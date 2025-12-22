横浜赤レンガ倉庫で開催されるイベント「酒処 鍋小屋 ２０２６」と連携したおトクで便利な企画乗車券「横浜赤レンガ倉庫おでかけチケット」をデジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」で１月９日から発売します

東急株式会社

東急電鉄株式会社（以下、東急電鉄）、横浜高速鉄道株式会社、株式会社横浜赤レンガは、２０２６年１月１７日（土）から２月１日（日）まで横浜赤レンガ倉庫で開催する、ご当地鍋１８種と１００種を超える日本酒を楽しめるイベント「酒処 鍋小屋 ２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ダイショー」（以下、「鍋小屋」）で使える「ちょい鍋チケット」と、横浜赤レンガ倉庫１・２号館内で使える「お買物券」および乗車券がセットになったおトクなチケット「横浜赤レンガ倉庫おでかけチケット」（以下、本チケット）を東急電鉄が提供するデジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」（以下、

「Ｑ ＳＫＩＰ」※１）の販売サイト上で、２０２６年１月９日(金)から期間限定で発売します。

本チケットは、東急線・みなとみらい線全線が１日乗り降り自由な「東急線みなとみらい線ワンデーパス」（１，１９０円）またはみなとみらい線が１日乗り降り自由な「みなとみらい線一日乗車券」

（４６０円）に、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で１月１７日（土）から開催する「鍋小屋」でミニ鍋が楽しめる「ちょい鍋チケット」１枚（７３３円相当）に横浜赤レンガ倉庫１・２号館内の対象店舗で使える「お買物券」（１，０００円分）を組み合わせたおトクなデジタルチケットです。

ご利用の際は、「Ｑ ＳＫＩＰ」の販売サイト上で、クレジットカードを使用して乗車前に本チケットをご購入いただき、入出場時に「スマートフォンなどに表示されるＱＲコード※２」を対象改札機の読取部にかざしていただくことで、券売機や窓口を介さずスムーズに電車をご利用いただけます。また、各チケット交換場所で「Ｑ ＳＫＩＰ」の購入画面をご提示いただくことで、「ちょい鍋チケット」、「お買物券」との交換ができ、お楽しみいただけます。

今後もお客さまのニーズに柔軟に対応できるデジタルチケットの特長を生かし、「人」「まち」「交通」をデジタルでつなぐ乗車サービスの構築を通じて、横浜赤レンガ倉庫で開催するイベントなどと連携した商品の販売を検討し、横浜・みなとみらいエリアの地域活性化・移動需要の創出を目指します。

本チケットの概要は別紙のとおりです。

※１ 事前決済にて提供しているデジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」は、「ＱＲコード」での乗車に限定したサービスです。

※２ 「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標・ＪＩＳ、ＩＳＯ規格です。

【別紙】

■「横浜赤レンガ倉庫おでかけチケット」

（１）発売期間：２０２６年１月９日（金）１０：００～１月３１日（土）

※予定販売数１，０００枚に達し次第、終了となります。

（２）発売場所：デジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」の販売サイト（https://www.q-skip.tokyu.co.jp/）

（３）発売金額：１.東急線・みなとみらい線全線が１日乗り降り自由な「東急線みなとみらい線ワンデーパス」

＋「ちょい鍋チケット」１枚

＋横浜赤レンガ倉庫１・２号館内の対象店舗で使える「お買物券」１，０００円分

発売金額：２，７００円（税込）

２.みなとみらい線が１日乗り降り自由な「みなとみらい線一日乗車券」

＋「ちょい鍋チケット」１枚

＋横浜赤レンガ倉庫１・２号館内の対象店舗で使える「お買物券」１，０００円分

発売金額：１,９７０円（税込）

（４）有効期間：乗車券に記載された有効期間のうち１日限り有効

（５）内容：「東急線みなとみらい線ワンデーパス」（１，１９０円）または「みなとみらい線一日乗車券」（４６０円）

に、「鍋小屋」で使える「ちょい鍋チケット」１枚（７３３円相当）と横浜赤レンガ倉庫１・２号館内の対象

店舗で使える「お買物券」（１，０００円分）がセットになった企画乗車券

（６）対象店舗一覧：「ちょい鍋チケット」：「鍋小屋」会場内対象１８店舗

「お買物券」：横浜赤レンガ倉庫１・２号館の各店舗にてご利用いただけます。

（２号館３階 ＳＨＯＧＵＮ ＢＵＲＧＥＲ、２号館２階 ＫＥＮＥLＥ ＳＴＡＮＤは対象外）

※１号館２階スペース、３階ホール、イベント広場ではご利用いただけません。

（７）利用方法：１.「Ｑ ＳＫＩＰ」の販売サイト上で、クレジットカードを使用して本チケットをご購入ください。

２.電車ご利用時は、スマートフォンなどに表示される「ＱＲコード」を対象改札機の読取部にかざしてください。

３.「ちょい鍋チケット」と「お買物券」は、商品と引き換え可能な引換券とお買物券へ交換の上、ご利用いただけます。「ちょい鍋チケット」は「鍋小屋」会場ちょい鍋・ちょい呑みチケット販売所で、横浜赤レンガ倉庫１・２号館内の対象店舗で使える「お買物券」は横浜赤レンガ倉庫２号館１階インフォメーションで「Ｑ ＳＫＩＰ」の販売サイトの購入画面をそれぞれご提示いただき、引き換えいただけます。

■デジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」

「Ｑ ＳＫＩＰ」は、東急電鉄の販売サイトで事前に乗車券をクレジットカードで購入し、「ＱＲコード」で改札機を通過する乗車サービスで、券売機や窓口を介さずスムーズに鉄道をご利用いただけます。東急線全線のほか、みなとみらい線全線が１日乗り降り自由なデジタルチケットや、沿線のお出かけ施設・地元の店舗利用チケットと乗車券がセットになったデジタルチケットなどの多様な商品サービスを取り扱っています。

公式サイト：https://www.q-skip.tokyu.co.jp/

■「酒処 鍋小屋 ２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ダイショー」開催概要

・開催場所：横浜赤レンガ倉庫イベント広場（神奈川県横浜市中区新港1‐1）

・開催期間：２０２６年１月１７日（土）～２月１日（日） 計１６日間

・営業時間：平日１２：００～２１：００（Ｌ．Ｏ ２０：３０）、土日１１：００～２１：００（Ｌ．Ｏ ２０：３０）

・入場料：無料※飲食・物販代などは別途

・主催：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

・特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/168

■横浜赤レンガ倉庫 施設概要

・施設名：横浜赤レンガ倉庫

・所在地：神奈川県横浜市中区新港1‐1

・営業時間：１号館 １０：００～１９：００、２号館 １１：００～２０：００

※カフェ・レストランは店舗により異なります。

※１号館ホール・スペースは催事により異なります。

※営業時間は変更となる可能性があります。

・公式サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp

以 上