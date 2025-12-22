パパネッツ、ロゴマークをリニューアル

株式会社パパネッツ



不動産管理会社の物件点検業務の代行サービス及び高級家具などの配送を全国に展開する株式会社パパネッツ（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：伊藤裕昭、以下パパネッツ）は、2025年12月15日（月）にロゴマークをリニューアルしました。

パパネッツ 新ロゴマーク

新しいロゴマークについて

パパネッツは、1995年12月「株式会社三協マイスタッフ」の商号で、埼玉県越谷市に設立いたしました。2013年12月現在の社名（株式会社パパネッツ）に商号変更をし、本年（2025年）12月に設立から30年を迎えました。30周年という節目に、「あらゆるお困りごとを解決する 大いなる御用聴きカンパニー」のパーパスを実現し、さらなる成長を目指す姿勢と想いを込め、ロゴマークをリニューアルいたしました。

パパネッツの新しいロゴマークは「想いをつなぐ幸せの象」を表現しています。

お客様の想い、パートナーの想い、様々な人の想いを背中に載せてつなぎ、みんなを幸せにする象です。一目で象に見えるように、長い鼻を残しながら、口元に牙をアレンジしています。右上の丸は、「想い」のシンボルとして、またはハートを体にした人の顔のように見えるようにレイアウトしています。全体の骨格は、美しく見えるとされる黄金比で構成しています（商標登録申請中）。

ロゴマークは全体を黄金比で構成

パパネッツはこれからも「地域から深く求められる御用聴きカンパニー」として、お客様に寄り添い、活動を続けてまいります。

パパネッツについて

パパネッツは、不動産管理会社やハウスメーカーなど、不動産関連の企業のノンコア業務を、全国規模で引き受けている企業です。業務は、各地のパパネッツ・パートナー（個人事業主など）と協力、また不動産巡回管理システム「じゅん君」を開発・運用するなど、高い生産性を上げる仕組みを強みにしています。2025年3月福岡証券取引所Q-Boardに上場し、さらなる成長を目指しています。

企業サイト：https://papanets.co.jp