『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』が40%オフでセール初登場！「セガ Winter Sale」開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Nintendo Switch(TM)2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ Winter Sale」を開催中です。

セガから、プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイやロールバックネットコードに対応した『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』が40%オフでセールに初登場します。

また、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディションが60%オフ、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが特別価格でラインナップされています。

アトラスから、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む３部門で受賞した『メタファー：リファンタジオ』が50%オフ、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が40％オフで登場します。

セール対象タイトル、セール対象期間、割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/)をご確認ください。

「ダウンロード版セール特設サイト」

■PS5(R)『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

■PS5(R)/PS4(R)『メタファー：リファンタジオ』

■PS5(R)/PS4(R)『ペルソナ３ リロード』

ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。