「自分たちが本当に使いたいお店選びアプリとは何か」という視点から企画・開発しました。

2025年12月19日に開催した弊社1周年パーティーの場にて先行リリースを行い、来場者からは「評価の理由が分かりやすい」「地元の人に支持されているお店を見つけやすい」といった声が寄せられています。

Yappe株式会社 代表取締役 隂山弘暉のコメント

上京してから、お店選びは人の紹介かSNS検索に偏り、忙しい時ほど同じ店に集中するループが続いていました。

ペコナビは、バズや数字だけに振り回されず、なぜ評価されているのかをわかりやすく理解したうえで選べる体験をつくりたいという想いから生まれました。日常の選択を少し楽にするプロダクトとして、改善を続けていきます。

今後の展開

今後は、対応エリアの拡大、分析精度の向上、ユーザー行動データを活かした機能改善などを進め、より多くの人にとって信頼できるお店選びの基盤となることを目指します。

現在は、東京都23区のうち主要駅周辺から対応しており、今後、順次対応エリアを拡大していく予定です。対応エリアの追加情報については、公式Xにて随時お知らせします。

サービス概要

サービス名：ペコナビ

提供開始日：2025年12月19日（金）

対応OS：iOS（※Androidは順次対応予定）

ダウンロードはこちら：https://onelink.to/n3wfdn

公式X：https://x.com/pekonavi

Yappe株式会社 会社概要

会社名：Yappe株式会社

代表者：代表取締役 隂山弘暉

設立：2024年12月

所在地：福島県郡山市石渕町1-9

Webサイト：https://yappe-inc.jp/

・Google は Google LLC の商標です。

・本サービスは、各プラットフォーム提供企業からの公式な承認・協賛を受けたものではありません。公開されている情報をもとに、独自に分析・整理して表示しています。