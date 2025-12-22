合同会社レクソル‐LEXSOL COMPANY GROUP‐が、東住吉にショールーム開設を発表。2026年新築マンションブランド、リノベーションブランドリリース予定！

合同会社レクソル

不動産業、建築業におけるワンストップソリューションでサービスを提供する合同会社レクソルLEXSOL COMPANY GROUP（本社：大阪府大阪市、代表執行役員CEO：田中一雅、以下レクソル）は、ショールームの開設を発表。2026年新築マンションブランド、リノベーションブランドリリース予定！

不動産のオールラウンダーとして、大阪市東住吉区駒川に本社を置く、合同会社レクソル‐LEXSOL COMPANY GROUP‐が、重厚感.質感.佇まい.魅せ方.細部にまで行き届く繊細な職人技を活かした自社施工のショールームの開設を発表致しました。

エントランス イメージパース

当初の予定は、住宅展示場(モデルハウス)を建築予定だったが、様々なお客様より住宅展示場(モデルハウス)は“現実離れ”との声が多く、方向性をシフトし2026年リリース予定のアパート経営、新築マンションブランド及びリノベーションブランド開設に伴い、注文住宅、分譲住宅に於いてもレクソルが行う自社施工の技術をご反響頂くお客様に見て頂きたいの思いで、本社事務所を全てのスケルトン工事を行い、ショールーム兼本社とし2025年12月26日開設する運びになりました。

解体中の旧本社

3つの空間をイメージしデザイン施工を施された空間演出は、レクソルが得意とする空間創り、魅せ方、職人技が分かりやすく反映されているショールームになります。

Meeting RoomイメージパーツCONTRACT ROOM イメージパース

限られた空間に最大限の技術を詰めたショールームであり、更に来年リリース予定のブランド展開にも大きく反映し様々な不動産、建築をお考えの方のキーマンになれるようスタッフ一同精進致します。

企業説明

大阪市東住吉区で不動産販売・不動産買取・不動産企画・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産管理・注文住宅・リノベーション・大規模修繕・相続対策等、不動産のオールラウンダーとしてワンストップソリューションで全て1社で完結させることでコストの削減を行いハイクオリティ・ローコストで商品提供を行っています。

会社概要

会社名：合同会社レクソル | レクソルカンパニーグループ

代表執行役員CEO：田中一雅

所在地：大阪市東住吉区駒川4丁目5-6 エンプラスビル2階

URL：ホームページ(https://www.lexsol.info/)