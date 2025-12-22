「B.LEAGUE DRAFT 2026」参加のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

この度、琉球ゴールデンキングスは2026年1月29日(木)に開催される「B.LEAGUE DRAFT 2026」に参加することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。また、本ドラフトに向け、本日12月22日(月)に開催されました「B.LEAGUE DRAFT 2026 LOTTERY」の結果、キングスの指名順位は第1巡目全体20位に決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

本ドラフトは、2026-27シーズンより開幕する新たなリーグ構造「B.PREMIER」において、新人選手獲得の機会を均等にし、将来的な戦力均衡を図ることを目的として導入される制度です。対象となるのは日本国籍を持つ高校3年生～大学4年生、およびプロ2年目までの選手たちです。次世代の日本バスケットボール界を担う若き選手たちが集う本ドラフトには、23クラブが参加を予定しています。

■B.LEAGUE DRAFT 2026 概要

日時：2026年1月29日(木)

場所：Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）

配信：バスケットLIVE、スポーツナビ、B.LEAGUE 公式YouTube

▽公式サイトはこちら

https://www.bleague.jp/draft2026/