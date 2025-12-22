『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』元サッカー日本代表 槙野智章さんと、チーフ・ウイコレ・オフィサーの有田さん・山崎さんのコラボ動画を公開！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、『ウイコレ』）でチーフ・ウイコレ・オフィサーを務めるお笑い芸人の有田哲平さん・山崎弘也さんと、元サッカー日本代表の槙野智章さんによるコラボ動画を公式YouTube「eFootballチャンネル」で公開したことをお知らせします。

サッカー解説者としても活躍する槙野さんと、『ウイコレ』からサッカー情報を得ているという有田さん・山崎さんの止まらぬサッカートークや、白熱の『ウイコレ』対戦など見どころ満載の動画になっていますので、ぜひご覧ください。

また12月26日（金）からは、年末年始の恒例ゲーム内イベント「2025→2026 FEST」を開催します。

期間中ログインするだけで「グレード114以上★5確定ガチャ」がもらえる「2025→2026 FESTログインボーナス」や、強力なナショナルシリーズの限定カードが復活する「年末ナショナル復刻11連ガチャ」などの豪華キャンペーンを実施予定ですので、この機会をお見逃しなく！

年末年始はぜひ、『ウイコレ』をお楽しみください！

サッカートークが止まらない!?

槙野智章さんとのコラボ動画を公開中！

「チーフ・ウイコレ・オフィサー」を務める有田哲平さん・山崎弘也さんと、元サッカー日本代表の槙野智章さんとのコラボ動画を公式YouTube「eFootballチャンネル」で公開！

サッカー解説者としても活躍する槙野さんの専門的なサッカー知識と、『ウイコレ』でディープなサッカー知識を得たという有田さん・山崎さんが大盛り上がりするサッカー談義は必見です！

さらに世界トップレベルの『ウイコレ』プレーヤーである有田さん・山崎さんと、今回のコラボのために渾身のスカッドを組んだ槙野さんとの、リアルサッカーとは一味違った対戦もお見逃しなく！

動画はコチラ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yKb8r-lxxdw ]

12月26日（金）から「2025→2026 FEST」開催！

■2025→2026 FESTログインボーナス

期間中ログインするだけで、「グレード114以上★5確定ガチャ」や「グレード113以上★5レギュラーシリーズ確定ガチャ」などが手に入ります。

期間: 2025年12月26日（金）メンテナンス終了後～

■年末ナショナル復刻11連ガチャ

強力なナショナルシリーズの限定カードを一部復刻！

期間: 2025年12月26日（金）メンテナンス終了後～

■2025→FEST プレゼントマッチ

ナショナル復刻11連ガチャの開催を記念して、厳選ナショナル選手のグローリーカードをランダムで2枚をプレゼント！

期間: 2025年12月26日（金）メンテナンス終了後～

配信開始8周年を記念したキャンペーンも引き続き開催中！

配信開始8周年を記念したキャンペーンも引き続き開催中です。

期間中ログインした方に8周年の感謝を込めて888PBをプレゼントする「8周年記念 888PBプレゼント」や、10日間毎日「★5選手」や、「★5確定ガチャ」がもらえる「スペシャルデイリーギフト」など、今からゲームを始めても楽しめるキャンペーンを開催しています！

「8周年記念 888PBプレゼント」・ 「スペシャルデイリーギフト」開催期間: ～2026年1月13日（火）2:59

※キャンペーンの詳細は『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』ゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

【モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』について】

『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』は、世界の人気選手カードを実写で収録。

世界王者を争う強豪ナショナルチームはもちろん、人気クラブチームのスター選手を実写カードで収録しています。

また、「eFootball(TM)」をベースにした3DCGを活用。リアルなグラフィックだけではなく、スタジアムの歓声や実況が試合を盛り上げてくれます。

選手と戦術を組み合わせてフォーメーションを組んだら、試合はコンピューターにお任せ。ちょっとした空き時間にも楽しんでいただけます。



■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式HP： https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式X：@OfficialWecc

タイトル：eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2017年10月30日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：Android（7.0以降）、iOS（13.0以降）

権利表記：All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment