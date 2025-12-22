【ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン×ラ・テラスホール神戸】STRAWBERRY RED BUFFET 2026　～大人気イベント！今年はラスイートルパンビルでも初開催！！～

株式会社ラスイート◆PDF版ダウンロード :https://prtimes.jp/a/?f=d24670-464-94bc7ee197dda7e25f500cfc265f3589.pdf

ラ・スイート神戸オーシャンズガーデンとラ・テラスホール神戸（所在地：神戸市中央区）は2026年1月から4月まで「STRAWBERRY RED BUFFET 2026～きらめくイチゴとショコラの誘惑～」を開催いたします。

ラ・スイート神戸オーシャンズガーデンで毎年ご好評いただいているストロベリーレッドブッフェの今年のテーマは「イチゴとショコラ」。世界のチョコレートからパティシエが厳選した4社のチョコレートと旬のイチゴのコラボレーションをお届けします。今回は、今年3月に開業したラスイートルパンビル3階のラ・テラスホール神戸でも開催いたします。

両館それぞれのパティシエや料理長が腕を振るう自慢のスイーツとセイボリーをご堪能ください。

STRAWBERRY RED BUFFET 2026 ～きらめくイチゴとショコラの誘惑～

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/464_1_c2915846f29d9c11f6ebffe8b37e0b1d.jpg?v=202512220422 ]

ラ・テラスホール神戸（ラスイートルパンビル3階）ラスイートルパンビル（外観）ラ・テラスホール神戸

イチゴとチョコをふんだんに使ったスイーツのほか、会場から臨む神戸港の風景と「レストランカフェテラス アミ神戸（同ビル2階）」で人気を博しているピッツァをはじめとしたフードもお愉しみいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/464_2_d3cd5e6ad9c8229a7669316845728b67.jpg?v=202512220422 ]

ラ・スイート神戸オーシャンズガーデンラ・スイート神戸オーシャンズガーデン（入口）ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン（オーシャンズホール）

協力4社の厳選したチョコレートを食べ比べられるよう、各社のチョコを使用したボンボンショコラを

ウエルカムスイーツとして用意するなど、各社のチョコレートとイチゴのマリアージュをお愉しみいただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/464_3_70c65c88e06cae0a5ca9d25a4f43cc15.jpg?v=202512220422 ]

＜ラスイートルパンビル＞

2025年3月12日開業。姉妹施設の天然温泉旅館「神戸みなと温泉 蓮」の北側に位置する4階建てのビル。1階には「ル・パン総本店」、2階には抜群の眺望を誇る「レストランカフェテラス アミ神戸」、3階には多目的ホール「ラ・テラスホール神戸」、4階には絶景ビアガーデンを開催中の「ルーフトップ レストランバー エス神戸」がある。

公式HP：https://www.l-s.jp/lepan/lasuitelepan/

＜ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン＞

美しい神戸港に270度囲まれたラ・スイート神戸オーシャンズガーデンは、ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランドの別邸として、2015年に誕生。

ラ・スイートホスピタリティーならではの最上級のサーヴィスと、厳選した兵庫の食材をベースにフレンチと和の伝統との調和が心に残るレセプションを彩ります。

オーシャンビューのチャペルや上質さをまとった宴会場で、開放感に溢れた大規模な国際会議や展示会などのイベントはもちろん、カジュアルなパーティーまでお客様のご要望に応じて様々なスタイルでご利用いただけます。

ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン公式HP：https://oceansgarden.jp/

