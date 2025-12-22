「SWIMMER」のキャラ福くじが新登場！ミニストップ、ホビーショップ・書店等にて2025年12月13日(土)より発売中♪

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」は、限定アイテムが当たるキャラ福くじ「SWIMMER Ribbon」をミニストップ、ホビーショップ・書店等にて2025年12月13日(土)より発売中です！

“かわいいがぎゅっ！”とつまったアイテムがたくさん登場♪

”はずれなし”なので、ぜひチャレンジしてみてください(ハート)

【商品詳細】

・商品名：キャラ福くじ「SWIMMER Ribbon」

・価格：1回770円(税込)

・発売日：2025年12月13日(土)～

※順次展開開始、なくなり次第終了となります。

販売場所はこちら！ :https://www.fancy-fukuya.co.jp/locate/202512swimmer_kuji/

【景品紹介】

【A賞】<全1種>：「フリル付きBIGクッション」

【B賞】<全4種>：「マスコットぬいぐるみ」

【C賞】<全4種>：「リボンポーチ」

【D賞】<全4種>：「サガラ刺繡コースター」

【E賞】<全8種>：「ハンドタオル」

【F賞】<全10種>：「アクリルキーホルダー」

【ラスト福賞】＜全1種＞：「ブランケット」

最後のくじを引いた人が必ずもらえるラスト福賞

【アンケートキャンペーン】

くじを購入し、くじ券のQRコードからアンケートに答えて下さった方の中から抽選で5名様に「D賞サガラ刺繡コースター」コンプリートセットが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします！

応募期間：2025年12月13日(土)～2026年1月13日(火）

※FUKUYA ONLINEへの会員登録（無料）が必要です。

※キャンペーンの締め切りには期日があります。

※ご当選者様につきましては2月上旬以降にメールアドレス宛にご連絡させていただきます。

【『フクヤキャラ福くじ』について】

『フクヤキャラ福くじ』 は、株式会社フクヤが企画製造販売する店頭で購入できるくじです。

公式サイト：https://www.fancy-fukuya.co.jp/topics/c/cat05/

公式 X ：https://x.com/fukuya_kuji

※画像はイメージです。

※展開日や展開内容は予告無く変更させていただくことがございます。

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【SWIMMER 公式SNS】

公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)

公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.