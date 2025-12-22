日々の生活をより便利でお得にする「d バリューパス」の提供を開始

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ドコモが提供する「スゴ得コンテンツ」をリニューアルし、日々の生活をより便利でお得にする「dバリューパス」を2026年3月1日（日曜）から、月額550円（税込）で提供します。「dバリューパス」は、これまでに「スゴ得コンテンツ」で提供してきたサービスをそのままに、新たによりお得なクーポンや特典などを追加します。

なお、「dバリューパス」の提供開始に伴い、「スゴ得コンテンツ」に加え「my daiz（マイデイズ）」「クラウド容量オプション」をセットにした「いちおしパック」は「dバリューパスパック」に名称を変更し、月額682円（税込）で提供します。

「dバリューパス」は、日々の生活をより便利でお得にするサービスで、月額550円（税込）※1※2でご利用になれます。これまで「スゴ得コンテンツ」で提供してきた約900種類のクーポンや約150種類のコンテンツはそのままに、コンビニや飲食店、映画館で使えるクーポンを拡充するほか、「d払い」などの利用で貯まるポイント特典などを追加します。さらにモバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」※3※4の使い放題など、日常のあらゆるシーンをカバーする特典を取り揃え、使うたびにおトクを感じていただけるサービスへ生まれ変わります。

「dバリューパス」はドコモの回線契約をお持ちでないお客さまもご利用可能です。

＜dバリューパスで提供する主な特典※5＞

■コンビニなどで毎日使える割引クーポン

・コンビニの様々な商品にご利用いただける100円お買い物券など、お得なクーポンが当たる抽選を毎

日開催

・毎週金曜日には、からあげやコーヒーなどのコンビニ人気商品を約10万人に抽選でプレゼント

・コンビニやドトールコーヒーショップ、松屋などの飲食店、レジャー施設でご利用になれる約900種

類以上のクーポンを提供

・全国の映画館でご利用可能な最大500円の鑑賞割引クーポンを提供

■d払いなどの利用で貯まるポイント特典

・街のお店でのお買い物にて「d払い」を使った場合、1ポイントから最大700ポイントがdポイント

（期間・用途限定）で還元される外れなしの抽選を実施

・総合通販サイト「dショッピング」でのお買物で、通常進呈されるポイントに加え、購入額の1%を

dポイント（期間・用途限定） で最大600ポイント還元

・「dショッピング」でお買い物された翌月に、「dショッピング」でご利用いただける600円割引クー

ポンを進呈

■モバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」※3※4の使い放題

・駅やコンビニなど、全国に約5万5千台設置されている「CHARGESPOT」が使い放題

■ドコモ提供サービスでの特典

・国内最大級のアニメ見放題サービス※6「dアニメストア」や、スポーツ振興くじ「ドコモスポーツく

じ」、マンガ・小説などの電子書籍が読める「dブック」 などでご利用いただけるクーポンを進呈

・スマホの写真からかんたんにフォトブックがつくれる「dフォト」や、人気雑誌読み放題の「dマガジ

ン」のご利用でdポイント（期間・用途限定）を還元

なお、今回の「スゴ得コンテンツ」のサービスリニューアルに伴い、「スゴ得コンテンツリニューアル決定記念！100万pt山分けキャンペーン」を2025年12月22日（月曜）午後2時00分から2026年2月27日（金曜）午前10時59分まで開催します。キャンペーンサイトからエントリーいただいた「スゴ得コンテンツ」のご契約者さま※7でdポイント（期間・用途限定）総額100万ポイントを山分けし、進呈※8※9※10します。キャンペーンに関する詳細は別紙およびキャンペーンサイトをご確認ください。

＜「スゴ得コンテンツリニューアル決定記念！100万pt山分けキャンペーン」サイト＞

https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/cam/sugotoku/901/cpn-thanks-251222-redirect.html

「dバリューパス」に関する詳細は別紙またはサービスサイトをご確認ください。また今後追加されるサービスや特典については、サービスサイトにて順次お知らせします。

＜サービスサイト＞

https://www.sugotoku.docomo.ne.jp(https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/top.html)

ドコモは今後も、あらゆるライフステージのお客さまに寄り添い、「dバリューパス」を通じてお客さまの毎日がお得で、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 「dバリューパス」「dバリューパスパック」について、初めてご契約いただくお客さまは初月無料でご利用いただけま

す。スゴ得コンテンツ」「いちおしパック」で初月無料の特典を受けられた方も、「dバリューパス」「dバリューパスパ

ック」の初月無料の対象となります。

※2 既に「スゴ得コンテンツ」をご契約中の場合、2026年3月1日（日曜）以降、自動で「dバリューパス」に切り替わりま

す。

※3 2025 年 6 月時点。日本国内でのレンタルが対象となります。

※4 一部のテーマパーク、スタジアム、大学、医療機関など、通常とは異なる料金が設定されている場所では、使い放題が適

用されません。

その他の注意事項などについてはCHARGESPOT使い放題に関する詳細ページをご確認ください。

（https://chargespot.jp/campaign/sugotoku/?eventCode=SGTKoth000485）

※5 特典内容は変更になる可能性があります。

※6 自社調べ。2025年12月15日（月曜）に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コ

ンテンツの作品数を調査員がカウント。各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ

1シーズンごとにカウント。

※7 ポイント進呈時にスゴ得コンテンツ（2026年3月1日（日曜）以降はdバリューパス）のご契約をされている方が対象とな

ります。

※8 進呈ポイントはお一人さま100ptを上限とさせていただきます。応募が100万人を上回った場合は、一律1ptを進呈しま

す。

※9 ポイント進呈日は2026年4月15日（水曜）ごろを予定しています。

※10 ポイント有効期間はポイント進呈日含め31日となります。

＊「スゴ得コンテンツ」「いちおしパック」「d払い」「dポイント」「dアニメストア」「dショッピング」「dブック」「dフォト」「dマガジン」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

【別紙】

「dバリューパス」「dバリューパスパック」の概要

1. 提供開始日

2026年3月1日（日曜）

2. 月額ご利用料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/686_1_1d9141720af9c85271b58347a8653f5d.jpg?v=202512220422 ]

3. 「dバリューパス」概要

「dバリューパス」は、「スゴ得コンテンツ」で提供してきた約900種類のクーポンや約150種類

のコンテンツはそのままに、コンビニや飲食店、映画館で使えるクーポンを拡充し、「d払い」 などの利用で貯まるポイント特典などを追加します。さらにモバイルバッテリーサービス「CH

ARGESPOT」の使い放題など、日常のあらゆるシーンをカバーする特典を取り揃え、使うたびに

おトクを感じていただけるサービスです。

3-1. 「dバリューパス」が提供する特典内容※1

（１）日常で使える「幅広いおトク」

（i）クーポン特典：コンビニを中心とした毎日使える割引クーポンの拡充

・ 毎日・毎週の抽選キャンペーンを開催：

コンビニの様々な商品にご利用いただける100円お買い物券など、お得なクーポンが当たる抽選

を毎日開催

また毎週金曜日にはからあげやコーヒーなどのコンビニの人気商品を約10万人に抽選でプレゼン

ト

・ 約900種類以上の店舗クーポンの提供：

コンビニやドトールコーヒーショップ、松屋などの飲食店や、小売店にてご利用いただける画

面提示型割引クーポンを常時提供

・ 映画鑑賞の定額割引クーポンの提供：

全国の映画館でご利用可能な最大500円の鑑賞割引クーポンを提供

（ii）d払い・dポイント特典：d払いなどの利用で貯まるポイント特典の拡充

・ d払い決済でのポイント還元：

コンビニなどのd払い加盟店にて決済された際、外れなしの抽選でdポイント（期間・用途限

定）を1ポイントから最大700ポイント還元

・ 総合通販サイト「dショッピング」のご利用でポイント還元：

通常進呈されるポイントに加え、購入額の1%をdポイント（期間・用途限定）で最大600ポイ

ント還元

「dショッピング」でお買い物された翌月に、「dショッピング」でご利用いただける600円割引

クーポンを進呈

・ コンテンツ利用によるポイント進呈：

「dバリューパス」内の対象サービスの利用実績に応じて、dポイント（期間・用途限定）を進呈

（２）日常を彩る「充実の体験」

（i）人気サービスの使い放題・ドコモ提供サービスの優待特典を提供

・ モバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」の使い放題：

駅やコンビニなど、全国に約5万5千台設置されている「CHARGESPOT」が使い放題

・ 厳選された約150種類のサービスが使い放題：

天気や乗換案内などの定番ツールから、「サンリオキャラクターズ」「ムーミン」などの人気キ

ャラスタンプやゲームまで、約150種類のサービスが使い放題

・ ドコモ提供サービスでの特典：

国内最大級のアニメ見放題サービス「dアニメストア」や、スポーツ振興くじ「ドコモスポーツ

くじ」、マンガ・小説などの電子書籍が読める「dブック」などでご利用いただけるクーポンを

進呈

スマホの写真からかんたんにフォトブックがつくれる「dフォト」や人気雑誌読み放題の「dマガ

ジン」のご利用でdポイント（期間・用途限定）を還元

・ リアルイベントでの特典：

サンリオピューロランドやムーミンバレーパークをはじめとする、テーマパークでの会員限定

特典を提供

埼玉西武ライオンズの冠試合での始球式投球権や試合観戦チケット、選手とのトークショーへ

ご招待などの特典を提供

4. 「dバリューパスパック」概要

「dバリューパスパック」は、「dバリューパス」に加え「my daiz（マイデイズ）」「クラウド

容量オプション プラス50GB」をセットしたお得なパックです。サービスごとにご契約の場合、

通常1,100円（税込）が、「dバリューパスパック」であれば、月額682円（税込）でご利用いた

だけます。

「my daiz（マイデイズ）」とは、天気や電車の遅延情報など、利用者のライフスタイルに合わ

せて、毎日の役立つ情報をお届けするサービスです。「クラウド容量オプション プラス50GB」

とは、データ保管BOX・dフォト（写真お預かり機能）においてご利用いただける保存容量を55

GBに増量できるサービスです。

5. お申込み方法

・ドコモショップ、一般販売店、量販店

・web（My docomo、サービスサイト、ドコモオンライン手続きサイト）

・インフォメーションセンター（ドコモの携帯電話から：151、一般電話から：0120‐800‐000）

6. サービスサイト

https://www.sugotoku.docomo.ne.jp(https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/top.html)

7. サービスロゴ・アプリアイコン

8. その他

既に「スゴ得コンテンツ」をご契約中の場合、2026年3月1日（日曜）以降、自動で「dバリュー

パス」に切り替わります。

2026年3月1日（日曜）以降は、「dバリューパス」の場合、月額550円（税込）となり、「dバリ

ューパスパック」の場合は月額682円（税込）のご利用料金が適用されます。

※1 特典内容は変更になる可能性があります。

【別紙2】

「スゴ得コンテンツリニューアル決定記念！100万pt山分けキャンペーン」概要

１.キャンペーン名

スゴ得コンテンツリニューアル決定記念！100万pt山分けキャンペーン

２.キャンペーン概要

キャンペーン期間中、キャンペーンサイトからエントリーいただいた「スゴ得コンテンツ」のご契約者さまでdポイント（期間・用途限定）総額100万ポイントを山分けし、進呈いたします。

３.キャンペーン期間

2025年12月22日（月曜）午後2時00分～2026年2月27日（金曜）午前10時59分

４.キャンペーンサイト

https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/cam/sugotoku/901/cpn-thanks-251222-redirect.html

※ ポイント進呈時にスゴ得コンテンツ（2026年3月1日（日曜）以降はdバリューパス）のご契約をされている方が対象となり

ます。

※ 進呈ポイントはお一人さま100ptを上限とさせていただきます。応募が100万人を上回った場合は、一律1ptを進呈します。

※ ポイント進呈日は2026年4月15日（水曜）ごろを予定しています。

※ ポイント有効期限は進呈日を含めて31日間です。

※ dポイントクラブ会員が進呈対象です。ドコモビジネスメンバーズ会員は進呈対象外です。